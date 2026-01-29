5 апреля (Reuters) - Ключевой балтийский порт России Усть-Луга возобновил погрузку сырой нефти после нескольких дней перебоев, вызванных многочисленными ударами украинских беспилотников в регионе, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg News.
По посиланню: 1 танкер (середній) встав в суботу на завантаження.
Порт Усть-Луга (Ленінградська область, Росія) має досить великий вантажний потенціал, але точна кількість танкерів, що можуть одночасно вантажитись, залежить від типу вантажу і причалів.
За останніми відкритими даними: • Порт має кілька нафтових і хімічних терміналів, здатних обслуговувати одночасно 4–5 великих танкерів (VLCC, Aframax) залежно від їх розміру та завантажувальної потужності. • Для мельших суден (Handymax, Medium range) кількість причалів більша — близько 6–8 одночасно.
Якщо потрібна точніша цифра для нафти чи нафтопродуктів, можна подивитися конкретний термінал Усть-Луги: • Сургутнефтегаз / Лукойл — завантаження VLCC і Aframax, зазвичай 2–3 танкери одночасно на один термінал. • Транснефть / Усть-Луга (нафта/продукти) — 2 причали, отже теж до 2–3 танкерів одночасно.
Тобто загалом порт може вантажити одночасно близько 4–5 великих танкерів.
Я думаю там навіть не всі точки наливу були знищені, тобто тут мова на мою думку про наливайку яка просто простоювала поки тушили на сусідніх. А не про «швидке відновлення знищеного».
ЛАД написав:Коберник уточнила, що посилалася на дані департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
"На початок року у Львівській області було 50 тисяч учнів, які дистанційно навчаються у своїх школах, ще вісім тисяч навчаються в місцевих школах Львівщини […] Дітей, які зазвичай вчаться дистанційно, тримає середовище, друзі, вчителі. В умовах психологічної травми внаслідок війни, коли їхні домівки розбиті, знищені, школа дає дітям психологічну стабільність, позитив", — пояснював Паска (директор Департаменту освіти та науки Львівської [color=#FF0000]обласної державної адміністрації).https://rubryka.com/2026/04/05/ne-vidviduyut-shkoly-cherez-tskuvannya/ Маячнею назвал "очільник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк"
Тобто ти підтверджуєш Що той дурник, який потім уточнив - накидував лайно на вентилятор заявляючи про булінг 50000 дітей на підставі того що вони російськомовні? Бо 50 000 на дистанційному навчанні - це одне( і тут є як російськомовні так і україномовні) А 50 000 не ходять бо їх затравили за мову - це як би зовсім інше.
Способность понимать прочитанное и последовательно мыслить утрачена окончательно. Я специально выделил жирным шрифтом и красным цветом, но даже это не помогло.
Пояснюю на пальцях для спАсАбнАгА мИслИть 1 Коберник ЗАЯВИЛА У Львові 40 000 дітей не ходять в школу бо їх булять за те що вони погано знають УКРАЇНСЬКУ 2 Закарлюка сказав що це МАЯЧНЯ... і це МАЯЧНЯ 3 Тоді коберник ЗМІНИЛА свій вислів на те що їх сказав Директор Департаменту ПАСКА - що 50 000 дітей вчаться ВІДДАЛЕНО...
Питання Тільки такий совок як ти вважає що 40 000 дітей булять і вони не ходять до школи і 50 000 дітей навчаються віддалено ТОТОЖНИМИ ВИСЛОВАМИ ?
Дюрі-бачі написав: P.S. Не розумію захвату від того, що рятують життя 1 пілота кладучи під загрозу сотні інших життів (припустимо, що офіційна версія правдива і втратили тільки 2 літаки без жертв особового складу).
краще було б скинути пілоту полковнику пляшку бурбону і шоколадку?
Про «сотні» нічого не знаю, якось несуразно. Але при евакуації пілота покласти 3-4 спецназівця (теж недешеві спеціалісти) вважається прийнятними втратами в усіх арміях світу. Група яка виводить такого «пернатого» (але на землі беззубого) своїми тілами прикриває його під час евакуації. Як бодігарди.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 кві, 2026 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Очікувати чогось іншого від виборців Зеленського -я б не став Адже їх лідер так і діяв з Журавлем, який тихо помирав тиждень..поки верховний тримав його справу на особистому контролі не дозволяючи провести рятувальну операцію.... Те що НАШ БОЄЦЬ помирав на відстані в пару кілометрів від наших бойових порядків у сірій зоні... верховного якось не хвилювало.
Детали из Новороссийска ещё подоспеют (по стилистике даже дорогие россияне определяют: это работа СБУ вместе с коллегами из других структур Сил обороны Украины). Пока зафиксируем вот что.
1. Если грубо упростить.
В западном направлении по морю у России есть три основных исходящих точки экспорта нефти и нефтепродуктов: терминалы в портах Приморск, Усть-Луга (оба на Балтике) и терминал «Шесхарис» в Новороссийске (Черное море), которые обеспечивают порядка 60% (!) всех объёмов.
