Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:39

інфляція дійсно дивні річ. он в срср долар 60 коп коштував й не рухався ;) коли там буде гіпер, та може й не буде - бо щось вони почали розуміти, й перемовини почали рухатись. а так кілька років вистачить. це як лавина - все тримається, й що стане тим першим камінцем - ніхто не знає...
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а тут певні елементи бонапартизму є. не хоче владою поділитися.
Зеленський звинуватив у підігруванні ворогу політиків, які хочуть створення коаліції єдності
Кризи монобільшості в Верховній Раді не було, нардепи працюють у власному “мікрокліматі”, вважає президент Володимир Зеленський. Він переконаний, що деякі українські політики підіграють ворогу, зокрема заявами про необхідність створення коаліції національної єдності.
...
Президент вважає, що заяви окремих політиків про необхідність створення коаліції є шкідливим.

бо парламентська криза - вона є. й до речі, чомусь про неї тут не говорили, хоча це реальна загроза.
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:04

ЛАД


Знание ТТХ вертолёта не сделает человека пилотом.


Ви продовжуєте вмикати дурника.
«пілоти» в нашому випадку це оператори бойової машин. І тут нема що обговорювати. Вони не є ключовими особами, про які я кажу.
Я вже втретє вам наголошую, що планування бойових дій , мозок тієї воєнізованої організації - це були росіяни. Які щоб планувати роботу бука мають володіти наземною і повітряною обстановкою. Це органи військового управління, де ключові посади за росіянами. Що я і сказав ще на початку дискусії 313-му.

Не перестаю ржати з «твердий шанкр» ))
Я один вчора вперше узнав це слово? 😅😅

Чим треба по життю займатись, щоб це слово було в лексиконі 😂
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:30

  vt313 написав:
  Hotab написав:vt313
Мова не про «воювали чи ні «, бо це не таємниця, що воювали.

Питання хто відігравав ключову роль.
Губарєв відповів на це питання Дудю.


Якщо воювали в великій кількості, то це громадянська війна.

Хто відіграв ключову роль в захоплені Донецька, Луганська, ...?
Ви вважаєте, що сотня москалів здатна захопити мільйонне місто?

Якесь у вас дитяче розуміння процесів і чомусь "забуваєте" що до Донецька був Крим.

Давайте "аналогічний" приклад:
Висаджуються американські війська і захоплюють Львівську область і приєднує її до США. Припустимо супротиву немає(як в Криму). А далі "десяток американців" йде в Тернопіль і проголошує що і Тернопіль повинен боротись за вихід зі складу України і "в перспективі" приєднатись до США, обіцяють золоті гори. Очевидно що тернополяни з радістю приєднаються до цієї "ініціативи" беруть зброю в руки. Це громадянська війна? :D :D По-вашому так. :D :D
Ви вважаєте, що десяток американців здатна захопити 200 тисячне місто? Відповідь - ТАК, здатна!

Я вже писав: був громадський конфлікт(захід-схід), а дякуючи РФ(і тільки РФ) він переріс у військовий конфлікт.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:32

  Hotab написав:ЛАД
Знание ТТХ вертолёта не сделает человека пилотом.

Ви продовжуєте вмикати дурника.
«пілоти» в нашому випадку це оператори бойової машин. І тут нема що обговорювати. Вони не є ключовими особами, про які я кажу.
Я вже втретє вам наголошую, що планування бойових дій , мозок тієї воєнізованої організації - це були росіяни. Які щоб планувати роботу бука мають володіти наземною і повітряною обстановкою. Це органи військового управління, де ключові посади за росіянами. Що я і сказав ще на початку дискусії 313-му.

Не перестаю ржати з «твердий шанкр» ))
Я один вчора вперше узнав це слово? 😅😅

Чим треба по життю займатись, щоб це слово було в лексиконі 😂

вештатися по Африках :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:40

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:И я уже напоминал о Северодонецком съезде.
Это тоже "приехали из России?

А ви не знали? Все це приїхало звідти.
Там жеш мер мацкви виступав, плюс наші сєпари за созданіє рєспубліки.
Але ви мрійте за внутрішний конфлкт, який жевряв десятиліттями.
Основное слово - наші.
А выступать там мог, кто угодно, хоть Папа Римский.
И я совсем не "мріяв" за внутрішний конфлкт". Тем не менее, он был.

  BIGor написав:.......
Цікаво, як тепер сіверодончани жиивуть? Хоч той з'їзд був давно, пам'ятаю там проросійські сили хотіли окрему свою державу. Цікаво, що тепер вони кажуть?
"окрему свою державу" никто не хотел.
Речь шла о федерации, а не об отделении.


