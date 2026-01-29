Додано: Пон 13 кві, 2026 19:23

ЛАД написав: спочатку нормальна економіка - а там й про складні речі поговоримо... очевидні речі треба пояснювати казкарям... Ну, понятно.

30 лет до войны будували нормальну економіку.

В процессе побудови потеряли почти всё, что имели, и войну встретили почти без возможности производить оружие, собирали снаряды по всему миру и спасибо партнёрам, что они всё это оплачивали и поставляли нам всё, что нужно. Правда, не всё, но спасибо и за это.

Как-то и здесь напоминает "клятих комуняк": "Весь мир насилья мы разрушим до основанья а затем мы наш, мы новый мир построим". Но что построим, будет видно, а вот для начала разрушить - это обязательно.

И, помню, в детстве мне рассказывали: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!"

Теперь рассказывают: "Нынешнее поколение украинцев будет жить при развитом капитализме!"

Или не нынешнее? Или не украинцев, а каких-нибудь бангладешцев? Или там китайцев?

СССР ставил перед собой задачу: "Догоним и перегоним Америку!"

Когда агитировали за независимость, рассказывали о "второй Франции".

в черговий раз показує ЛАД, що ви свідомий демагог. який звинувачує в цьому іншихте, що я виокремів - це набір лозунгів, чиста демагогія, нічого конкретного.а тепер про 30 років. вже написав - ми мали можливість будувати, а не скористалися нею. будували економіку в Польші та країнах Балтії. радикально, але системно. результат ми бачимо. як в будь-якому складному процесі факторів багато, але спробую назвати окремі показові.а що Україна - заповідник популізму. коли в нас дозволили продаж землі? що заважало 30 років - й досі повністю не відкрили ж? пільгові ціни на енергоносії для населення досі діють? я вже мовчу про бажанні всіх влад утримати курс, хоча для розвитку економіки курс потрібно тримати послабленим...кого обирали у владу - Чернівецьких та різних Геп? або Яника. який був критерій - розвинена економіка чи російська мова?для промисловості в нас є та ж проблема, як й в інших - дуже важко конкурувати з Китаєм. а Китай ще й штучно демпінгує. й залишки промисловості, за якими так тужить ЛАД - це все було ВЕЛИКОСЕРІЙНЕ виробництво, яке не переналаштовується - тому економічно неефективне та відмирає. як налаштували на ХТЗ робити коробку для Т-150 - то будь-ласка. а на 300 к.с. це все не переналаштовується. й мости ЛКМЗ на 300 не може зробити. китайці можуть, а ЛКМЗ - ні.а до нападу Раші ми все одно не підготувалися, ми країни різного рівня - не треба на цьому спекулювати. чому ми й хотіли жити в Європі, а не в світі, де права залежать від розміру. в світі напевне лише один приклад такого стримування - це Пакистан, який теж має старшого брата. як наслідок, населення в Пакистані теж живе не дуже багато, бо витрачає значні кошти на армію...