Высоцк, Санкт-Петербург (Балтика), Тамань, Туапсе, кусочек КТК (Черное море), а также Мурманск суммарно обеспечивают ещё порядка 20% экспорта по морю.
Там есть особенности, где нефть, а где нефтепродукты (доля Балтики по сырой нефти – под 50%), но сейчас это несущественно.
Существенно, что в период с 22/23 марта по 5/6 апреля 2026 года – т.е. ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ - Силы обороны Украины успешно дотянулись до ВСЕХ ТРЁХ основных западных портов России.
Это максимально защищённые по замыслу объекты, более стратегического в экономике РФ ничего нет. И тем не менее за две недели Украина успешно ПРОРЫВАЛА их оборону как минимум 7 раз.
Что демонстрирует: • опережающий рост возможностей Украины по нанесению дальних ударов относительно возможностей российского ПВО; • совершенствование тактики применения дальнобойных средств.
Элементы тактики все видели: сначала СОУ крепили Москву, параллельно массажировали Кубань и Крым, а затем сместили акцент на Ленинградскую область, слегка проредив ПВО в той же Брянской области. А потом снова вернулись на Кубань. И россияне оказались категорически не готовы. Нигде...
2. Порты не уничтожены полностью. Можно дискутировать об ущербе. Итоговый будет зависеть от массы деталей, в т.ч. – от способности добрых дронов поддерживать градус внимания.
Независимо подтверждено, что на восстановление части уничтоженной инфраструктуры (например, выгоревших дотла резервуаров 50К) понадобятся в лучшем случае месяцы – до года.
Если допустить (судя по спутниковым снимкам), что порядка 10% объёма выпало на месяцы и ещё около 20-30% как минимум на недели – можно определить порядок ущерба. Он огромен уже сейчас. И это только порты.
В промежутке между портами (т.е., за эти же две недели!) добрые дроны посетили монструозный нефтехимический комплекс «Киришинефтеоргсинтез» (Ленинградская область), НПЗ в Уфе и НПЗ «Лукойла» под Нижним Новгородом.
Это громадные предприятия, речь также идёт о точечном воздействии. Но выпадение даже части мощностей – это больно. Потому что каждый завод делает определённые спектр продукции. Скажем, Кириши обеспечивают топливом Балтийский и Северный флот РФ. Разбалансировка системы может создать уязвимости, которые плохо фиксируются при внешнем наблюдении, но влияют на решения военного командования РФ и политиков.
Поддержание давления неизбежно спровоцирует каскад проблем.
Удары по НПЗ – это дефицит нефтеперерабатывающих мощностей. Россия уже запретила экспорт бензина до 31 июля (кроме межправ контрактов).
Ограничение возможностей экспорта сырой нефти на фоне роста её товарных объёмов одновременно с выжиганием резервуаров неизбежно приведёт к необходимости глушить скважины. Которые потом крайне сложно реанимировать.
А тут ещё западные партнёры (например, Швеция) начали поштучно отлавливать российские танкеры. Какие-то танкеры внезапно горят…
3. Кремль легко может себе представить, что подобная динамика ударов сохранится. Т.е., негативный эффект будет накапливаться, через три месяца западные порты РФ рискуют превратиться в лохмотья.
Неизбежно снова оживёт тема «энергетического перемирия». Но по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась. Возможности Украины явно выросли. Поэтому совершенно очевидно, что только «энергетического» перемирия уже недостаточно. Даже если об этом не скажут публично, то вполне обоснован более широкий спектр пожеланий.
О чём наверняка захотят поговорить «после Пасхи» американские гости по просьбе российских партнёров.
Напоминаю картинку грубую, возможно и не самую точную касательно отгрузок танкеров из росии по каждому порту.
Мои замечания о "недоторканности" Новороссийска наконец-то учтены, судя по сообщениям из различных источников. Попытка достать Новороссийск твердо свидетельствует о переломе в войне.
А пока кремлевские источники разглагольствуют о попадании украинских бпла в жилые дома, что подтверждает попытку ВСУ нанести удары по военным и стратегическим целям, связанным с нефтью, в Новороссийске, Уфе, Нижнем Новгороде. Про Мурманск были сообщения об ударах БПЛА чуть раньше. Но подтверждений четких удачных ударов по нефтеналивному объекту мне лично не попадалось.
Как видим из представленной картинки на подходе еще одна цель. Довольно жирная. Это порт Козьмино или Косьмино. Где это я еще не знаю. Где-то в Японском море.
Hotab написав:Про «сотні» нічого не знаю, якось несуразно.
Підтверджені втрати США: 2 транспортні літаки MC-130 / C-130, 4 легкі гелікоптери MH-6 / AH-6, 2 гелікоптери Black Hawk. Сумарно екіпаж становить біля 30 осіб, ще 60 бійців спецназу. А ще ж були не втрачені борти... Визнаю, із "сотнями" трохи перегрнув. Хай буде 1-2 сотні життів під загрозою.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 06 кві, 2026 13:16, всього редагувалось 1 раз.