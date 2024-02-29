Додано: Пон 30 бер, 2026 18:19
_hunter написав:
Т.е. в той же Германии времен развала Берлинской Стены - компромисс найти смогли, а тут - уникальная ситуация, получается? 🤔
Так, там був простий компроміс:
Західні німці хотіли "Великої Німеччини", східні німці хотіли "Жити так як західні".
"Східні німці" чітко розуміли що вони другорядні і не рипались.
Мова одна.
ВСЕ. Особливих проблем немає.
Додано: Пон 30 бер, 2026 18:20
vt313 написав:
Ох ці історики.
А назвіть країни, де ніколи не було силового притистояння з владою.
Весь бенілюкс зі швейцаріею і т.і, там де людей протестантська етика навчила проблеми в собі шукати, а не у сусіда, що не так паляницю вимовляє, чи у владі що у якогось міфічного колі-проктолога бізнес віджала.
Додано: Пон 30 бер, 2026 18:23
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Неможливий компроміс!!! Точніше точно був неможливий в січні 2014.
Зараз фактично проблема зникла - Схід розгромлений, частково окупований, частково знищений, частково люди втекли.
Проблема майже зникла(тобто сильно зменшилась), нажаль сильно зменшилась і Україна.
Яценюку 30 січня пропонувалося прем'єр-міністерське крісло.
Щодо регіональних відмінностей — ось навіщо було чипати мовний закон Ківалова?
Комусь воно там заважало?
І нікуди нічого не зникло, поки є Одеса з Бесарабією, воно буде залишатися інтересом москви. А люди зі Сходу великою мірою залишилися в Україні, на ЗУ, гадаю, їх присутність збільшилася. 12 років війни ніяк не наблизили Україну до Європи, навпаки прогнозую ресентимент, бо Європа відверто від нас морозиться,бачачи в Україні лише джерело солдат. Треба було закруглятись по фінському сценарію у 2022 на хвилі національного піднесення, а зараз буде розбрат
Це нюанси. Суті проблеми ніякий Яценюк не вирішував.
А до чого тут москва? Ми ж говоримо про внутрішні проблеми.
Ми ніколи до Європи близькі не були, це ілюзії.
Додано: Пон 30 бер, 2026 18:28
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Неможливий компроміс!!! Точніше точно був неможливий в січні 2014.
Зараз фактично проблема зникла - Схід розгромлений, частково окупований, частково знищений, частково люди втекли.
Проблема майже зникла(тобто сильно зменшилась), нажаль сильно зменшилась і Україна.
Яценюку 30 січня пропонувалося прем'єр-міністерське крісло.
Щодо регіональних відмінностей — ось навіщо було чипати мовний закон Ківалова?
Комусь воно там заважало?
І нікуди нічого не зникло, поки є Одеса з Бесарабією, воно буде залишатися інтересом москви.
Компроміс він такий ... дивитись тільки на інтереси москви ...
Дружина хотіла на море, чоловік у гори.
Досягли компромісу - всі їдуть на море, але чоловіку дозволено взяти лижі
Додано: Пон 30 бер, 2026 18:39
pesikot
до речі, не підкажеш, хто досі стирчить біля хвиртки в надії, що відкриють ? )
Прошу звернути увагу, біля західної
хвіртки))andrijk777
Ми ніколи до Європи близькі не були, це ілюзії.
Але якщо йти на прорив корону, то все ж західного 😅
Вірно, Хантер?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 30 бер, 2026 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 бер, 2026 18:39
andrijk777 написав:
Ми ніколи до Європи близькі не були, це ілюзії.
але ця ілюзія і призвела до такого "гіркого катаклізму"
надто багато поставили на західний вектор
Додано: Пон 30 бер, 2026 18:46
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Ми ніколи до Європи близькі не були, це ілюзії.
але ця ілюзія і призвела до такого "гіркого катаклізму"
надто багато поставили на західний вектор
Victim blaming
Додано: Пон 30 бер, 2026 19:00
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Ми ніколи до Європи близькі не були, це ілюзії.
але ця ілюзія і призвела до такого "гіркого катаклізму"
надто багато поставили на західний вектор
Ну не ілюзії призвели а надії(бажання). НЕ плутайте бажання і ілюзії. В "сходу" також були "ілюзії" щодо РФ. Очевидно вони вже розвіялись.
Я(як представник "заходу") ставив на західний вектор. По-вашому "захід" мав поступитись? А чого це? Це "схід" мав поступитись. І поступився в кінці кінців.
Я ж вам кажу - не було компромісу. Не могло бути!
Додано: Пон 30 бер, 2026 19:11
fox767676 написав: vt313 написав:
Ох ці історики.
А назвіть країни, де ніколи не було силового притистояння з владою.
Весь бенілюкс зі швейцаріею і т.і, там де людей протестантська етика навчила проблеми в собі шукати, а не у сусіда, що не так паляницю вимовляє, чи у владі що у якогось міфічного колі-проктолога бізнес віджала.
1 секунда
В історії Швейцарії відбулося кілька значних повстань та громадянських конфліктів, що вплинули на її державність: Селянська війна (1653), Гельветійська революція (1798), «Війна палиць» (1802) та Зондербундська війна (1847). Вони були спричинені податковим гнітом, французькою окупацією або релігійними/політичними суперечностями між кантонами.
Додано: Пон 30 бер, 2026 19:14
andrijk777 написав:
Ну не ілюзії призвели а надії(бажання). НЕ плутайте бажання і ілюзії. В "сходу" також були "ілюзії" щодо РФ. Очевидно вони вже розвіялись.
Я(як представник "заходу") ставив на західний вектор. По-вашому "захід" мав поступитись? А чого це? Це "схід" мав поступитись. І поступився в кінці кінців.
Я ж вам кажу - не було компромісу. Не могло бути!
Між розумними людьми завжди може бути компроміс, навіть він-він.
На що ви розраховували з західним вектором? Швидкий вступ, перешкодою якому була тільки Партія регіонів?
Проблеми з західним та східним вектором не дзеркальні, і мотиви їх прихильників були різні.
Східний - тільки подати заявку на ЄЕП - і в москві з радістю почнуть процес.
Західний - будуть морочити голову стандартами, "кластерами" - 20+безкінечність років, і нема гарантії що все скінчиться чимось кращим ніж економічна криза, конфліктом з рф, економічними війнами і зачиненими з рф кордонами. Якби мешканцям Донбасу, Криму чи Одеси гарантували швидкий вступ в ЄС впродовж року, гадаю більшість не була б проти. А так люди були навчені крахом надій перебудови та приватизації 90х, тому проявляли обґрунтований скептицизм.
