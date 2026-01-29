Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 12:10

90 ойроярдов

  Shaman написав:
  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Викреслюємо ще одну сферу впливу рф - Угорщину. Хто наступний?

Воно то правда, але побачимо. Бо той другий теж трохи націоналіст і буде думати про свою країну і виборців, тому про трубу вони навряд забудуть.

так трубу полагодять ;)

Орбан думав не про країну й про громадян, а про власну владу. й як почули з останніх плівок, питання як саме його стимулювати. конфліктувати на рівному місці з ЄС - це не дбати про країну, це грати на користь зовнішніх країн, бо суб'єктність Європи можлива лише в межах ЄС.

90 ойроярдов прорве плотіну зубожиння
flyman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:В чём же трагизм? В том что Ахметка с намученных миллиардов платил миллионы(0.01% от вала) везде показывая убытки, а у тебя(и у меня) это не проканало бы?
Тобто дії Ахметова -тебе хвилюють
а те що сам поступав ще гірше - про це ти не заїкаїшся?
Може почнеш з себе, заплатиш все що недоплатив, щоб ладам на ікорку вистарчило , а вже потім почнеш до Ахметова придиратись?

ПС
Було сто тисяч барабашових - вкрало 100 млрд ( по 1 млн кожен) але їх кров нагла залила, що Ахметов один вкрав в 10 разів менше ніж вони ... от вони й виють , бо їх кров нагла заливає.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 13 кві, 2026 12:13, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 12:11

Как отреагировал Иран?
24 минуты назад 12:45 EEST
После первоначальных заявлений Трампа в воскресенье иранская Корпус стражей исламской революции предупредил, что приближение военных судов к проливу будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня и будет пресекаться жестко и решительно, подчеркнув риск опасной эскалации.

Представитель иранских вооруженных сил заявил в понедельник, что ограничения США в отношении судов в международных водах являются незаконными и «равносильны пиратству».

Он заявил, что Иран решительно задействует «постоянный механизм» контроля над Ормузским проливом после угроз США ввести в него блокаду.

Представитель также добавил, что порты Персидского залива должны быть доступны для всех или ни для кого, отметив, что ни один порт в Персидском заливе или Оманском заливе не останется в безопасности, если иранским портам будет угрожать опасность.
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-says-us-begin-naval-blockade-irans-ports-strait-hormuz-2026-04-13/
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 12:16

ЛАД
ну якийсь пятий (недознищений) по рахунку генерал ірану заявив що
МСТЯ буде страшною....
А чому це так збудоражило парторга?
Він за США переживає?
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 12:55

  барабашов написав:С фонда заработной платы брала
То есть с зарплат бабушек что шли к тебе работать за минималку
Меньше платить бы ЛАДу на икорку б не вышло
В чём же трагизм? В том что Ахметка с намученных миллиардов платил миллионы(0.01% от вала) везде показывая убытки, а у тебя(и у меня) это не проканало бы?
Кстати - у ви Львове шубами и не торгуют и нпкто не носит? Все в спортивных костюмах "Абибас" и "Рибооок", подбитых чебурашкой, в холода отжигают?

пасаж (який має й інше значення, що ближче до Кабанчика), що Ахметов завжди показує збитки - це лише ознака, що людина накидає штампи, й не дивиться реальні цифри 8) якраз податки з зп підприємства Ахметова платили чималі...

а зими у Львові теплі, навіть не знаю, чи потрібні тут шуби з контейнера :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 12:56

Папа Лев заявил, что у него «нет намерения спорить» с Трампом по поводу Ирана.
Папа Лев XIV в понедельник заявил журналистам, что «не намерен вступать в дебаты» с Дональдом Трампом после того, как президент США опубликовал в социальных сетях гневную статью объемом более 300 слов, в которой обвинил папу в потакании «радикальным левым» и в «ужасной» внешней политике, сообщает AFP.

В минувшие выходные Лев, первый папа римский, родившийся в США, вышел на международную политическую арену, заявив, что молитва за мир является «оплотом против той иллюзии всемогущества, которая окружает нас и становится все более непредсказуемой и агрессивной».

В понедельник папа римский обратился к журналистам на борту папского самолета, направлявшегося в Алжир для своего первого визита в Африку, с простым посланием: «Я не политик».

