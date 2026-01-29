Letusrock написав:не поспішай зловживати шампанським, здається перемога знову відміняється?
Новий прем'єр Угорщини заявив, що країна не може дозволити собі брати нові кредити, перебуваючи у складній економічній ситуації. Тому рішення про відмову від участі у фінансуванні €90 млрд для України, ухвалене ще у грудні, не переглядатиметься.
Що стосується російської нафти, Будапешт має намір купувати найбезпечнішу та найдешевшу. За його словами, після закінчення війни Європа відмінить санкції, оскільки купівля сировини за завищеною ціною не в її інтересах. Він також подякував Кремлю та Пекіну за повагу до рішення угорського народу.
Мадьяр наголосив, що час для вступу України до ЄС ще не настав. Питання буде винесене на референдум, але очікується, що протягом найближчих десяти років він не відбудеться.
що знову не так? нам не потрібна перемога, нам потрібні нормальні відносини, де штучно не створюють перешкод. а як зараз з'ясовується, перешкоди створювались не просто так, а на прохання/наказ нашого ворога...
90 ярдів вже розписали, нам нададуть. як ЄС їх сформує - нам в принципі не дуже цікаво...
енергоносії Угорщина буде купувати згідно директиви ЄС, а там налаштовані позбутися російської нафти. зараз, під час кризи на Близькому СХоді, можливі варіанти, але загальний тренд зрозумілий. бо європейці не тупі дурні, як дехто, й пам'ятають 2021 рік коли Раша штучно створила дефіцит газу, й ціна сягала скільки, 2 куо за тис м3? розумним людям одного разу достатньо, головний критерій - це надійність поставок.
Мадяр проти прискореного ступу України, й в принципі це логічно - ми самі зацікавлені досягнути рівня, щоб відповідати ЄС.
які ще недоліки спробує шукати закарпатський ...? головне, народ Угорщини викинув Орбана на мороз, й нас ще чекають цікаві відкриття...
pesikot написав:Перевожу special for Letusrock, перешкоджати отриманню 90 ярдів - не будуть, але вносити кошти від Угорщини не будуть, бо самі потребують коштів від ЄС Невже Letusrock'у таке важко зрозуміти ? )
перевожу для тебе: заплатять 90 млрд за кілька додаткових років у ролі щита Європи, поки лопати (чи останні верби) не закінчаться
ти надійся, що війну закінчать за рік. бо інакше закарпатських ухилянтів виколупають з тих ракушок, де вони поховалися
budivelnik написав:Воювати маючи 90 млрд - можна меншою кількістю бійців на лінії зіткнення ніж воювати без 90 млрд.
а ти не думаєш що за 90 млрд потрібно буде показати якись потужний результат? Плюс завжди можна вкрасти половину грошей а нестачу перекрити безкоштовними Миколами. Ніякі тут АТО 2.0 не прокатять, онлі остання верба. Ще скажи заради сміху що у нашої влади є якась стратегія більше ніж на 3 дні вперед
вже те, що Україна п'ятий рік стримує Рашу - вже потужний результат. з приводу вкрасти - для мене це ознака, що зробила та людина, яка закидає ці звинувачення. з тобою все зрозуміло...
зі стратегією біда, згоден - маємо ту владу, яку обрали в 2019 році. але після тиску суспільства та партнерів влада все одно рухається в правильному напрямку.
budivelnik написав:Береш середню зарплату по Україні Дивишся а - скільки м2 житла купили кожного року б - скільки нових авто купили кожного року Потім множиш середню зарплату віднімаєш витрати на їжу і в тебе виникає питання...
Щороку(останні 20 років) будувалось 120 000 НОВИХ квартир по 80м2 ціною десь 2млн квартира( і вище) Далі пояснювати чи й сам в стані помножити /поділити ?
Просто цікаво, що тут дивного.
Дивного - нічого.... Просто констатація Якщо є ЩОРОКУ 120 000 нових квартир які коштують 10+річних зарплат + до цього ще сотня тисяч авто з 5+ річних зарплат То виражати здивування що в країні є менше 100 000 осіб які вкрали (не сплатили податків) з суми в 1 млн грн...-якби нонсенс.
Наприклад, накопити на квартиру за 20 р. з 2 середніх зарплат. Да запросто. муторно, але грошей вистачить.
Мадяр наголосив, що Україна має повне право захищатися від російської агресії і її ніхто не може примусити до поступки територіями.
«Якщо хтось говорить таке — незалежно від того, як давно політики з партії Фідес кажуть подібні речі, — ви повинні запитати їх, що станеться, якщо Росія нападе на Угорщину: який угорський округ вони б віддали? Це обурливі, цинічні заяви, не гідні наших героїв і борців за свободу 1956 року», — заявив політик.
