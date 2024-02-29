Додано: Пон 30 бер, 2026 08:49

ЛАД написав: В Россию они вошли уже более-менее сформированной нацией и существовали как Великое княжество. Не могу ручаться, но сомневаюсь, что они оценивают то время как оккупацию. Хотя независимыми они не были и признавали русского царя своим государем.

Цей період відіграв важливу роль у формуванні фінської національної свідомості, дозволивши країні зберегти правову систему та розвинути власні демократичні інститути, на відміну від багатьох інших частин імперії.

«Чухонцы» (или «чухна») — это устаревшее, дореволюционное название прибалтийско-финских народов (финнов, ингерманландцев, эстонцев, карелов, ижоры), которые традиционно проживали в окрестностях Санкт-Петербурга и на территории Финляндии.



Прилагательное «грязные» добавлялось как пренебрежительный, оскорбительный эпитет, который приобрел широкое хождение ближе к Октябрьской революции.



Росія і Франція зобов'язувалися допомагати один одному в будь-яких наступальних і оборонних війнах, де цього потребуватимуть обставини.

Російська імперія зобов'язувалася:

Визнати всі завоювання Наполеона.

Визнати Рейнський союз.

Визнати Жозефа Бонапарта королем неаполітанським, Людовика Бонапарта — королем голландським, Жерома Бонапарта — королем вестфальським.

Приєднатися до антибританської континентальної блокади (таємна угода) й повністю відмовитися від торгівлі зі своїм головним партнером (зокрема, умови мирного договору зобов'язували Російську імперію повністю припинити експорт конопель до Великої Британії).

Вивести своє військо з Молдови та Волощини, завойованих в Османської імперії .

Не перешкоджати Наполеону у встановленні контролю над Іонічними островами (за кілька місяців вони увійшли до складу Іллірійських провінцій Французької імперії).

Французька імперія визнавала

і гарантувала суверенітет Ольденбурзького герцогства і ряду інших малих держав, де правили німецькі родичі російського імператора;

свободу дій Російської імперії щодо захоплення шведської Фінляндії.

Королівство Пруссія визнавало залежність від Французької імперії й погоджувалося

на передачу половини своєї території:

з колишніх польських володінь утворювалося Варшавське герцогство, залежне від Французької імперії;

провінції на західному березі Ельби передавалися новоутвореному Вестфальському королівству;

Білостоцька область відходила Російській імперії;

провінцію Котбус отримувало королівство Саксонія;

Гданськ (Данциг) стає вільним містом.

скоротити чисельність армії до 40 тис.

виплатити Французькій імперії контрибуцію в 100 мільйонів франків.

зобов'язувалися допомагати

Фінляндія перебувала у складі Російської імперії як автономне Велике князівство Фінляндське з 1809 по 1917 рік після перемоги Росії у війні проти Швеції. Вона мала особливий статус, власні закони, парламент (з 1906 р.) та валюту,Отримання автономії: Після Російсько-шведської війни (1808–1809)Столиця: У 1812 році Олександр I переніс столицю з Турку до Гельсінкі (Гельсінгфорс), щоб віддалити її від шведського впливу.Фінляндія мала власну валюту (марку, введена у 1860 р.), пошту, митницю та збройні сили. Вона не входила до складу Російської імперії як звичайна губернія.Демократичні реформи: У 1906 році було створено сучасний однопалатний парламент, а Фінляндія першою в Європі надала жінкам рівні виборчі права.Незалежність: 6 грудня 1917 року,чому цар Олександр не закріпачив фінів, після приєднання до Російської Імперії (якщов роісії фінів називали "грязные чухонцы"для чого такі привілеї (Парламент, власна валюта, деякі права людини)?тому що всі роки існування недоімперії (з часів Петра першого) -роіся залежала від Франції, Британії і Прусії (як основних кредиторів), і після отримання чергового кредиту заключала різні військо-політичні союзи і воювали за гроші (тобто з часів Румянцева, Суворова, Кутузова) воювали на чужих територіях як наймана армія.тому привілеї для фіннів були частиною умов(підписаний25-27 червня 1807р)по факту договір -підтвердив поразку імперії, а те що роіся, так всі завойовані країни допомагали Наполеону, це аксіома