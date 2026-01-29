Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что США нужно перенять у Украины «совершенно новую концепцию ведения войны» — CBS News
После очередной поездки в Киев Петреус заявил, что у России «больше нет преимущества»: за последние два месяца украинцы продвинулись больше.
Преимущество Украины — не отдельные дроны, а экосистема вокруг них: платформа Delta объединяет разведку, целеуказание и удар, давая почти полный обзор и точное поражение целей на расстоянии около 30 км от фронта. Страна стремительно наращивает выпуск дешевых FPV: один производитель планирует 3 млн дронов в этом году против около 300 тыс. в США в прошлом.
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что США нужно перенять у Украины «совершенно новую концепцию ведения войны» — CBS News
После очередной поездки в Киев Петреус заявил, что у России «больше нет преимущества»: за последние два месяца украинцы продвинулись больше.
Преимущество Украины — не отдельные дроны, а экосистема вокруг них: платформа Delta объединяет разведку, целеуказание и удар, давая почти полный обзор и точное поражение целей на расстоянии около 30 км от фронта. Страна стремительно наращивает выпуск дешевых FPV: один производитель планирует 3 млн дронов в этом году против около 300 тыс. в США в прошлом.
практически все, кто за продолжение войны, сидят в глубоком тылу и в армию даже не собираются.
Саша з усіх форумчан хто зараз в ЗСУ мабуть найбільш бойовий. Він не хоче позорних перемовин де треба зливати все , за що 4 роки гинули
Крім того, він і бачить, і розуміє, що в ЗСУ вже є можливість перемагати технологічно. (Ми говорили тут ще у 2022-23рр, що мясом перемогти ми не зможемо, лише технологічно і що на це піде певний час, бо власна зброя не виробляється миттєво). Сьогодні у новинах промайнула цифра "1 млрд дол. за тиждень" - це збитки, які отримала рф лише від атак на нпз. А скільки ще до них додати, якщо за той самий тиждень покращилися заводи "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот", туди ж затонувший сухогруз з пшеницею в Азовському морі, туди ж літаки Ан-26 і Су-30, РЛС і шо там ще було у списку.. Такі тепер тижні на рф, суворі. Проста кацапня і воєнкори, і деякі політики-бізнесмени виють у соцмережах, що треба закінчувати "сво", поки не стало гірше, але хто ж їх слухає.
практически все, кто за продолжение войны, сидят в глубоком тылу и в армию даже не собираются.
Саша з усіх форумчан хто зараз в ЗСУ мабуть найбільш бойовий. Він не хоче позорних перемовин де треба зливати все , за що 4 роки гинули
Крім того, він і бачить, і розуміє, що в ЗСУ вже є можливість перемагати технологічно. (Ми говорили тут ще у 2022-23рр, що мясом перемогти ми не зможемо, лише технологічно і що на це піде певний час, бо власна зброя не виробляється миттєво). Сьогодні у новинах промайнула цифра "1 млрд дол. за тиждень" - це збитки, які отримала рф лише від атак на нпз. А скільки ще до них додати, якщо за той самий тиждень покращилися заводи "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот", туди ж затонувший сухогруз з пшеницею в Азовському морі, туди ж літаки Ан-26 і Су-30, РЛС і шо там ще було у списку.. Такі тепер тижні на рф, суворі. Проста кацапня і воєнкори, і деякі політики-бізнесмени виють у соцмережах, що треба закінчувати "сво", поки не стало гірше, але хто ж їх слухає.
Саме так. Зараз карти є. І є обережний оптимізм, що саме кацапи почнуть просити перемовини, а не як зараз: «для начала выведите войска с Донбаса, а потом начнем переговоры».
Schmit Ще пару тижнів тому ви носили відосики з крикливими назвами «глибокий прорив!» , «оці міста впадуть найближчим часом» , «фронт прорвано, про що нам мовчать генерали» та інше інфосміття. Щось трапилось? Вже «ніхто нікого не може перемогти»?
Hotab написав:Schmit Ще пару тижнів тому ви носили відосики з крикливими назвами «глибокий прорив!» , «оці міста впадуть найближчим часом» , «фронт прорвано, про що нам мовчать генерали» та інше інфосміття. Щось трапилось? Вже «ніхто нікого не може перемогти»?
Завтра він пройдеться по інфо-помийкам і видасть «фронт прорвано» ... )
ЛАД написав:И обратите внимание - практически все, кто за продолжение войны, сидят в глубоком тылу и в армию даже не собираются.
Неправда, - pesikot в 22-му героїчно залишався в напів-оточеному Чернігові та готувався повторити подвиги свого діда, який колись конвоював німецьких полонених. - хотеб - вже давно покинув Україну фінансово, і фізично теж схоже більше знаходиться за її межами ніж в тилу. - prodigy та fler - хоча і абсолютно вільні в своїх переміщеннях, але точно не в глибокому тилу - sashaqbl взагалі в ЗСУ, і точно не в тилу - не бачив на форумі вже майже 2 тижні, сподіваюсь у нього все добре
по суті в глибокому тилу лише будівельник та шаман