  #<1 ... 1744717448174491745017451>
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:34

  budivelnik написав:
  vt313 написав:
  budivelnik написав:1 Покажіть мені пальцем в ті робочі місця які мали вартість в 1991 році 250 млрд доларів.....
В мене немає машини часу.
Але було передано 50 ГВт електрогенерації.
Електрична, транспортна, інформаційна інфраструктура.
Інфраструктура для освіти, медицини, науки,... з підготовленими кадрами.
Ну і різні економічні об'єкти, якісь цінні, якісь не дуже, в цьому не розібратися.

Все це значно більше ніж 250 млрд.
Добре
тип генерації________1990_________2014
теплова_______________211_________82
гідро__________________11__________9,3
атомні_________________76_________88
СЕС.ВЕС_________________0__________1,4
Всього млрд квт*год___300_________180
Якщо 5центів 1квт*год__15млрд$_____9млрд$

А тепер
Поясніть
Чому генерація ЗМЕНШИЛАСЬ тільки на ТЕС ? Може тому, що як я й писав
ПРИМІЩЕННЯ було-а випустити кінцевий продукт, вартість якого була б вищою від вартості витрачених при цьому енергоносіїв - не вдалось.
Тепер про інформатику
Не смію питати - а чи був у вас дома телефон?
Про транспорт
У нас дороги стають непригодними кожної весни... Тобто ви стверджуєте що совок валився з 1985 по 1991 рік, і не маючи чим годувати людей і виплачувати зарплати - в той час ремонтував дороги?

Тому ще раз
Оці оповідання про інфраструктуру - залиште при собі..
Особливо про здобутки в медицині...
я до сьогодні не можу ходити до зубного бо мав приємність потрапити під радянську бурмашинку....


Ваша табличка не вірна. Я писав про потужність.
Ресурс був, ним не змогли скористатись.

Оповідання можна залишити. Але всі ми користувались інфраструктурою все життя.

А я можу порівняти. Зараз все дуже добре.
Наша медицина, та що успішна сьогодні, зробила себе сама. Так само як і ІТ кластер. Але це не самоучки. І не з неба впали. Вони зробили себе саме в цій системі.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:41

  budivelnik написав:Але Ви будете мене переконувати , що совок був настільки багатий, що міг ще існувати довго , і Україна просто проїдала те що залишилось від совка?


Я такого ніде не говорив.

А я з 1961, в нас приблизно однакові спогади. В мене трохи більше, і саме на переломі. Але різні висновки.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:46

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  vt313 написав:Звичайно передав, і значно більше.
Інша справа, як цим скористатися. Скористатися не вийшло. Вірніше, не так як хотілося б.
1 Покажіть мені пальцем в ті робочі місця які мали вартість в 1991 році 250 млрд доларів.....
Так , були споруди , в яких стояли технологічні лінії, які МОГЛИ випускати продукцію по ціні продажу вищій ніж вартість енергоресурсів які використовувались для випуску цієї продукції.
Тому
По БАЛАНСУ - це була якась БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ і можливо вона навіть була 250млрд..
А от по можливості використання її вартість була МІНУС , бо для того щоб стати ефективною в неї треба було вкласти якийсь капітал....якого у всій Україні не було навіть 10% від необхідного.
2 Якщо вони були -поясніть тоді чому ми їх просто не розпродали?
Чому виявилось що працюючих тільки металургійні комбінати і ГОК
+ через 10 років виявилось що починають працювати ще агрохолдинги....

И вот тут на сцене появилась "могучая кучка" крепких безхозяйственников - которые (в отличии от той же Польше) нишмагли те рабочие места организовать.
Почему? - ну все же фамилии известны - им и пиши - "чому ОНИ їх просто не розпродали?"
Тобі відома така штука як логіка?
Ти можеш з допомогою ЛОГІКИ вибудувати ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ звязок?

Лови
1 Спочатку РОЗВАЛИВСЯ СОЮЗ ( він же совок)
Юридично це відбулось в 26 грудня 1991 року.

Питання на засипку
Якби було що красти , то тоді б чиновники СОЮЗУ ще б притримали розвал , бо вони керували-їм найлегше вкрасти?

Тому
Якщо КЕРІВНИКИ СОЮЗУ розвал не втримали-значит на той момент вони вважали що вже красти нічого
2 Потім зявилась Україна... і тут раз ти такий розумний з заявкою
Союз після себе залишив стільки багато(вт313 вважає що більше 250 млрд доларів) що ще 10 років червоні директори мали що красти..

Тобі не здається це чимось не логічним?

3 Потім пройшло ще 30 років і виявилось , що згідно списку ФОРБС 100 найбагатших українців володіють майном/капіталом на 30 млрд доларів.....
В мене знову запитання
То вони мали 250 млрд , потім 30 років тебе гнобили щоб в них залишилось 30 млрд....