The Kyiv Independent також пише, що Мадяр наголосив на необхідності гарантій безпеки для України за підтримки США і застеріг від повторення помилок Будапештського меморандуму 1994 року.
Він зазначив, що Росія становить загрозу безпеці Європи, і Європа має бути в змозі підготуватися і захистити себе
рахували не один раз - з середніх - не вистачить... та й неможливо стільки відкладати 20 років.
спочатку нормальна економіка - а там й про складні речі поговоримо... очевидні речі треба пояснювати казкарям...
Ну, понятно. 30 лет до войны будували нормальну економіку. В процессе побудови потеряли почти всё, что имели, и войну встретили почти без возможности производить оружие, собирали снаряды по всему миру и спасибо партнёрам, что они всё это оплачивали и поставляли нам всё, что нужно. Правда, не всё, но спасибо и за это. Как-то и здесь напоминает "клятих комуняк": "Весь мир насилья мы разрушим до основанья а затем мы наш, мы новый мир построим". Но что построим, будет видно, а вот для начала разрушить - это обязательно. И, помню, в детстве мне рассказывали: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!" Теперь рассказывают: "Нынешнее поколение украинцев будет жить при развитом капитализме!" Или не нынешнее? Или не украинцев, а каких-нибудь бангладешцев? Или там китайцев? СССР ставил перед собой задачу: "Догоним и перегоним Америку!" Когда агитировали за независимость, рассказывали о "второй Франции". Теперь будем ставить задачу: "Догоним и перегоним..." кого? Монголию или Албанию (по ВВП(ППС) на душу)? Или, если говорить о ВВП(ППС), Ирландию с в 7 раз меньшим населением? Или Алжир с населением немного больше, чем у нас? Или Румынию с вдвое меньшим населением?
в черговий раз показує ЛАД, що ви свідомий демагог. який звинувачує в цьому інших
те, що я виокремів - це набір лозунгів, чиста демагогія, нічого конкретного.
а тепер про 30 років. вже написав - ми мали можливість будувати, а не скористалися нею. будували економіку в Польші та країнах Балтії. радикально, але системно. результат ми бачимо. як в будь-якому складному процесі факторів багато, але спробую назвати окремі показові.
а що Україна - заповідник популізму. коли в нас дозволили продаж землі? що заважало 30 років - й досі повністю не відкрили ж? пільгові ціни на енергоносії для населення досі діють? я вже мовчу про бажанні всіх влад утримати курс, хоча для розвитку економіки курс потрібно тримати послабленим...
кого обирали у владу - Чернівецьких та різних Геп? або Яника. який був критерій - розвинена економіка чи російська мова?
для промисловості в нас є та ж проблема, як й в інших - дуже важко конкурувати з Китаєм. а Китай ще й штучно демпінгує. й залишки промисловості, за якими так тужить ЛАД - це все було ВЕЛИКОСЕРІЙНЕ виробництво, яке не переналаштовується - тому економічно неефективне та відмирає. як налаштували на ХТЗ робити коробку для Т-150 - то будь-ласка. а на 300 к.с. це все не переналаштовується. й мости ЛКМЗ на 300 не може зробити. китайці можуть, а ЛКМЗ - ні.
а до нападу Раші ми все одно не підготувалися, ми країни різного рівня - не треба на цьому спекулювати. чому ми й хотіли жити в Європі, а не в світі, де права залежать від розміру. в світі напевне лише один приклад такого стримування - це Пакистан, який теж має старшого брата. як наслідок, населення в Пакистані теж живе не дуже багато, бо витрачає значні кошти на армію...
vt313 написав:.............. Я не протиставляю одне іншому. Просто, на сьогодні, застосунки в смартфоні, це теж космічні технології.
Справедливости ради это не космічні технології, а применение космических достижений в быту.
До речі, зацініть. Інформації мало, але якщо це той самий UAirlaunch, то крутіше Артеміди вийшло. rbc.ua/rus/news/taemni-operatsiyi-gur-ukrayina-dvichi-uspishno-1775819491.html
fler сегодня уже давала эту ссылку. Не стал комментировать, но заметка не очень грамотная, поэтому вызывает сомнения. Чтобы не расписывать: "запустила ракетоносій із транспортного літака". "ракетоносій" в данном случае это именно "транспортний літак", который мог запустить ракету. "Ця повітряна система в найближчому майбутньому може перетворитися на "повітряний космодром" - это что, советский "Буран"? И почему этим занимается ГУР? Это недешёвые работы (если, действительно, что-то новое). Откуда у ГУР финансирование на такие работы? Короче, информации явно недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Сомневаюсь. "українці в 2025 р. вийшли рівень. який американці досягли в 2021." это не понял. О чём это вы?