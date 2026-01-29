вам більше подобається варіант, щоб для розблокування почали тотальну зачистку узбережжя?..
Мне больше нравятся переговоры. А ещё больше, переговоры, которые велись перед началом войны, которую Трамп по примеру называет СВО. "С", правда, чуть отличается.
варіанту перемовини, як до війни, вже не буде. що з більш реальними варіантами? іранці теж не хочуть вести реальні перемовини, таке враження, наче вони розбомбили США... Схід такий Схід...
Вы сильно умный или притворяетесь? "як до війни, вже не буде" - а кто их прервал "до війни"? Случайно, не США? Да, таких переговоров, как "до війни", уже не будет. Сегодня они будут вестись по-другому. Но их надо вести. Вы говорите, что мы должны продолжать воевать, хотя по словам Трампа у нас нет козырей на руках. Но почему-то отвергаете такой вариант для Ирана. Хотя у них на руках козыри как раз есть - цены на нефть да и просто нехватка нефти в мире. Кстати, США и Иран рассматривают возможность второй встречи в попытке возобновить переговоры о прекращении огня.
Основные выводы от Bloomberg AI - По данным источников, знакомых с ситуацией, США и Иран ведут переговоры о проведении очередного раунда личных переговоров для достижения долгосрочного прекращения огня. - Цель состоит в том, чтобы провести новые переговоры до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля, при этом одна из идей заключается в возвращении в Исламабад для второго раунда переговоров. - Президент Дональд Трамп дал понять о своей готовности к дальнейшим переговорам, заявив, что Иран обратился к США, одновременно настаивая на военно-морской блокаде Ормузского пролива.
Основные выводы от Bloomberg AI - Президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде Ормузского пролива, что является актом войны и означает, что в него ничего не будет поступать и выходить. - Блокада может иметь разрушительные последствия для экономики Тегерана и может заставить иранский режим изменить свое поведение, но она также поднимает вопросы о ее законности и стратегической целесообразности. - Введение блокады потребует масштабных военно-морских сил, включая авианосцы, надводные боевые корабли и воздушные операции, и может иметь негативные геополитические последствия для США, в том числе нанести ущерб отношениям с союзниками и другими странами, зависящими от иранского экспорта.
budivelnik написав:Дивного - нічого.... Просто констатація Якщо є ЩОРОКУ 120 000 нових квартир які коштують 10+річних зарплат + до цього ще сотня тисяч авто з 5+ річних зарплат То виражати здивування що в країні є менше 100 000 осіб які вкрали (не сплатили податків) з суми в 1 млн грн...-якби нонсенс.
Наприклад, накопити на квартиру за 20 р. з 2 середніх зарплат. Да запросто. муторно, але грошей вистачить.
Я не про поведінку окремої людини.. Я про статистику 1 У світі будівництво (та й у нас) по статистиці проходить як капітальні вкладення 2 Капітальні вкладення від усіх видів(житло+виробництво+наука) завжди більші від одної складової - житлові капітальні вкладення. 3 Тому Якщо держава розвивається з швидкістю наприклад 3%... то житло повинно займати 1% А у нас 10% до зарплати
candle645 написав:А тепер спробуєм забути все чому нас вчить ЕШБ, та дивимось +/- офіційну статистику: Грошові перекази в Україну з-за кордону з 2008 по 2026 рр. Наведені тобою "120 000 НОВИХ квартир" - це приблизно 6 мільярдів доларів за поточним курсом. Мінімуми переказів 5.4 мільярда в 2009 (глобальна криза), 6.5 в 2014 (початок москальської агресії), 7.9 в 2025, або навіть 7.0 екстраполяція на 2026 (а не 2022, чому - здогадайся сам).
А далі повертаєшся до суті мого повідомленні і відразу РОЗУМІЄШ що ти ж його і підтвердив В Україні більше 100 000 осіб вкрали(не сплатили податків) по 1 млн грн. Дійшло Чи ти як Портос Я дерусь потомушто дерусь?
ПС Я ж не лад Я знаю , що якщо товар створений, значить це створення ОПЛАЧЕНО.. Але на відміну від тебе і ладів з барабашовими я знаю що купити можна за ЛЕГАЛЬНІ білі гроші А можна трошки покрасти і купити за сірі/чорні Дійшло про що я писав?
ЛАД написав:Во-вторых, вы не разбирались, почему он такой высокий? Наверно, не потому, что мэр встал утром не с той ноги и захотел установить такой налог. Городу тоже нужны деньги, а откуда их взять?