НУ ДЕ ЛОГІКА
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

С олх попросили отдать кондиционер.
Это не развод? Можно отдавать?
Зображення
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vt313 написав:Ваша табличка не вірна. Я писав про потужність.
Табличка не може бути не вірною, бо це СТАТИСТИКА генерації в рік....
А от Ви так і не можете зрозуміти
Африка зїсть більше разів в 10 ніж може виростити Україна... але не може заплатити навіть за те що ми вирощуємо...
Тому
Якщо для виготовлення 1квт*год електроенергії -треба 0,5 кг вугілля
А для того щоб видобути 0,5 кг вугілля - треба 2 квт*годенергії
То не потрібна ні теплова генерація, ні шахта де видобувають вугілля для цієї теплової генерації
Але при цьому і шахта і ТЕС є на балансі і навіть мають якусь балансову вартість....
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 16:57

  vt313 написав:
  pesikot написав:Кучма, которому любят петь диферамбы на этом форуме, как раз был тем самым "красным директором" и, будучи уже Президентом, проводил политику с менталитетом "красного директора"


Так. Щось виходило, щось ні.
Але саме при Кучмі були створені ФОПи.

Плюс саме при Кучмі сальдо зовнішньої торгівлі було позитивним довгий час. Експорт у доларовому еквіваленті був більшим за імпорт. І за рахунок цього зовнішні борги зменшувались. По сьогодняшним міркам вони були майже нульові.

Кучма запровадив захисні імпортні мита та низький курс гривні до долара, як це робив Китай завжди, а мита Трамп ввів нещодавно. Так шо Кучма був дуже прогресивний макроекономіст. Економіка саме при Кучмі демонструвала зростання саме в натуральному вираженні.

Згадайте його схеми по заохоченню прямих іноземних інвестицій. Наприклад, у ЗАЗ, що дало довготривалі робочі місця на заводі та у багатьої сміжних підприємствах. Daewoo lanos українці довго не забудуть. Вкрай потрібний для мікроекономіки автомобіль виробляли саме в Україні, дякуючи Кучмі.

Помилки звісно були й у Кучми. Хто ж у нас без помилок?

Он Тимошенко одна суцільна помилка. :D
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:00

  budivelnik написав:
  _hunter написав:И вот тут на сцене появилась "могучая кучка" крепких безхозяйственников - которые (в отличии от той же Польше) нишмагли те рабочие места организовать.
Почему? - ну все же фамилии известны - им и пиши - "чому ОНИ їх просто не розпродали?"
Тобі відома така штука як логіка?
Ти можеш з допомогою ЛОГІКИ вибудувати ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ звязок?
......
НУ ДЕ ЛОГІКА

Ну давай в четвертый раз попробую объяснить очевидную вещь... А в той же Польше - что такого ценного в 91м оставили? :roll:
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:05

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:И вот тут на сцене появилась "могучая кучка" крепких безхозяйственников - которые (в отличии от той же Польше) нишмагли те рабочие места организовать.
Почему? - ну все же фамилии известны - им и пиши - "чому ОНИ їх просто не розпродали?"
Тобі відома така штука як логіка?
Ти можеш з допомогою ЛОГІКИ вибудувати ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ звязок?
......
НУ ДЕ ЛОГІКА

Ну давай в четвертый раз попробую объяснить очевидную вещь... А в той же Польше - что такого ценного в 91м оставили? :roll:
Тебе загнали в один кут-ти вирішив зайти з другого
Тобі вже пояснювали переваги Польщі...
1 Там були ЛЮДИ з досвідом ПІДПРИЄМНИЦТВА ( яких в совку не було , бо поляки дозволяли приватну власність а совок вважав це підривом ідеології)
Тобто Польща хоч і була СОЦІАЛІСТИЧНОЮ - але мала інший досвід підприємництва
2 Внаслідок того що в Польщі були люди яким МОЖНА дати кредити бо ці люди кредити запустять у виробництво , то нічого дивного в тому , що ЄС перед тим як приєднати Польщу-дав полякам кредити.
Нам такі самі кредити в 2006-2008 спробувала організувати Тимошенко і ми добросовісно підтвердили що ми не підприємці, ми совки , яким скільки не дай-все просремо і попросимо ще.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:06

як працюватиме

  Xenon написав:
❗️Ми працюватимемо над скороченням кількості українських чоловіків, які виїхали. Важливо, щоб вони залишалися в Україні та допомагали їй, — канцлер Німеччини Мерц.

це як працюватиме?
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 17:10

  buratinyo написав:Плюс саме при Кучмі сальдо зовнішньої торгівлі було позитивним довгий час. Експорт у доларовому еквіваленті був більшим за імпорт. І за рахунок цього зовнішні борги зменшувались. По сьогодняшним міркам вони були майже нульові.

Кучма запровадив захисні імпортні мита та низький курс гривні до долара, як це робив Китай завжди, а мита Трамп ввів нещодавно. Так шо Кучма був дуже прогресивний макроекономіст. Економіка саме при Кучмі демонструвала зростання саме в натуральному вираженні.

Згадайте його схеми по заохоченню прямих іноземних інвестицій. Наприклад, у ЗАЗ, що дало довготривалі робочі місця на заводі та у багатьої сміжних підприємствах. Daewoo lanos українці довго не забудуть. Вкрай потрібний для мікроекономіки автомобіль виробляли саме в Україні, дякуючи Кучмі.

Помилки звісно були й у Кучми. Хто ж у нас без помилок?

Он Тимошенко одна суцільна помилка. :D


Скоріше так, але пройшло замало часу.
Помилка мабуть не Тимошенко а Янукович.

Що однозначно, так те що він не пішов не 3 термін, як це зробили його колеги.
І це переважує всі недоліки.
