Бо мене ботопси задовбали Кидалися на мене і бендерлога за "силовик " на хуіза за "юродивий " на франтішека за "ломати шапку" тепер за радіоточку. Агресивно з хамством на повну катушку. Ну не перший раз тузіка мордочкой в його калюжу тикають, а воно шкодить і шкодить. Що не можна встановити ліміт невмотивованого хамства ? Воно безпам'ятне чи не здатне вчитися.
Banderlog написав:що після ваших скакань та танців буде війна з росією. Але скачіть далі.
А до танців була окупація росіянами крісел Президента, Премєра, Голови СБУ , Голови ЗСУ , Голови МВС, і так далі... Тому якщо тобі подобалось танцювати в секті гундяєва під керівництвом кадрових офіцерів російських спецслужб... - то це не говорить про те, що якби ми не поскакали- ти б не опинився десь в Магадані , за розкрадання соціалістичної власності російських олігархів типу коньяк....
Зніми нарешті кастрюльку з голови за яника 2 рази голосувало половина виборців тодішньої України.
The_Rebel написав:............... Я ще студентом був, то задавав викладачам питання чому Україна не ставить питання наслідуваності від Київської Русі. Чому Нідерланди/Голландія може мати 2 назви, а ми не можемо? Хто ходив на Шулявці в підземних переходах в 00-их, то може бачили надпис "Україна - Русь"? Наша робота)) Я ще тоді не розумів чому наші довбні так просто назву віддали! Чому Греція довго боролася, щоб перейменувати цілу країну, щоб її назва не співпадала з регіоном Греції. І в неї це вийшло, зараз є держава "Північна Македонія".
Нет такой страны "Голландия".
Голла́ндия (нид. Holland) — историческая область на западе Нидерландов. Включает территорию двух провинций страны — Северной Голландии (нид. Noord-Holland) и Южной Голландии (нид. Zuid-Holland). .......Такое употребление вызывает протест у жителей некоторых других провинций, в частности Фрисландии, Северного Брабанта, Лимбурга и др.
ЛАД написав:Мне вообще нравится шум, поднятый нынешними умниками о том, что Россия не имеет права называться Россией. "Это Московия!" Вот просто интересно, почему Галицько-Волинське князівство имело право называться Руським королівством, а Московское нет? Чем князь Данило лучше князя Юрия? А вообще, использование истории (а чаще исторических мифов) для обоснования каких-то сегодняшних претензий ни к чему хорошему не приводит.
золоті слова ЛАД. ви ще б їх якось донесли до путіна та мединського. хто пояснює війну печенігами, не підкажете?..