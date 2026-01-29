Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 15:47

  Hotab написав:А чому майдан відкривав перспективу жити в турбулентності? Звідки ці «турбулентність» мала взятись?


А у кого память хорошая, тот помнит противостояние Коломойского и ориентированных на него нац.группировок и Порошенко c армовирными карасями. Все эти флешмобы "Аваков-чорт" , "Порошенко-барыга", ' ̶Б̶а̶р̶и̶н̶ Байден рассудит " . И это чисто внутримайданные разборки при отсеченных Крыме и Донбассе.
А если бы опять выбрали кого-то непрозападного?

Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 кві, 2026 15:47, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 5501
З нами з: 13.06.20
Подякував: 432 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 15:47

  Hotab написав:Так був же нещодавно (та мабуть давно вже) спір, де ви переконували що не було російської армії влітку 2014 року .



улітку 2022 він сперечався зі мною стосовно "руських військ" на Донбасі у 2014-типа там були "відпускники, козачки і добровольці (типу фашиста мільчакова)-офіційно рф не визнавала присутність (це називається операція під чужим флагом)

йому приводили докази:Гіркін, Барадай, Гундарев
і головне українська розвідка (ГУР МО, СБУ)

так, система відпусників була налагоджена ще з Першої Чеченської (первую попытку штурма 26 ноября 1994 года, которую проводили силы пророссийской оппозиции (Временный совет Чеченской Республики) при поддержке российских спецслужб (там всі поголовно танкисти були офіційно або звільнені з армії тиждень тому, або у відпусці посімейним обставинам)

це російська вікі видає "силы пророссийской оппозиции"-ніяких сил опозиції в природі не існувало, операцію розробляли в ген.штабі мо рф, для картинки західних ЗМІ: відпускники і опозиція

ЛАД, викиньте вашу книгу історія кпрс, вивчайте правдиву історію

перша столиця УССР в Харкові, це типовий варіант (міні днр), коли червоні не змогли захопити Київ, а захопили маленьку територію України у грудні 1919 (Харків і декілька км біля нього) потім привезли "уряд України з Москви" і опа-УССР

prodigy
 
Повідомлень: 13489
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 15:47

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.

Нічого подібного, ви просто зараз повторюєте роспропаганду

Сильный аргумент!
С участием Украины во 2МВ вы уже разобрались?
Мы таки имеем заслуги как одна из стран-участниц антигитлеровской коалиции (пусть и в составе СССР) или просто "колониальные войска"?
Или, может быть, вообще вся Украина должна была "подняться как один" и воевать с СССР на стороне нацистской Германии?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 09 кві, 2026 15:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 39710
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 15:53

fox767676

А если бы опять выбрали кого-то непрозападного?


Хто?

Все эти флешмобы "Аваков-чорт" , "Порошенко-барыга", ' ̶Б̶а̶р̶и̶н̶ Байден рассудит " . И это чисто внутримайданные разборки


Так це якось поділило суспільство, чи …??
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18604
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 15:58

  Hotab написав:ЛАД

Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.


Та не починались вони як «гражданскій конфлікт».
Там все було організовано саме російськими спецслужбами, всі лідери росіяни, гроші з Росії, зброя з Росії. А не «почалось само», а потім начебто росія підтримала.
І «майдан» не причина, а привід. І зовсім не для війни на Донбасі, а для військового захоплення армією рф Криму. А от для того щоб Україна не займалась поверненням Криму, Росія їм придумала новий геморой - Донбас. Знайти серед українців бажаючих повоювати за гроші, да ще і накачавши їх через підконтрольне ТБ інформаційно, багато не треба.
Дитячий садок, в 2026 році розказувати про гражданскій конфлікт.


це не дитячий садочок, а будинок пристарілих помполитів :mrgreen:

тільки у нас всі ходи записані і всі факти зібрані, але дід не здається (твердий як шанкр)
prodigy
 
Повідомлень: 13489
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:00

  Hotab написав:Так це якось поділило суспільство, чи …??


на 25% и 75% к 2019 как минимум.
люди не общались, судя по всему даже на форуме это незаживающая рана до сих пор
Народ просто перегрели пафосом перемен, только "революционные" изменения и механизмы диалога с властью

  Hotab написав:хто

Сергі́й Леоні́дович Тігі́пко (нар. 13 лютого 1960, Драгонешті, Синжерейський район, Молдавська РСР, СРСР) — підприємець-олігарх[3][4], проросійський політик, політтехнолог в Україні[5].


как бы шансов избирателям ПР не оставили, даже бы если бы вмнсто "зека" пришел рафинированный Тигипко, большая вероятность его бы все равно заклеймили "пророссийским" и ,следовательно, свергли.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 09 кві, 2026 16:08, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
Повідомлень: 5501
З нами з: 13.06.20
Подякував: 432 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:04

  ЛАД написав:Можно рассказывать сказки об отсутствии гржданского конфликта в Украине.
Но он существовал вполне реально задолго до 2014.

Гражданского конфликт був, воєнних дій не було.
Воєнні дії почались виключно дякуючи РФ: Гіркін і т.д.
А до того "зелені чоловічки"(також РФ) в Криму.
andrijk777
Повідомлень: 7654
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:04

  ЛАД написав:Это не наша война. И к нам имеет только косвенное отношение. Правда, эта война ухудшает наше положение
Труси-Хрестик
Не наше - це коли на нас не впливає...
Якщо на нас впливає - значить тією мірою на яку впливає (на той відсоток) вона наша..

Тепер питання
Як впливає США/Ізраїль - Іран
на нас
1 Політично добре - це погіршує стан союзника нашого ворога
2 Стратегічно добре - чим більше (швидше/ефективніше) будуть знищені режими які своєю ідеологією закликають до захоплення світу - тим краще не тільки нам а і світу.
3 Військово - не ясно , з одного боку менше нам Петріотів, з другого боку педерація не отримає чогось від Ірану+змушена буде щось відправляти в Іран
4 Економічно - ніби погано бо росте ціна на нафту, з іншого боку ми трошки подбали щоб наш ПРЯМИЙ ворог від цього росту ціни отримав мінімальний виграш.
budivelnik
Повідомлень: 28345
З нами з: 15.01.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 3008 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:06

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Начинались события на Донбассе (и вообще, на юге и востоке Украины) как гражданский конфликт.

Нічого подібного, ви просто зараз повторюєте роспропаганду

Сильный аргумент!
С участием Украины во 2МВ вы уже разобрались?
Мы таки имеем заслуги как одна из стран-участниц антигитлеровской коалиции (пусть и в составе СССР) или просто "колониальные войска"?
Или, может быть, вообще вся Украина должна была "подняться как один" и воевать с СССР на стороне нацистской Германии?

зараз й Німеччина, й Великобританія, й Франція допомагають Україні воювати проти Раші - оце факт...
Shaman
Повідомлень: 12337
З нами з: 29.09.19
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 16:07

fox767676

на 25% и 75% к 2019 как минимум.


А буде хоча б спроба якось звʼязати в причинно-наслідковість?
До чого тут 25 і 73?
І навіть якщо звʼязок є, то будемо на майдан вішати провину за появу Зеленського у владі??
Це якісь рандомні на коліні видумані звʼязки?
А Ленін часом не винуватий у появі Зеленського?


как бы шансов избирателям ПР не оставили


Значить не треба їм були шанси. Історія показала, що пр це ФСБ-на креатура. Хто був за пр , має бути стидно ще довго,
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 кві, 2026 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 18604
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
