ЛАД написав:Ой, как интересно становится на форуме! Пост о радости американцев по поводу "Артемиды" уже стал антиукраинским? Может, случайно удалён? На всякий случай восстановлю. Посмотрим.
Снова. Ладно, попробуем так:
Краткое содержание - Миссия «Артемида II» вызывает всеобщий энтузиазм, преодолевая политические и социальные разногласия. - Опрос Reuters/Ipsos показывает, что 80% американцев положительно относятся к деятельности НАСА во время миссии. - Педагоги используют Artemis II, чтобы вдохновлять учеников.
Проект Артемида предусматривает сотрудничество НАСА с Маском. Как там Starship поживает ? А так SLS проигрывает по характеристикам SATURN-V семидесятых годов. Кислородно-водородные двигатели первой RS-25 ступени взяты от программы Space Shuttle. Физически скорее всего б/у. Вторая ступень на движке RL-10 шестидесятых годов. Тяга слабенькая. В Сатурне был надежный дигатель J-2. Вроде документация на него утеряна, а попытка создать J-2X к успеху не привела. Движки Сатурна позволяли выходить на окололунную орбиту, Артемида-2 на орбиту не выходила.
ЛАД написав:........ Не могли бы вы вкратце ознакомить с успехами?
Невже Ви ними не користуєтесь?
Без проблем. Точне землеробство, моніторинг посівів, моніторинг пожеж, геолокація, телекомунікації.
Для Вас, 1500+ компаній виробляють (декларують виробництво) авіакосмічну продукцію.
Особиста думка, політ навколо місяця, конкретно той що зараз, це понти. А Easyway, - корисний продукт, яким користуються багато людей.
А конкретнее можно? Может, я чего-то не знаю? Да, одна программа есть - EOS SAT-1 - "приватний оптичний супутник для моніторингу сільськогосподарських угідь компанією EOS Data Analytics, Inc. (далі — EOS Data Analytics), глобального постачальника аналітики супутникових зображень на основі штучного інтелекту. Супутник створений українсько-південноафриканською компанією-виробником космічної оптики та супутників Dragonfly Aerospace й оснащений двома високоточними камерами DragonEye". Пока что, насколько знаю, запущен 1 спутник "3 січня 2023 року в рамках місії Transporter-6 компанії SpaceX". 1 из 114 спутников, запущенных тогда ракетоносителем "Falcon 9 з бази ВПС США на мисі Канаверал". Вместе с ним был запущен "наносупутник PolyITAN-HP-30" (2 кубика с ребром 10 см). Геолокация. Знаю GPS, Глонасс. Обе не украинские. Какие спутники связи у нас существуют и сколько? Easyway очень полезная и удобная вещь. Особенно сегодня в Харькове. когда она по понятным причинам чаще отключена (при возд. тревогах). Но она использует ту же GPS. Т.е. использует чужие космические технологии и спутники. Это, простите, сложно назвать освоением космоса. А "декларировать" можно много чего. Уважаю ваше мнение, но знаете, есть вещи, которые облегчают сегодняшнюю жизнь, повышают её комфортность, а есть вещи, которые обеспечивают прогресс человечества. Easyway относится к первой категории, а Артемида ко второй. Как по мне, вторая категория важнее, хотя первая, конечно, тоже нужна. Но её не будет без второй.
ЛАД написав:Поздравляю всех православных с пасхой! Желаю здоровья и добра. И доброты.
Греко-католиків теж треба вітати. А вас з днем космонавтики.
Україна – одна з небагатьох країн світу, яка має замкнений цикл ракетобудування, починаючи з ракетного палива і закінчуючи готовими корпусами, ракетами-носіями та космічними апаратами. За час незалежності було здійснено 148 запусків українськими ракетами. На орбіту було виведено близько 300 космічних апаратів на замовлення різних країн світу. https://library.knuba.edu.ua/node/1103
Є технології, речі, ... А є їх використання.
А навіщо Ваша перша категорія, якщо другої не буде.? Це називається понти. Який результат цієї експедиції? 1. Ті люди які були на кораблі не змогли нічого зламати. Згоден. Що ще?
По нашим баранам. Ринок космічних послуг оцінюється в 200 - 400 млрд. Ринок пускових послуг оцінюється в 10 млрд. Це такий поверхневий пошук. Ви говорите що 10 млрд важливіше ніж 200. Чому?
І по Вашому підходу. Якщо цікаво, можна взяти 1500 компаній і знайти ті, які насправді цим займаються. Це не легко, особливо зараз. А можна знайти тих, хто просто задекларував цю роботу. Це швидко і легко. Вибір за Вами.