1)Зпочатку була ціль зробите з України -країну-сателіт(накштал білорусі),
ця ідея виникла у Єльцина ще у 1992р (пошукайте виступ Ельцина в Казахтані, ді вим прямо погражує Україні, "не забывайте про 11млн рускоязычных", мы будем их защищать)місяць тому на наводив навіть відео-факт. Казалось, що Кучма виправдовує сподівання (на відміну від Кравчука)
2)Далі Крим і Юрій Мешков (інформації достатньо), СБУ і Кіїв спрацювали на випередження і нейтралізували сепаратизм в Криму (1992р)
3)Першмй Майдан і газові війни, Ющенко президент
4)Сьогодні інформація (Пашинян мокнув путіна у кремлі-стосовно соц.мереж і свободи слова, і после цього бункерний дід наказ помститись армянам-армянський коньяк не відповідає стандартам рф(типу спирти виявлені не віноградного походження))про армянський коньяк нагадала мені не тільки про газові війни, а про сирні війни, молочні війні і ще багато чого
5)Після підтримки Ющенко президента Грузії Саакашвілі у 2008р(до речі партія "Наша Україна" пропонувала ВРУ засудити вторгення рф до Грузії, але такі партії як Батьківщини (і сама премьерка Тимошенко, яка грала на боці путіна) відмовились), путін прийняв остаточне рішення помститись Україні
6) за часи Ющенка в Одесі найняті свідки секти гундяя виступали проти сумісних навчань з НАТО на Одеському полігоні, а наступного року (коли янук був президент) і ті самі навчання і ніяких протестів? а кажете про внутрішній конфлікт

як казав колись генерал Москаль: в українській політиці існує деклька сакральних корів, яких не можна різати (мова, віра, ЄС чи РФ), якщо вирішити ці питання, то на чому спекулювати перед виборцями на чергових виборах (у ВРУ чи президента)
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:45

  ЛАД написав:
  BIGor написав:.......
Цікаво, як тепер сіверодончани жиивуть? Хоч той з'їзд був давно, пам'ятаю там проросійські сили хотіли окрему свою державу. Цікаво, що тепер вони кажуть?
"окрему свою державу" никто не хотел.
Речь шла о федерации, а не об отделении.

Ну да, ну да ... о "федерации"

Главные заявления съезда — признание Януковича законным президентом Украины и ультиматум, согласно которому в случае прихода к власти (по мнению участников съезда — нелегитимного) президента В. Ющенко съезд оставляет за собой право на действия, направленные на защиту прав граждан своих регионов, вплоть до создания Юго-Восточной автономии[12].

Было принято решение о создании Межрегионального совета органов местного самоуправления украинских регионов. Местом работы этого совета, а также исполнительной дирекции определили Харьков, который предполагалось сделать столицей новой автономной республики[12].

В Луганской и Донецкой областях был запланирован на первую половину декабря 2004 г. референдум по вопросу обретения статуса самостоятельных республик в составе украинской федерации[12]. Кроме того, Луганский и Донецкий облсоветы вслед за Харьковским заявили о переподчинении себе милиции и других госструктур и о прекращении перечислений денег в госбюджет.
pesikot
Shaman


вештатися по Африках :lol:


Виявляється і цього недостатньо 😅😅
Доречі, на правах офтопу вже майже вихідного дня…
Я лише в Африці бачив щоб в кожній аптеці за якісь смішні пару доларів є репід-тест на ВІЧ. Може я не дуже питав, але в Україні здається нема.
І ці тести не просто є, а жодна поважна мадам , яка працює , цінує себе (а не босонога біднота яка їсть з сміттєвих корзин) не погодиться з тобою нічого мати без попереднього тестування тут і зараз. І самі вони тестують себе доволі часто, кілька раз на рік.
Ясно що віч це ще не все що буває, і тест цього не покаже, та менше з тим..
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 10 кві, 2026 12:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:47

  Hotab написав:

Не перестаю ржати з «твердий шанкр» ))
Я один вчора вперше узнав це слово? 😅😅



фраза не моя, запозичена з російського фільму (Мама не горюй-1)

ось тут оригінал

https://www.youtube.com/watch?v=XFnP_NUevZM
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 12:50

  Hotab написав:ЛАД
Знание ТТХ вертолёта не сделает человека пилотом.

Ви продовжуєте вмикати дурника.
«пілоти» в нашому випадку це оператори бойової машин. І тут нема що обговорювати. Вони не є ключовими особами, про які я кажу.
Я вже втретє вам наголошую, що планування бойових дій , мозок тієї воєнізованої організації - це були росіяни. Які щоб планувати роботу бука мають володіти наземною і повітряною обстановкою. Це органи військового управління, де ключові посади за росіянами. Що я і сказав ще на початку дискусії 313-му.
Алаверды.

Для управления действиями высокотехнологичного оружия тоже нужны знания, которых, совершенно естествено, у какого-нибудь Плотницкого нет. Командиры уровня Ходорковского ещё могут найтись, а для управления действиями "Бука" уже нет.
Губарев мог бы управлять действиями вертолётной эскадрильи?
Донбасс не был государством и не имел армии, соответственно, не имел грамотных военных специалистов.

Не перестаю ржати з «твердий шанкр» ))
Я один вчора вперше узнав це слово? 😅😅

Чим треба по життю займатись, щоб це слово було в лексиконі 😂
Лечением сифилиса.