А до тебе колись дійде Що податок на український бізнес в 42% до 2015 року не тому що так комусь захотілось , а тому що треба було якось Пенсійний збалансовувати.. А звідки виник ДИЗБАЛАНС Пенсійного в Державі яка тільки зявилась і де-юре нікому нічого не була винна? Тільки з того , що совок пенсіонерів в Україні передав, а заводів які повинні були своїм прибутком забезпечувати тих пенсіонерів - не передав І тому РОЗВИТОК України (крім всіх інших негараздів) дуже сильно тормозився НАДМІРНИМ податковим тиском.
Ти чого не хочеш зрозуміти Якщо мені в 1991 давати додатково 20% щороку до фонду зарплати- ти уявляєш які б могли бути зарплати моїх працівників в 2015?
Тому я злюсь на тебе, бо МОЇ працівники ТЕБЕ годували - а ти в них сьогодні плюєш заявляючи що це не ти голодранцем прийшов, а це вони погано прапцювали.
барабашов написав:Интересно сколько % от валового прихода в гривне наследники будивельныка платят со своих такси Помню батя там что то за амортизацию б/у кетайских нанотесл писал, что там и страховка, и ремонт текущий, и вообще не от домашней розетки водитель их ночью по 2.16 заряжает
Будеш сміятись... Останні 5 місяців як платили 5+1%=6% десь 30 000 грн/місяць , так і платять.... От тільки нюанс Останні 5 місяців -цей бізнес ЗБИТКОВИЙ ( бо електрика виросла до 15 грн/квт) Але ЄДИНИЙ ПОДАТОК на 3 групі - не має поняття збитковість
Тому. якщо тобі стане легше від того що комусь погано То можеш порадіти , що за останніх 5 місяців, не залежно від місячних витрат 30 000 податки 100 000 плата за електроенергію 100 000 амортизація
Зарплата мого молодшого 30 000 грн... і то він її заробив сам проїхавши за кермом 150 поїздок+/- А капіталізація за цих пів року впала приблизно на 500 000.
ЛАД написав:Украина имела развитую многоотраслевую промышленность.
ЛАД, ви досі живете в ілюзорному світі і не бажаєте сприймати реальність
вам подобається бачити себе в середині 60-70хх, коли була коротка відлига і СССР мав певні технічні досягнення (Гагарін у космосі, відбудова країни після руїн Другої світової), але ви не концентруєте увагу, що ця країна (совок) була людожерна з першого дня існування (більше 20млн населення загноблено сукупно: голод 1919-21 годомор 32-33, репресії ГУЛАГу 1930-1950, боротьба з космополітами, справа лікарів , знищення українського письменництва і багато чого можна згадати), але для вас в підручнику історії(кпрс) все покривається єдиною фразою "були незначні перегиби на місцях, лес рубят -щепки летят". ось якби ваша родина була заслана на 25 років до Сибіру, чи в Казахстанські степи і ви не отримали ВО, то по іншому сприймали "перегиби на місцях"
Українська промисловість була великою частиною впк ссср, ви що думаєте, "червоні директори" українських мега заводів не намагались підтримувати зв'язки і мати ринки збуту продукції? Намагались, і самотужки їздили до москви і міністри кучмовські їздили також(так само як міністри Лукашенко), але з самого 1992р росіяни дали зрозуміти, що співпраця не відокремлена від політичної підтримки рф у всіх напрямках. Білорусь здалась і стала однією з областей федерації. Україна вибрали шлях до незалежності, шлях не закінчено, боротьба досі триває. (тому Україна мовчала і про 1чеченську і про 2 чеченську, нуль критики на офіційному рівні) Українські заводи не мали ринку збуту з самого початку, навіть такі як Херсонський комбайновий, чи ЗАЗ, ЛАЗ.
сьогодні в рф сільгосп техніка на 99% китайська (бо дешева і навіть якісніша за російську. Головний виробник с/г продукції «Ростсельмаша» на межі банкротства, КАМАЗ і ВАЗ зупинились, тримались так довго завдяки мільярдним субсидіям (за рахунок нафтовим прибутків)
Ключевые факты о состоянии «Ростсельмаша» (2025-2026): Убытки и долги: За 2025 год завод получил чистый убыток в 5,2 млрд рублей. Кризисные меры: В 2025 году сообщалось о режиме экономии, остановке производственных линий и сокращении около 2000 сотрудников. Причины: Основными факторами стали высокие кредитные ставки, снижение спроса на технику, высокие пошлины на экспорт зерна и повышение цен на сырье.
