Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:02

  budivelnik написав:
  vt313 написав:
  budivelnik написав:Так от
чи передав совок на 25 млн працюючого населення - на 250 млрд доларів робочих місць?
Не передав - то йди і не свисти про велич совка і про те що тобі також щось передали
Єдине що ПЕРЕДАВ совок-це на 300 млрд доларів житла... і те було ПОДІЛЕНО між населенням і ти як я розумію свою часточку вхопив і приватизував.
Звичайно передав, і значно більше.
Інша справа, як цим скористатися. Скористатися не вийшло. Вірніше, не так як хотілося б.
1 Покажіть мені пальцем в ті робочі місця які мали вартість в 1991 році 250 млрд доларів.....
Так , були споруди , в яких стояли технологічні лінії, які МОГЛИ випускати продукцію по ціні продажу вищій ніж вартість енергоресурсів які використовувались для випуску цієї продукції.
По БАЛАНСУ - це була якась БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ і можливо вона навіть була 250млрд..
А от по можливості використання її вартість була МІНУС , бо для того щоб стати ефективною в неї треба було вкласти якийсь капітал....якого у всій Україні не було навіть 10% від необхідного.
2 Якщо вони були -поясніть тоді чому ми їх просто не розпродали?
Чому виявилось що працюючих тільки металургійні комбінати і ГОК
+ через 10 років виявилось що починають працювати ще агрохолдинги....

И вот тут на сцене появилась "могучая кучка" крепких безхозяйственников - которые (в отличии от той же Польше) нишмагли те рабочие места организовать.
Почему? - ну все же фамилии известны - им и пиши - "чому ОНИ їх просто не розпродали?"
_hunter
 
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:05

  budivelnik написав:2
Чому виявилось що працюючих тільки металургійні комбінати і ГОК
+ через 10 років виявилось що починають працювати ще агрохолдинги....


Тому що Ви не знаєте і знати не хочете.
Ви просто не хочете бачити те, що не вписується в ваше світосприймання.
Ви сказали, що все було розвалене, і ніщо не спонукає Вас це довести.
Якщо Ви займаєтесь роздрібною торгівлею, то не Ви кормите пенсіонерів, а вони Вас.
vt313
 
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:15

  _hunter написав:А это - что? :roll:
Ко Дню Независимости LIGA.net подготовила историю украинской приватизации стратегических активов, начиная с 90-х годов и по настоящее время.
Приватизация без денег. Как государство избавлялось от стратегических предприятий

Фонд государственного имущества (ФГИУ) был создан Кабмином в 1991 году. А уже в следующем году Украина начала приватизацию государственных предприятий.
......
Для понимания приватизационных процессов в те времена нужно обратить внимание на Закон “О собственности”, который Рада приняла еще в 1991 году. Он просуществовал с изменениями до 2007 года. Этот закон давал руководителям государственных предприятий полную свободу действий в руководстве ими. А каких-либо существенных методов контроля не предусматривал.

Таким образом, в Украине возникла новая каста частных владельцев, которых называли “красными директорами”. Красные директора фактически получили предприятия в собственность, несмотря на то, что на эти должности их назначило государство.

Тут я полностью соглашусь с Франтом: "могучая кучка" крепких безхозяйственников бодренько спустила в трубу весь потенциал того времени (смотрим на Польшу, например).

Кучма, которому любят петь диферамбы на этом форуме, как раз был тем самым "красным директором" и, будучи уже Президентом, проводил политику с менталитетом "красного директора"
pesikot
  vt313 написав:
  Shaman написав:чому скорочується промисловість - тут багато факторів, обговорювати їх треба не з вами. але те, що в розумієте - еенергія для промисловості н має коштувати дорожче ніж для населення. а ви ж проти цього? з заводів треба не податки брати, а створювати умови - але це теж не розуміють. Гепи не дадуть заводам розвиватися - бо там нічого не працює без відкату...

в чому згоден - влада має створювати умови, вона цим не займається. бо в нас влада більше займається популізмом, а в суспільстві існують ідеї, що кляті капіталісти мають за все платити - схоже ж на ваші погляди? звідки стільки негативу до Будівельника? скажете, що він торгує - торгувати теж важливо, а у вас більше класова ненависть до тих, хто може заробити.

Трохи історії.
Ми живемо в глобальному світі, тому глобально-стратегічно.

Людству потрібні були продукти, людство розвивало с.г.
Людству потрібні пром. товари, людство розвивало промисловість.
Сьогодні людству потрібні ідеї. Які заводи Ви хочете для цього збудувати?

Технічно по Україні.
А назвіть ті промислові продукти, які, на Вашу думку, будуть мати конкурентні переваги (і які саме), якщо їх виготовити саме в Україні

чому планова економіка неефективна? бо далеко не все можна прогнозувати. відповідно, що саме в нас може розвинутися - питання відкрите. те, що вигідніше виробляти тут, ніж деінде. тому треба створити умови, а далі подивимось, що спрацює. зараз це дрони. й то через те, що на практиці опробовується, що ефективне, що ні...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Причём "всё" это именно всё.
Всё вооружение, весь флот (и военный, и гражданский), все самолёты, право собственности на все предприятия.

