Letusrock написав:

Є така собі Hanna.Khyzhniak - прям збірний образ як мінімум третини українців.Пише вона 8 днів тому черговий потужний допис, про те що "треба усвідомлювати що воювати будуть усі, тцк роблять роботу, є до них питання, але то дрібниці / іпсо / одиничні випадки які можна проігнорити, бо прийдуть буряти і т.д. і т.п"АЛЕ 3 дні тому вона виклала сльозивий допис що "її чоловіка злочинні тцк викрали по дорозі на роботу, що за нах, у нього тривожність, сутулість, і взагалі він надважливий в тилу і воювати поки не планував, може потім, як він вирішить що вже треба. Їй не дають з ним побачитись, не приймають мед.документи, погрожують записати у штурмові війська і прочі ужаси та іпсятина"Звісно замість співчуття, їй в коментарях напхали повну панамку.Вчергове бачимо як лицемірні підпанки брехливо штовхають потужність в маси, помилково вважаючи що їх це не торкнеться