RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17370173711737217373>
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 09:24

  flyman написав:
  Xenon написав:
військова омбудсманка Решетилова заявила: «Тим, хто тікає від служби уже не один рік, нові рішення по мобілізації не сподобаються. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується».

до останнього

"Понад усе!" (с)
_hunter
 
Повідомлень: 11852
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 09:26

  flyman написав:
  Xenon написав:
військова омбудсманка Решетилова заявила: «Тим, хто тікає від служби уже не один рік, нові рішення по мобілізації не сподобаються. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується».

до останнього

Це все нагадує 1984 Оруела.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10608
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1507 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 09:31

  _hunter написав:
  flyman написав:
  Xenon написав:[
до останнього

"Понад усе!" (с)

Загалом то всі стараються для хантера, щоб він міг «взноси» свої з ПФ України повернути . А він не цінує.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 09:38

  Hotab написав:
иранский кордон до сих пор открыт

жодна загальновійськова операція на території Ірану не проводиться.

Сорян - перепутал ху есть кто тут:
  Shaman написав:й як воюють диктатури, які клали й на правила, й на населення, в першу чергу власне
_hunter
 
Повідомлень: 11852
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 09:47

  _hunter написав:
  Hotab написав:
иранский кордон до сих пор открыт

жодна загальновійськова операція на території Ірану не проводиться.

Сорян - перепутал


Нічого . Вчись. На відміну від пенсії , це ми тобі можемо дати 😅



У військовій термінології загальновійськова операція — це операція, яка проводиться об’єднаними силами армії (піхота, танки, артилерія, авіація та інші роди військ) з метою досягнення визначених стратегічних або оперативних завдань. Основні характеристики:
• Включає кілька видів військ одночасно.
• Може проводитися на великому театрі бойових дій.
• Мета: знищення противника, захоплення території, відбиття атаки або інші стратегічні цілі.
• Планується оперативним командуванням з урахуванням логістики, підтримки та взаємодії підрозділів.

Простіше кажучи, це масштабна, координована військова операція з участю багатьох родів військ, не обмежена лише окремими частинами чи дивізіями.

2️⃣ Чи проводиться зараз загальновійськова операція в Ірані?
На сьогоднішній день немає підтвердженої інформації про те, що в Ірані проводиться масштабна загальновійськова операція, як це розуміється у класичному військовому сенсі (наприклад, вторгнення, великі маневри на кордоні або бойові дії проти іншої держави).

Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:зараз взагалі дуже показово, вже дві війни - як воюють країни, які намагаються жити за правилами, й як воюють диктатури, які клали й на правила, й на населення, в першу чергу власне... й різниця дуже помітна - окрім тих, хто не хоче помічати...

ИМХО США за влади Трампа не набагато краща за росію. І принципової різниці в цих 2 війнах, на жаль, нема: обидві вирізняються нерішучість воюючих, відсутністю плану перемоги і імпульсивністю рішень одного діда, які виконуються без суттєвого внутрішнього опору.

P.S. Не розумію захвату від того, що рятують життя 1 пілота кладучи під загрозу сотні інших життів (припустимо, що офіційна версія правдива і втратили тільки 2 літаки без жертв особового складу).
Це в стилі нашого Кварталу, з гелікоптерами, які летять на Азовсталь і висадкою десанта в Енергодарі...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 06 кві, 2026 10:40, всього редагувалось 5 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6078
З нами з: 29.07.22
Подякував: 941 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Така думка х-пертів з ФБ

Детали из Новороссийска ещё подоспеют (по стилистике даже дорогие россияне определяют: это работа СБУ вместе с коллегами из других структур Сил обороны Украины). Пока зафиксируем вот что.

1. Если грубо упростить.

В западном направлении по морю у России есть три основных исходящих точки экспорта нефти и нефтепродуктов: терминалы в портах Приморск, Усть-Луга (оба на Балтике) и терминал «Шесхарис» в Новороссийске (Черное море), которые обеспечивают порядка 60% (!) всех объёмов.

Сопоставимый по масштабу порт - только Козьмино на Дальнем Востоке (порядка 20%).

Высоцк, Санкт-Петербург (Балтика), Тамань, Туапсе, кусочек КТК (Черное море), а также Мурманск суммарно обеспечивают ещё порядка 20% экспорта по морю.

Там есть особенности, где нефть, а где нефтепродукты (доля Балтики по сырой нефти – под 50%), но сейчас это несущественно.

Существенно, что в период с 22/23 марта по 5/6 апреля 2026 года – т.е. ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ - Силы обороны Украины успешно дотянулись до ВСЕХ ТРЁХ основных западных портов России.

Это максимально защищённые по замыслу объекты, более стратегического в экономике РФ ничего нет. И тем не менее за две недели Украина успешно ПРОРЫВАЛА их оборону как минимум 7 раз.

Что демонстрирует:
• опережающий рост возможностей Украины по нанесению дальних ударов относительно возможностей российского ПВО;
• совершенствование тактики применения дальнобойных средств.