Про флот:
Зрештою, 1995 року Кучма від України та Єльцин від Росії підписали угоду про поділ Чорноморського флоту: майже 18,3% Україні, 81,7% – Російській Федерації. Замість 883 кораблів і суден на поділ було представлено понад 500, з яких Україна отримала лише 137 кораблів, а Росія – 388, зокрема, 118 бойових кораблів та катерів у рахунок погашення боргових зобов'язань на 521 млн доларів.
Україні не дісталося жодного корабля першого рангу, а РФ їх відійшло шість. Бойові кораблі другого і третього рангу були поділені таким чином: Україна отримала 6 і 12 відповідно, а Росія – 17 і 27.
За словами Заблоцького, після ремонту отриманих Україною кораблів і суден, придатними для використання виявилися лише частина. https://suspilne.media/crimea/764291-ak ... 0%B8%D0%BC.

Інші флоти звичайно ніхто ділити не збирався.
Ордлівські пенсіонери, не дивлячись на всіляку проголошену самостійність, їздили в Україну по пенсії. Тимошенко ще і заграючи з шахтарями проштовхнула закони про престижність і т.д. з достроковим виходом на збільшену пенсію. Це якраз як ваша пропозиція аналогічно було би якщо б українські пенсіонери вимагали пенсії від рф.
Та і війна задовго до гарячої фази в інфопросторі проти України велася. Світогляд завдяки рф-тв формувався на ворожих до української держави позиціях.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:22

  pesikot написав:Кучма, которому любят петь диферамбы на этом форуме, как раз был тем самым "красным директором" и, будучи уже Президентом, проводил политику с менталитетом "красного директора"


Так. Щось виходило, щось ні.
Але саме при Кучмі були створені ФОПи.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:23

  vt313 написав:
  budivelnik написав:1 Покажіть мені пальцем в ті робочі місця які мали вартість в 1991 році 250 млрд доларів.....
В мене немає машини часу.
Але було передано 50 ГВт електрогенерації.
Електрична, транспортна, інформаційна інфраструктура.
Інфраструктура для освіти, медицини, науки,... з підготовленими кадрами.
Ну і різні економічні об'єкти, якісь цінні, якісь не дуже, в цьому не розібратися.

Все це значно більше ніж 250 млрд.
Добре
тип генерації________1990_________2014
теплова_______________211_________82
гідро__________________11__________9,3
атомні_________________76_________88
СЕС.ВЕС_________________0__________1,4
Всього млрд квт*год___300_________180
Якщо 5центів 1квт*год__15млрд$_____9млрд$

А тепер
Поясніть
Чому генерація ЗМЕНШИЛАСЬ тільки на ТЕС ? Може тому, що як я й писав
ПРИМІЩЕННЯ було-а випустити кінцевий продукт, вартість якого була б вищою від вартості витрачених при цьому енергоносіїв - не вдалось.
Тепер про інформатику
Не смію питати - а чи був у вас дома телефон?
Про транспорт
У нас дороги стають непригодними кожної весни... Тобто ви стверджуєте що совок валився з 1985 по 1991 рік, і не маючи чим годувати людей і виплачувати зарплати - в той час ремонтував дороги?

Тому ще раз
Оці оповідання про інфраструктуру - залиште при собі..
Особливо про здобутки в медицині...
я до сьогодні не можу ходити до зубного бо мав приємність потрапити під радянську бурмашинку....
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:26

  Shaman написав:чому планова економіка неефективна? бо далеко не все можна прогнозувати. відповідно, що саме в нас може розвинутися - питання відкрите. те, що вигідніше виробляти тут, ніж деінде. тому треба створити умови, а далі подивимось, що спрацює. зараз це дрони. й то через те, що на практиці опробовується, що ефективне, що ні...


Наразі, нічого, а там буде видно. Так і я про те ж.

А Ваша думка стосовно ідей?
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:27

  vt313 написав:
  budivelnik написав:2
Чому виявилось що працюючих тільки металургійні комбінати і ГОК
+ через 10 років виявилось що починають працювати ще агрохолдинги....
Тому що Ви не знаєте і знати не хочете.
Ви просто не хочете бачити те, що не вписується в ваше світосприймання.
Ви сказали, що все було розвалене, і ніщо не спонукає Вас це довести.
Якщо Ви займаєтесь роздрібною торгівлею, то не Ви кормите пенсіонерів, а вони Вас.
Давайте уточнимо
1 Я з 1965 року, у 1991-1993 в мене як в майстра на будові була зарплата менша ніж я отримував продпайка на свого молодшого сина.
При цьому я працював в тресті ЛьвівПромБуд... тобто будував ПРОМИСЛОВІ обєкти , а тому мав можливість порівняти промислові обєкти в Україні в 1991-1993 роках , з промисловими обєктами в НДР в 1985-1990 роках
2 Як думаєте
В мене є ВЛАСНІ спогади
В мене є досвід роботи на ще совкових підприємствах...
Але Ви будете мене переконувати , що совок був настільки багатий, що міг ще існувати довго , і Україна просто проїдала те що залишилось від совка?
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 3343
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 5023
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 269099
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

