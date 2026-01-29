Додано: Вів 14 кві, 2026 17:24

_hunter написав: Кто-то" пошел на третий круг

Точно не яТому спробую в твоїй голові розірвати це коло1 Є СОВОКТам причина в тому що СОВОК сам себе розвалив до 1991 року... і так як НІЧОГО якісного (крім ладів) Україні не передав, то Лади виявились певним чином міною під благополуччям України , адже їх треба було годувати.ТомуУ нас НЕ БУЛО ПІДПРИЄМЦІВ ні коли ми були в совку, ні через 10 років після виходу з совка( бо наявність 0,5% населення під назвою ПІДПРИЄМЦІ -це не та кількість яка може швидко привести країну до процвітання, тому ми просто пробуємо одночасно як наростити кількість підприємців, так і наростити капіталізацію робочих місць) і перший і другий процес потребують десятилітть2 Тепер по ПольщіВ Польщі ніколи не було такої проблеми з підприємцями як в совку, по тій простій причині що на відміну від совка(де підприємець- відразу сидиш в буцегарні за незаконну діяльність) в поляків мілкий підприємець-це поважний член суспільстваТому коли совок РОЗВАЛИВСЯ, для польських підприємців УМОВИ покращились...В Україні після розвалу совка умови для підприємців також покращились ... з тим зауваженням що на момент розвалу у нас практично не було підприємців.