«Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана гораздо больше, чем плохая новость для Соединенных Штатов Америки», — заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, глава американской делегации.



«Таким образом, мы возвращаемся в Соединенные Штаты, так и не достигнув соглашения. Мы очень четко обозначили наши «красные линии».»

Иран ссылается на отсутствие доверия к переговорам.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф, возглавлявший делегацию своей страны вместе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи, обвинил США в том, что им не удалось завоевать доверие Ирана, несмотря на то, что его команда предложила «перспективные инициативы».

«США поняли логику и принципы Ирана, и теперь им пора решить, смогут ли они заслужить наше доверие или нет», — сказал Калибаф в эфире X.



Как сообщили агентству Reuters пакистанские источники, делегации США и Ирана уже покинули Исламабад и отправились домой.

........

Министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар заявил, что «крайне важно» сохранить двухнедельное перемирие, согласованное в прошлый вторник,...

На своей короткой пресс-конференции Вэнс не упомянул о возобновлении работы Ормузского пролива, являющегося узким местом, через которое Иран блокирует около 20% мировых поставок энергоносителей с начала войны.

даже в ходе продолжающихся переговоров Трамп в субботу заявил, что заключение сделки не является абсолютно необходимым.

«Мы ведем переговоры. Заключим мы сделку или нет — для меня это не имеет значения, потому что мы победили», — заявил он журналистам.

По данным иранского государственного телевидения и официальных лиц, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан, а также разблокировки замороженных активов за рубежом.

Тегеран также хочет взимать плату за транзит через Ормузский пролив.

Несмотря на разногласия в Исламабаде, в субботу через Ормузский пролив прошли три супертанкера, полностью загруженных нефтью, как показали данные судоходства. По всей видимости, это были первые суда, покинувшие Персидский залив после заключения соглашения о прекращении огня.