«У меня нет намерения спорить с Трампом, — сказал Лео. — Послание остается тем же: содействовать миру».

В воскресенье вечером Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение о том, что Лео «слаб в борьбе с преступностью и слаб в вопросах ядерного оружия».

«Мне не нужен Папа, который считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие. Мне не нужен Папа, который считает ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу… И мне не нужен Папа, который критикует президента Соединенных Штатов за то, что я делаю именно то, для чего меня избрали, и сделали это с огромным перевесом», — сказал Трамп.

В том же посте Трамп добавил: «Если бы я не был в Белом доме, Лео не был бы в Ватикане». Через час после первоначального заявления Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он изображен в образе Иисуса, благословляющего пожилого мужчину на кровати, в то время как медсестра и солдат с благоговением смотрят на него.
https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/13/iran-war-live-news-ceasefire-peace-talks-us-trump-strait-hormuz-blockade-middle-east-crisis-latest-updates
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:01

  ЛАД написав:
Как отреагировал Иран?
24 минуты назад 12:45 EEST
После первоначальных заявлений Трампа в воскресенье иранская Корпус стражей исламской революции предупредил, что приближение военных судов к проливу будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня и будет пресекаться жестко и решительно, подчеркнув риск опасной эскалации.

Представитель иранских вооруженных сил заявил в понедельник, что ограничения США в отношении судов в международных водах являются незаконными и «равносильны пиратству».

Он заявил, что Иран решительно задействует «постоянный механизм» контроля над Ормузским проливом после угроз США ввести в него блокаду.

Представитель также добавил, что порты Персидского залива должны быть доступны для всех или ни для кого, отметив, что ни один порт в Персидском заливе или Оманском заливе не останется в безопасности, если иранским портам будет угрожать опасность.
https://www.reuters.com/world/iran-war-live-trump-says-us-begin-naval-blockade-irans-ports-strait-hormuz-2026-04-13/

треба запроваджувати нову рубрики для іранців - "грізні та смішні" :lol:

вони хочуть знову повоювати з США. наслідки попередньої війни вже всі виправили? чи вони воюють за схемою - нова влада - нова війна? тоді є шанс, що наступна влада прийде до тями...

а от з вислову, що обмеження судноплавства - це піратство - оце вони дійсно насмішили :lol:

блокування іранських судов - логічних крок в примушення до перемовин, не вдаючись до більш жорстких засобів. бо це двостороння гра.

але загалом виглядає, що буде якесь загострення бойових дій, бо поки іранська влада не виглядає готовою до поступок...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:07

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Тут кто-то надеялся/был уверен в снятии блокады Ормузского пролива.
Получите и распишитесь.
Але коли тиждень тому я писав що мета Трампа після накладення лапи на нафту Венесуели протягнеться до такої самої речі з нафтою Ірану - такий собі Лад , над цим насміхався..
Ви випадково не той самий той хто сміявся не тоді коли треба?

це ЛАД кепкує на собою (самоіронія),
Тут кто-то надеялся/был уверен
це Хтось, і є ЛАД(інших не згадаю)

гадаю він на мене натякає (можу помилятися :oops: ). бо я писав, що протоку треба розблокувати так чи інакше. точніше, що її у будь-якому разі розблокують. але вірогідність, що Іран буде отримувати якийсь кошти за прохід протоки - вони чимала...

два основних питання - ядерна зброя та статус протоки
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:16

  Shaman написав:
  prodigy написав:...........
  ЛАД написав:Тут кто-то надеялся/был уверен в снятии блокады Ормузского пролива.
Получите и распишитесь.

............
це ЛАД кепкує на собою (самоіронія),
Тут кто-то надеялся/был уверен
це Хтось, і є ЛАД(інших не згадаю)

гадаю він на мене натякає (можу помилятися :oops: ). бо я писав, що протоку треба розблокувати так чи інакше. точніше, що її у будь-якому разі розблокують. але вірогідність, що Іран буде отримувати якийсь кошти за прохід протоки - вони чимала...

два основних питання - ядерна зброя та статус протоки

Я "натякаю" на то, что пока что вместо разблокирования пролива вводится двойная блокада. Была только иранская, теперь будет ещё и США. :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:23

Напад США та Ізраїлю на ІРАН

Що це було?
flyman
