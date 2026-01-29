Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 17:54

  andrijk777 написав:Але спихати це на Трампа - глупо. В США проблеми і Трамп їх пробує вирішувати(як може), а інші(Обама, Байден) не робили взагалі нічого.
А цей "государственний капитализм" - це просто насідок. Грошей не вистачає - залізають в карман приватних компаній. Класика.


Секта Трампонія. "Трамп все робить правильно" ))
Він намагається, дайте йому ще 24 години ))
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:05

Как бы США не повторили опыт Союза, только в худшем варианте.

Я з цим згідний. США йде по шляху СРСР, тільки не в "худшем", а очевидно в кращому варіанті. Напевно такого краху, як СРСР не буде(США - не імперія), буде сильна втрати рівня життя пересічних(це аукнется на весь світ) + втрата світового лідерства.
В СРСР було 3 біди:
......
Але спихати це на Трампа - глупо. В США проблеми і Трамп їх пробує вирішувати(як може), а інші(Обама, Байден) не робили взагалі нічого.
А цей "государственний капитализм" - це просто наслідок. Грошей не вистачає - залізають в карман приватних компаній. Класика.

Статью вы, похоже, не посмотрели.
Там говорится о том, что Байден так же вёл дело к госкапитализму, как это делает Трамп.
Посмотрите статью, возможно, поймёте, почему я написал о "худшем варианте".
А то, что Трамп "пробує вирішувати проблеми", никак не противоречит тому, что он идёт к госкапитализму. И речь там не о том, что "залізають в карман приватних компаній", а совсем даже наоборот.
И я не писал о крахе США.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:11

вганятимуть БС в кам'яний вік

  ЛАД написав:А тем временем цены на нефть потихоньку растут, особенно WTI - 116,2.
Брент - 110,8.

обіцяли сьогодні в 20:00 (хз по якому часу) що вганятимуть БС в кам'яний вік
flyman
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:12

  ЛАД написав:Там говорится о том, что Байден так же вёл дело к госкапитализму, как это делает Трамп.


ЛАД, ты пихаешь протухший товар ... )

Про гос.капитализм в США писали ещё во времена твоей молодости, потому ты эти лозунги и транслируешь
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:14

втрата рівня життя, або Черепаха і Ахілес

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Shaman
Статья для вас как экономиста: "Америка Трампа неуклонно движется к государственному капитализму." - https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-04-03/trump-s-america-is-slouching-toward-state-capitalism?srnd=homepage-europe. Статья из раздела "Мнения".
В романе Джорджа Оруэлла « Скотный двор » (1945) животные сначала принимают лозунг «четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо». Но когда свиньи захватывают власть и восстанавливают отношения с людьми, они меняют лозунг на «четыре ноги — хорошо, две ноги — лучше». Нечто подобное происходит и в США. Десять лет назад консерваторы в один голос твердили: «рынок — хорошо, государство — плохо». Теперь они твердят: «рынок — хорошо, государство — лучше». При президенте Дональде Трампе Америка принимает новую форму государственного капитализма, имеющую огромные последствия не только для экономики, но и для здоровья республики.
Интересно, вы, когда учились, работу Ленина "Империализм как высшая стадия..." не изучали?
Как бы США не повторили опыт Союза, только в худшем варианте.

Я з цим згідний. США йде по шляху СРСР, тільки не в "худшем", а очевидно в кращому варіанті. Напевно такого краху, як СРСР не буде(США - не імперія), буде сильна втрати рівня життя пересічних(це аукнется на весь світ) + втрата світового лідерства.
В СРСР було 3 біди:
1.Величезні витрати на "оборону". - в США те саме, просто у них величезна економіка, тому в % ці витрати не такі великі.
2.Закупка продовольства(і іншого) - в США вже те саме. США мало що виробляють самі, дуже багато закупляють. І рішення цієї проблеми немає бо не вигідно щось виробляти в США.
3.Допомога дружнім країнам - тут США значно раціональніші, але навіть ця операція в Ірані - це ж величезні витрати.
+ в США космічний борг(в порівнянні з СРСР).

Але спихати це на Трампа - глупо. В США проблеми і Трамп їх пробує вирішувати(як може), а інші(Обама, Байден) не робили взагалі нічого.
Це так само як деякі в розвалі СРСР звинувачують Горбачова.
А цей "государственний капитализм" - це просто наслідок. Грошей не вистачає - залізають в карман приватних компаній. Класика.

не буде ніякого "втрата рівня життя", а буде те, що в інших країнах поступово, внаслідок глобалізації, підтягнеться рівень життя до рівня золотого мільярда (напр., ВВП у золотому мільярді росте +1%, а в іншому світі +4% щорічно)
flyman
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:14

Несколько оценок (не только) иранских событий - https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-04-07/iran-latest-trump-hormuz-threats-deadline-middle-east-conflict-oil-markets?srnd=homepage-europe&cursorId=69D523DA69700086
Процитирую одну:
В дополнение к заявлениям правых, пытающихся обуздать Трампа, Такер Карлсон в своем подкасте заявил, что военные офицеры должны сопротивляться любым приказам о проведении массированных атак на мирных жителей Ирана.

«Сейчас самое время сказать «нет», категорически «нет», и сказать это напрямую президенту: «нет».

Комментарии Карлсона, о которых сообщила газета Wall Street Journal, дополняют заявление бывшей члена Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая призвала членов кабинета министров применить 25-ю поправку к Конституции США для отстранения Трампа от должности.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:20

ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:20

Хе-хе-хе ...

Я говорил, что респы начнут переобувание в прыжке ))

Эти сделали фальшь-старт )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:44

Так у нього і нафта дешевшає завжди 😅😅
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 18:44

  flyman написав:
  ЛАД написав:А тем временем цены на нефть потихоньку растут, особенно WTI - 116,2.
Брент - 110,8.

обіцяли сьогодні в 20:00 (хз по якому часу) що вганятимуть БС в кам'яний вік

Вероятно кремль помогает задрать цены путем организации вбросов в сми про Ближний Восток.

Это Иран обещал при поддержке росии вогнать Ближний Восток в каменный век? Такие сообщения можно и нужно называть террористическими. Они дают Трампу карт-бланш на нанесение точного удара по Ирану, повторив с наследником Хаменеи судьбу самого Хаменеи.

Шуточное видео, где арабы прикалываются, декларируя избрание нового лидера у себя в Иране, видели? Как бы оно не стало реальным.
buratinyo