Элементы тактики все видели: сначала СОУ крепили Москву, параллельно массажировали Кубань и Крым, а затем сместили акцент на Ленинградскую область, слегка проредив ПВО в той же Брянской области. А потом снова вернулись на Кубань. И россияне оказались категорически не готовы. Нигде...

2. Порты не уничтожены полностью. Можно дискутировать об ущербе. Итоговый будет зависеть от массы деталей, в т.ч. – от способности добрых дронов поддерживать градус внимания.

Независимо подтверждено, что на восстановление части уничтоженной инфраструктуры (например, выгоревших дотла резервуаров 50К) понадобятся в лучшем случае месяцы – до года.

Если допустить (судя по спутниковым снимкам), что порядка 10% объёма выпало на месяцы и ещё около 20-30% как минимум на недели – можно определить порядок ущерба. Он огромен уже сейчас. И это только порты.

В промежутке между портами (т.е., за эти же две недели!) добрые дроны посетили монструозный нефтехимический комплекс «Киришинефтеоргсинтез» (Ленинградская область), НПЗ в Уфе и НПЗ «Лукойла» под Нижним Новгородом.

Это громадные предприятия, речь также идёт о точечном воздействии. Но выпадение даже части мощностей – это больно. Потому что каждый завод делает определённые спектр продукции. Скажем, Кириши обеспечивают топливом Балтийский и Северный флот РФ. Разбалансировка системы может создать уязвимости, которые плохо фиксируются при внешнем наблюдении, но влияют на решения военного командования РФ и политиков.

Поддержание давления неизбежно спровоцирует каскад проблем.

Удары по НПЗ – это дефицит нефтеперерабатывающих мощностей. Россия уже запретила экспорт бензина до 31 июля (кроме межправ контрактов).

Ограничение возможностей экспорта сырой нефти на фоне роста её товарных объёмов одновременно с выжиганием резервуаров неизбежно приведёт к необходимости глушить скважины. Которые потом крайне сложно реанимировать.

А тут ещё западные партнёры (например, Швеция) начали поштучно отлавливать российские танкеры. Какие-то танкеры внезапно горят…

3. Кремль легко может себе представить, что подобная динамика ударов сохранится. Т.е., негативный эффект будет накапливаться, через три месяца западные порты РФ рискуют превратиться в лохмотья.

Неизбежно снова оживёт тема «энергетического перемирия». Но по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась. Возможности Украины явно выросли. Поэтому совершенно очевидно, что только «энергетического» перемирия уже недостаточно. Даже если об этом не скажут публично, то вполне обоснован более широкий спектр пожеланий.

О чём наверняка захотят поговорить «после Пасхи» американские гости по просьбе российских партнёров.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18559
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 11:11


Прозрівають в більшості, але пізно.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 06 кві, 2026 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5519
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 11:17

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...............
]1 А ще один Державний чиновник заявив що у Львові 50 000 дітей не ходять в школу на підставі того що є російськомовними
А другий вже львівський чиновник відповідальний за освіту назвав це маячнею...
І я вважаю це маячнею по тій простій причині що у Львові всього 87914
ссилочка ось тут
https://stat.loda.gov.ua/rating/kilkist-uchniv-v-zakladah-seredno-osvity/
........

Коберник уточнила, що посилалася на дані департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

"На початок року у Львівській області було 50 тисяч учнів, які дистанційно навчаються у своїх школах, ще вісім тисяч навчаються в місцевих школах Львівщини […] Дітей, які зазвичай вчаться дистанційно, тримає середовище, друзі, вчителі. В умовах психологічної травми внаслідок війни, коли їхні домівки розбиті, знищені, школа дає дітям психологічну стабільність, позитив", — пояснював Паска (директор Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації).
https://rubryka.com/2026/04/05/ne-vidviduyut-shkoly-cherez-tskuvannya/
Маячнею назвал "очільник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк"
Тобто ти підтверджуєш
Що той дурник, який потім уточнив - накидував лайно на вентилятор заявляючи про булінг 50000 дітей на підставі того що вони російськомовні?
Бо 50 000 на дистанційному навчанні - це одне( і тут є як російськомовні так і україномовні)
А 50 000 не ходять бо їх затравили за мову - це як би зовсім інше.

Способность понимать прочитанное и последовательно мыслить утрачена окончательно.
Я специально выделил жирным шрифтом и красным цветом, но даже это не помогло.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39642
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 11:21

5 апреля (Reuters) - Ключевой балтийский порт России Усть-Луга возобновил погрузку сырой нефти после нескольких дней перебоев, вызванных многочисленными ударами украинских беспилотников в регионе, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg News.
https://www.reuters.com/business/energy/russian-baltic-port-resumes-crude-loading-after-attacks-bloomberg-news-reports-2026-04-05/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39642
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 17370173711737217373>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 1511
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 2872
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 260477
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1135)
06.04.2026 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.