Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:37

  budivelnik написав:
  vt313 написав:
  budivelnik написав:
А якщо розглянути з другого боку
Якщо позиція 10 млн створюють проблеми для 30 млн....
То хто повинен поступитись? і вивчити мову країни в якій проживають?
Тут питання складніше.
Хтось повинен розвивати українську мову. І цей хтось, цього не робить.
Можливо, навіть шкодить.

А просто декларувати перехід на українську мову, то цього замало.
Якщо прийняти рішення, що з часом все зробиться само по собі, то потрібно терпеливо чекати.

Тому
Труси ХРЕСТИК
або меншість веде себе адекватно , або більшість ЗМУШЕНА створити умови для адекватної поведінки меншості

Это очень плохо работает если "большинства" - где-то процентов 51% :oops:
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:43

Попытки "протолкнуть" язык - без которого добрая половина страны все рокы Нэзалэжности вполне спокойно обходилась?..
До моменту, поки роССія, на підставі того що населення ,яке користується російською мовою - не заявила про те ,що це населення буде нею захищене ,на територіях де це населення проживає - до того росіяни користувались своїм нарєчьєм скільки хотіли...
Але після заявок і дій педерації в України зявився ворог, який заявив що території проживання російськомовних є російськими - то для України залишилось два шляхи
віддати території
перетворити російськомовних на нейтральномовних...

Що ми зробили не правильно?
Адже не всі російськомовні погоджувались з частиною Мукачева чи Києва -переселитись в росію....
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:46

  Hotab написав:_hunter

Попытки "протолкнуть" язык - без которого добрая половина страны все рокы Нэзалэжности вполне спокойно обходилась?..



Так а в Німеччині там яким «проталкують» тих у кого не та щелепа?

Уточню питання: куди саме Хантеру намагаються "пропихнути" язик?
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:50

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:Тут питання складніше.
Хтось повинен розвивати українську мову. І цей хтось, цього не робить.
Можливо, навіть шкодить.

А просто декларувати перехід на українську мову, то цього замало.
Якщо прийняти рішення, що з часом все зробиться само по собі, то потрібно терпеливо чекати.

Тому
Труси ХРЕСТИК
або меншість веде себе адекватно , або більшість ЗМУШЕНА створити умови для адекватної поведінки меншості
Это очень плохо работает если "большинства" - где-то процентов 51% :oops:
Хороша , але не зарахована спроба БРЕХНІ
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Етнічний склад населення України в сучасних кордонах (1897 — 2001)
національність _ 1897-1900 __ 1926 —1930 __ 1959 рік __ 1989 рік __ 2001 рік
Українці ____72,0 % _____ 74,8 % _____ 76,8 % _____ 72,7 % _____ 77,8 %
Росіяни _____ 8,8 % _____ 8,1 % _____ 16,9 % _____ 22,1 % _____ 17,3 %
Євреї _____ 9,0 % _____ 6,5 % _____ 2,0 % _____ 0,9 % _____ 0,2 %
Поляки _____ 4,4 % _____ 5,4 % _____ 0,9 % _____ 0,4 % _____ 0,3 %
Німці _____ 2,1 % _____ 1,5 % _____ 0,1 % _____ 0,1 % _____ 0,1 %
Молдовани/руму_1,0 % _____ 1,1 % _____ 0,8 % _____ 0,9 % _____ 0,80%
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 11 кві, 2026 18:51, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:50

  _hunter написав:
  Water написав:
  _hunter написав:Проблема в том, что на ровном месте для миллионов иноязычных граждан возникают дополнительные сложности.

Тобто, у Німеччині для російськомовних та турецькомовних возніклі додаткові сложності і шо, почались протести зі зверненням до Ердогана та х...йла за защітой турецько та кацапо мовного населення?

А не вы ли, случайно, где-то неделю/две назад вспоминали (в контексте Берлинской Стены) , что Германия - моноязычная?

Я такого не чув, це по-перше, по-друге, звісно я такого не міг казати, бо дивись по-перше.
У Німеччині тебе кацапомовного повинні вислухать та відповісти на пошті кацапською? Може турецькою чи арабською? А як на рахунок хінді, тігрінья?
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:52

  _hunter написав:Это очень плохо работает если "большинства" - где-то процентов 51% :oops:

Тобто, тобі хтось забороняв розмовляти кацапською і ти здриснув до Німеччини, бо там це без питань?
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:53

  budivelnik написав:
Попытки "протолкнуть" язык - без которого добрая половина страны все рокы Нэзалэжности вполне спокойно обходилась?..
До моменту, поки роССія, на підставі того що населення ,яке користується російською мовою - не заявила про те ,що це населення буде нею захищене ,на територіях де це населення проживає ......

А когда они заявят, что воздух, которым население пользуется - российский - что делать планируете?..
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Університети не скажу чи всі, але школи точно не всі, деякі викладали українською. Який відсоток- не знаю.


в Одесі к 1985 залишилось 4 українські школи

У 1985 році Одеса, як і більшість великих міст півдня УРСР, була переважно російськомовним освітнім середовищем. Процеси русифікації, що посилилися після постанов 1970-х та початку 1980-х років (зокрема, щодо стимулювання вивчення російської мови), призвели до критичного скорочення кількості шкіл з українською мовою викладання.

Станом на 1985 рік ситуація з українськими школами в місті виглядала так:
Кількість шкіл: В Одесі на той час діяло лише кілька суто українських шкіл. За різними історичними даними, їхня кількість у мільйонному місті не перевищувала 4–6 закладів (наприклад, школи № 121, № 2, № 24). Більшість інших шкіл були російськомовними.
Мовний режим: Навіть у школах, які вважалися «українськими», значна частина спілкування на перервах та в адміністративній роботі часто відбувалася російською мовою. Російська мова та література викладалися як основні предмети, а українська нерідко сприймалася як «другорядна».
Право на відмову: Діяло законодавство, за яким батьки могли писати заяву про звільнення дитини від вивчення української мови. Це ще більше звужувало сферу використання української в міських закладах освіти.


у нас в класі одна дівчина була звільнена від вивчення української(мови і літератури),
бо батько був литовець (хоч вона народилась в Одесі)

в Одесі зникли українські школи, а 3-5км від міста вони залишились : Недубайське, Усатого, Прилиманське, Крижанівка і тд
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:55

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Тобто, у Німеччині для російськомовних та турецькомовних возніклі додаткові сложності і шо, почались протести зі зверненням до Ердогана та х...йла за защітой турецько та кацапо мовного населення?

А не вы ли, случайно, где-то неделю/две назад вспоминали (в контексте Берлинской Стены) , что Германия - моноязычная?

Я такого не чув, це по-перше, по-друге, звісно я такого не міг казати, бо дивись по-перше.
У Німеччині тебе кацапомовного повинні вислухать та відповісти на пошті кацапською? Може турецькою чи арабською? А як на рахунок хінді, тігрінья?

Смотри: в стране - с момента Нэзалэжности - официально ходило ДВА языка. На всякий случай повторю: ДВА - не ОДИН. При чем тут ТРЕТИЙ (турецкий и т.д.)? :shock:
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 18:55

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
Попытки "протолкнуть" язык - без которого добрая половина страны все рокы Нэзалэжности вполне спокойно обходилась?..
До моменту, поки роССія, на підставі того що населення ,яке користується російською мовою - не заявила про те ,що це населення буде нею захищене ,на територіях де це населення проживає ......

А когда они заявят, что воздух, которым население пользуется - российский - что делать планируете?..
Спочатку попрошу німців передати тебе до них , бо тоді і Німеччина в небезпеці.
