Для управления действиями высокотехнологичного оружия тоже нужны знания,
Серед особового складу армій так званих днр і лнр було чимало офіцерів (і з числа пенсіонерів включно) механізованих підрозділів. (Напевно були і ппо-шні, та вже нехай) В механізованих бригадах є штатна ППО , і порядок його застосування не є чимось незрозумілим для піхотного офіцера. Це вивчається як в військовому ВВНЗ, так і відпрацьовується взаємодія в процесі служби. Питання абсолютно в іншому, чому всі органи військового управління замкнулись на росіянах? Починаючи з «міністра оборони днр стрєлкова/гіркіна», закінчуючи офіцерами по напрямкам. Підрозділи (керівний склад) деякі були чисто українські , хоча всередині повно росіян. А вистачало і чисто російських. Але ключове - управління! Вони були російські.
Понятно, что без поддержки РФ ЛДНР не держались бы и были быстро разгромлены,
Але наступний етап , вам треба усвідомити , що без Росії він (військовий конфлікт) би і не почався.
Не перестаю ржати з «твердий шанкр» )) Я один вчора вперше узнав це слово? 😅😅
Чим треба по життю займатись, щоб це слово було в лексиконі 😂
Лечением сифилиса.
з 1994р на судах ЧМП не має лікарів (а на судах під флагом їх ніколи не було), на судні за медицину(за підтримання аптекі згідно міжнародних стандартів) відповідає 2 офф, і капітан
І якщо 2офф не дуже справляється з лікуванням(якщо це філіпінець то точно), капітан або сам лікує(якщо знає як і чим), або контакт з мед.центром(medical advise)
стосовно сіфіліса -лікувати не доводилось, але на судні завжди є пініцілін 500(або 1000), тобто однією інєкцією можно побороти сіфіліс на ранній стадії
Пеніцилін є «золотим стандартом» і найефективнішим антибіотиком для лікування сифілісу, знищуючи збудник Treponema pallidum на всіх стадіях. Препарати бензатин бензилпеніциліну (наприклад, Біцилін) руйнують клітинну стінку бактерії, а рання форма хвороби часто лікується одноразовою ін’єкцією.
перед рейсом всі моряки проходять медкомісію, але часто працюючи в країнах Африки і коли моряки відвідували жінок з низькою соц. відповідальністю, то наявність презервативу не завжди допомагає від хвороб (таких як малярія), у 2000р мали 3 моряка (один у важкій формі) малярії, ледве не помер (во Франції вилікували)
Я не хочу обсуждать, что было бы, если бы. Я говорил только о том, что объективно конфликт в обществе существовал. И его надо было решать демократическим путём, учитывая интересы всех слоёв общества, а не тупым давлением и объявлением несогласных врагами народа и агентами Кремля (хотя были и такие). А что касается вооружённых конфликтов внутри госужарства... В истории их было много. Вы считаете, что они возникали из-за вмешательства иностранных государств без объективных причин? Присоединение Судетской области явно "рука Германии". Но почему судетсие немцы подерживали это? Не было объективных причин?
КИЕВ, 10 апреля (Reuters) - Президент Владимир Зеленский заявил, что весенние и летние месяцы будут сложными для Украины, поскольку ей предстоит столкнуться с давлением как на поле боя, так и в дипломатическом плане с целью прекращения войны. Зеленский заявил, что партнеры Украины попросили Киев сократить удары по российскому нефтяному сектору в связи с резким ростом мировых цен из-за войны с Ираном и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Он не назвал имена партнеров. ........«Этот весенне-летний период будет довольно сложным в политическом и дипломатическом плане. Возможно, на Украину будет оказываться давление, — заявил Зеленский журналистам в комментариях, опубликованных его офисом в пятницу. — Давление будет и на поле боя». «Я считаю, что нам будет очень трудно до сентября». ........Зеленский заявил, что во время блокирования Ираном Ормузского пролива партнеры Украины просили ее сократить удары по российским нефтяным объектам, но он ответил, что российская нефть не оказывает существенного влияния на мировой рынок.
ЛАД ви знову вмикаєте несвідомого... подивіться як "демократичні" країни борються не тільки з сепаратизмом, а просто з виразом нелояльності до влади (і рф тут не на першій позиції), ФБР знайде вам статтю і менші закиди (сепаратизм це взагалі 25+ тюрьми)
я вчора приводив приклад втручання Російської Імперії на Балканах у 1876-1880 передивіться якщо пропустили: стандартна схема-розвідка, деверсійні групи, постання за допомогою місцевих (з інструктарами з Росії), потім початок військового конфлікту- доборольці-обовязково випадак масових вбивств-далі задіяна регулярна армія Російської Імперії
така сама схема була відносно України (в громадянську): коли була проголошена УНР і ЗНР-то це напад сусідньої країни(фактично), а не громадянська війна
1) захват маленької теріторії (Харків) 2) проголошення про створення уряду України(заднім числом назвали це урядом УССР) 3)далі війна і захоплення решти теріторії країни, через 20 років перенесли столицю до Києва на історичне місце
СИНГАПУР, 10 апреля (Reuters) - Китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы впервые за многие годы закупили иранскую нефть по цене выше, чем по нефть марки Brent, после падения эталонных цен и на фоне ожиданий, что Индия может закупить больше партий после временной отмены санкций Вашингтоном. Индия готовится получить первую за семь лет партию иранской нефти после того, как Вашингтон временно отменил санкции в отношении иранской нефти, перевозимой по морю, в связи с последствиями конфликта на Ближнем Востоке.
Из-за санкций иранская нефть обычно торгуется со скидкой по отношению к Brent. Ее крупнейшими покупателями являются китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы, также известные как «чайники». По данным торговых источников, по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода в Дунъине, крупном центре независимых предприятий в восточной провинции Шаньдун, на этой неделе закупили иранский легкий нефть по цене от 1,50 до 2 долларов за баррель по сравнению с нефтью марки ICE Brent.
Faceless написав:....... Який конкретно конфлікт? Чи було взагалі що вирішувати? Он в Італії теж в певному сенсі є конфлікт північ vs південь, і що? Він ніяк не вирішується і не може бути вирішений.
Интересный вы человек. Существование "в певному сенсі конфлікту" в Италии вы готовы признать, но в Украине, по-вашему, конфликтов нет и быть не может, "потому что не может быть никогда"?
Я і питаю, який саме ви маєте на увазі, раз чогось вважаєте, що його якось там потрібно вирішувати Я вже писав — не існує суспільства абсолютної злагоди. Завжди будуть якісь питання і прибічники різних поглядів. Але більшість таких типу конфліктів в принципі не мають вирішення і не потребуть задля того зусиль