Довгі роки були
"стогін і плач "
по ЧМП (яке втратило понад 320 суден), по суднобудівним заводам Миколаїва і срз Одеси і Чорноморська, про занепад портів(який почався у 2014р з втратою транзитних вантажів з рф/Казахстану/Узбекистану, доля яких у 2013р була 30-35% у обороті)
наведу Польщу, як яскравий приклад: зупинили судно будівництво і добичу вуглю за директивою ЄС, поляки переорієнтувались, хоч профспілки тиснули і погрожували масовими страйками. Сьогодні ввп Польщі 1трлн, це успіх і прогрес.
ЛАД написав:Во-вторых, вы не разбирались, почему он такой высокий? Наверно, не потому, что мэр встал утром не с той ноги и захотел установить такой налог. Городу тоже нужны деньги, а откуда их взять?
А звідки виник ДИЗБАЛАНС Пенсійного в Державі яка тільки зявилась і де-юре нікому нічого не була винна? Тільки з того , що совок пенсіонерів в Україні передав, а заводів які повинні були своїм прибутком забезпечувати тих пенсіонерів - не передав
А это - что?
Ко Дню Независимости LIGA.net подготовила историю украинской приватизации стратегических активов, начиная с 90-х годов и по настоящее время. Приватизация без денег. Как государство избавлялось от стратегических предприятий
Фонд государственного имущества (ФГИУ) был создан Кабмином в 1991 году. А уже в следующем году Украина начала приватизацию государственных предприятий. ...... Для понимания приватизационных процессов в те времена нужно обратить внимание на Закон “О собственности”, который Рада приняла еще в 1991 году. Он просуществовал с изменениями до 2007 года. Этот закон давал руководителям государственных предприятий полную свободу действий в руководстве ими. А каких-либо существенных методов контроля не предусматривал.
Таким образом, в Украине возникла новая каста частных владельцев, которых называли “красными директорами”. Красные директора фактически получили предприятия в собственность, несмотря на то, что на эти должности их назначило государство.
Тут я полностью соглашусь с Франтом: "могучая кучка" крепких безхозяйственников бодренько спустила в трубу весь потенциал того времени (смотрим на Польшу, например).
ЛАД написав:Можете флудить дальше, но против фактов не попрёшь - Украина имела развитую многоотраслевую промышленность.
Після того як ти попрацював , то виявилось що розвинута промисловість була тільки в твоїх фантазіях... Давай по порядку 1 Коли стали сипатись заводи і люди вийшли торгувати ? Коли був прийнятий закон про кооперативи? Закон СРСР від 26.05.1988 № 8998-XI (Втратив чинність ) Про кооперацію в СРСР Тобто при працюючих заводах СРСР навіщось почав створювати закони які ПО ТВОЄМУ ці заводи загробили ? 2 Якщо заводи були ПРАЦЕЗДАТНІ... то чому їх НІХТО не ПРИХВАТИЗУВАВ ? Чому збиткові шахти -приватизовані збиткові колгоспи- приватизовані А супер-пупер працездатні заводи ніхто не удосужився вкрасти і приватизувати? Найпростіша відповідь ( вона ж найлогічніша) - не було чого приватизовувати , бо приватизація в першу чергу йшла по тим підприємствам де МОЖНА БУЛО ЗАРОБИТИ ( тобто шахти/металурги/колгоспи)
Тепер розумієш де твоя помика? Це ж не я придумав Капітал йдуть туди де є прибуток.... Тому ми й розвинули с/г ... бо там найкращі умови для прибутку.. А раз там найкращі і ці найкращі були започатковані з колгоспів... то виходить що якість совкових заводів(з точки зору прибутковості) була для капіталу ГІРШОЮ ніж якість совкових КОЛГОСПІВ.
_hunter написав:Тут я полностью соглашусь с Франтом: "могучая кучка" крепких безхозяйственников бодренько спустила в трубу весь потенциал того времени
Застав дурня богу молитись.... Тобто по твоєму , те що Держава РОЗДАВАЛА БЕЗКОШТОВНО ... - чогось вартувало? Тому і роздавали що а - витрати на утримання перевищувалу можливий майбутній прибуток б - для того щоб збиткове стало прибутковим, чарівних паличок недостатньо, треба вкласти додатковий капітал..
А ЗВІДКИ В СОВКУ міг зявитись ПРИВАТНИЙ капітал в розмірах який міг модернізувати підприємство ?