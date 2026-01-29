pesikot написав:З Мадяром подивимось. Може він і не буде великим другом України, але і перед Росією хвостиком махати не буде в позі "чєго ізволітє ?" )
Лідер опозиційної партії "Тіса" Петер Мадяр, який переміг на парламентських виборах в Угорщині, розповів, як планує будувати відносини з Росією та Володимиром Путіним. Так, він не заперечує енергетичної залежності від Росії і вважає, що Угорщині доведеться піти на переговори.
"Якщо обставини складуться, доведеться сісти за стіл переговорів з російським президентом. Географічне положення ані Росії, ані Угорщини не зміниться. І наша енергетична залежність теж залишиться на якийсь час. Потрібно посилювати диверсифікацію, але це не робиться за один день", – заявив Мадяр.
Водночас він підкреслив, що, навіть незважаючи на необхідність переговорів з РФ, "друзями ми не станемо".
не довіряю жодному слову політиків, тим більше Петеру Мадяру сперше, ніхай він доведе справами, доки були передвиборчі гасла
Майбутній лідер Угорщини Петер Мадяр заявив, що не стане перешкоджати отриманню Україною позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро, яку заблокував Віктор Орбан, повідомляє The Guardian.
"Це рішення (щодо виділенням коштів Україні, – УНІАН) вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати", – заявив лідер партії "Тиса".
Водночас він повідомив, що Будапешт збереже можливість відмови від участі в кредиті, оскільки перебуває у "дуже складній фінансовій ситуації". Річ утім, що угода передбачала можливість відмови для Угорщини (разом із Чехією та Словаччиною) від надання коштів.
Перевожу special for Letusrock, перешкоджати отриманню 90 ярдів - не будуть, але вносити кошти від Угорщини не будуть, бо самі потребують коштів від ЄС
ЛАД написав:Очень просто. Без этих 10 млрд. не будет тех 200-400млрд. (цифры не проверял, верю вам на слово). Но, вообще-то, я говорил не об экономике. С точки зрения экономики сегодняшние затраты на всякие ЦЕРНы - пустая трата денег. И уж, тем более, затраты миллиардов долларов на всякие там "Большие адронные коллайдеры". Кому они нужны, мало того, что стоят дорого, так ещё и энергию жрут как не в себя. А сколько там тратится на текущие расходы и зарплаты всяким бездельникам-физикам, которые не освоили даже ЕШБ.
Я не протиставляю одне іншому. Просто, на сьогодні, застосунки в смартфоні, це теж космічні технології.
До речі, зацініть. Інформації мало, але якщо це той самий UAirlaunch, то крутіше Артеміди вийшло. rbc.ua/rus/news/taemni-operatsiyi-gur-ukrayina-dvichi-uspishno-1775819491.html
pesikot написав:Перевожу special for Letusrock, перешкоджати отриманню 90 ярдів - не будуть, але вносити кошти від Угорщини не будуть, бо самі потребують коштів від ЄС Невже Letusrock'у таке важко зрозуміти ? )
перевожу для тебе: заплатять 90 млрд за кілька додаткових років у ролі щита Європи, поки лопати (чи останні верби) не закінчаться
Блазень з тебе такий собі ) Навіть гірше за Зеленського )
Letusrock написав:
pesikot написав:Вмій програвати Але у тебе є одна чудова риса Те, що ти підтримуєшь - завжди програє ))
і в чому цей твій уявний "програш" на даний момент? Петер Мадяр розблоковує 90 млрд?
Як аграрна держава Україна більше не виживе, потрібна неоіндустріалізація.- Буданов
Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна більше не виживе як сировинна й малорозвинена аграрна держава. За його словами, після руйнування енергетики країні потрібен не просто ремонт, а повний перехід до виробництва, переробки і нової індустріалізації.
«До повномасштабної війни це був поганий варіант, але можливий. Але більше ні. Тому ось вам і відповідь – неоіндустріалізація. Реіндустріалізація, якщо хочете. Але відповідь тут», - каже він.
Слава богу! Через 35 лет дошло!
Совок, 70-х. Яка ще індустріалізація. Послуги, і ще раз послуги. При вдалому підході, виробництво зайде автоматом.