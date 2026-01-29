Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 15 кві, 2026 11:39
andrijk777 написав: ЛАД написав:
зі свого досвіду ти розумієш, що ти не зміг би вступити. а з мого досвіду та моїх знайомих - не бачу проблем.
Проблем нет.
Но и вступления в ЕС почему-то тоже нет. И пока не очень просматривается.
Проблем немає в Шамана, напевно строчить з-за кордону.
В України проблем маса, зокрема корупція. У нас корумповане все - влада, суди, ТЦК, навіть низи. Такої тотальної корупції немає ніде в ЕС.
Я не вважаю корупцію прям такою великої проблемою, але в ЕС нас не візьмуть і все, бо це не відповідає вимогам ЕС.
Коррупция, к сожалению, не единственная проблема.
Додано: Сер 15 кві, 2026 11:44
Мадам Кормышкина и наша палтуснопармезанная невеста есличЁ - "фъюитть" - и в ноаой локации без блэкаутов будують нові кластери.
Поруч с тов.пейсателем-кемерофантастом, під вустриці та мадам Клі(ч)ко
А нам тут перемогу(чи капітуляцію? чи перемірр'я?) у кузнечно-пресовом цеху ковати. До 60ти. Чи до 50(тис уо наразі зйопнути з цього кластеру)!!!
Додано: Сер 15 кві, 2026 11:48
ЛАД написав:
Коррупция, к сожалению, не единственная проблема.
Звичайно не єдина. Але її вирішити неймовірно важно. Якщо за 35 років не вирішили, навіть під час війни не вирішили то напевно і не вирішимо.
Додано: Сер 15 кві, 2026 13:52
Трамп
"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них, а также для всего мира
Эта ситуация никогда больше не повторится. Они согласились не поставлять оружие Ирану.
Президент Си крепко обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель. Мы работаем вместе с умом и очень успешно! Разве это не лучше, чем воевать???
НО ПОМНИТЕ, мы очень хорошо умеем воевать, если придётся — намного лучше, чем кто-либо!!!"
Додано: Сер 15 кві, 2026 14:57
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Коррупция, к сожалению, не единственная проблема.
Звичайно не єдина. Але її вирішити неймовірно важно. Якщо за 35 років не вирішили, навіть під час війни не вирішили то напевно і не вирішимо.
Складно знайти чорну кішку , в темній кімнаті, особливо якщо її там немає...
Розберіться в своїх головах
1 Що таке корупція?
Це економічне поняття?
чи ідеологічне поняття?
чи моральне поняття?
2 Як вона впливає на Ваше життя..
Той самий продіжі гарно показав на прикладі ЕКОНОМІЧНОЇ корупції на митниці-хто є БЕНІФІЦІАРОМ цієї корупції і в яких долях.
Виявилось
Кінцевий споживач отримував до 80% прибутку і по 10% ділили між собою підприємець і митник
Чи наприклад досвід волонтерства і виготовлення і постачання військової продукції для ЗСУ...
З точки зору ПРАВА - це все корупція
Постачаються не вірно розроблені, без виконання узаконених норм і правил , з сумнівних фінасових джерел , часто з порушенням митного і податкового законодавства.....
То як
Ви хочете ЧЕСНО без КОРУПЦІЇ але мясом з автоматом в окопи?
Чи з порушенням усіх нормативів і правил будете бити сухопутною Богданою по морському острову, а корабельним Нептуном по суходолу?
Тому ще раз
Корупція( особливо якщо вона економічна) це виправлення тупих правил , вигідних виключно тим хто приймає рішення як керувати і ділити....
Тобто корупція ОБХОДИТЬ те що давно мало померти...
Якби в совку приватну власність дозволили в 1957 а не в 1988 - то не факт що совок би розвалився..
А так
Кооператори до 1988 - бариги і ізгої суспільства, після 1988 поважні члени суспільства які тягнуть його на своїх плечах і мають з чого платити податки і розвивати бізнес ( бо люмпен по світогляду пропє все що отримає... навіть якщо це його 50 річна зарплата яку він виграв в лотарею... в кращому випадку цих грошей йому вистарчить на рік/два
ПС
Тому
Якщо в системі Держави правильно поставлене оподаткування, яке ПЕРЕРОЗПОДІЛЯЄ що року 50% створеного, то яка різниця хто отримає більше а хто менше? Головне щоб забрали в Бюджет 50% отриманого
Згадайте США
Жуліка посадили не за те що він вбив, а за те що НЕ СПЛАТИВ податки з сум отриманих за те що вбивав.
Додано: Сер 15 кві, 2026 15:08
Shaman написав: _hunter написав: budivelnik написав:
В 40 млн країні - варіантів 40млн +1 млн.....
АлеВаріантів в ТЕБЕ всього два
той яким ти зараз користуєшся і з допомогою якого прийдеш до популо-люмпена на старість
Або той який я описую
Просто 20 років важко працюєш....
При чому
Будете всі сміятись , але в будь-якій країні, якщо людина в якої НІЧОГО немає , схоче кудись піднятись на протязі СВОГО життя - то це мінімум 20 років паханини як віл з постійними обмеженнями і постійними вкладаннями (інвестуваннями у власний розвиток)
Все ж просто
Якщо хочеш жити як раньтє(не мажор, а як середньостатистичний мешканець держави)
То для цього в тебе повинно бути приблизно 500 місячних середніх зарплат капіталу...
Тоді вклавши їх на депо під 3% ( це чисті безінфляційні, в реалі розмір депо вищий на величину інфляції) отримаєш в рік 15 середньомісячних зарплат ( за 12 живеш, три поїхати два рази на відпочинок)
Тому тепер ти сам думай
ЯК ти ЗАОЩАДИШ 500 середньомісячних зарплат по Державі..
Дерзай
Тобі ж в Польщі чи німеччині не заважають наші можновладці чи наші бариги , користуйся їх законами.
ПС
можна трошки полегшити завдання, але розтягнути його в часі.
Можна заощадження 500 середніх зарплат розтягнути на парочку поколінь , тобто хунтер починає і збирає 100 , які передає своїм дітям, ті маючи 100 від тата (тобто сходинка для старту вища) заощаджують ще 200 і передають вже 300 своїм дітям...
Саме таким алгоритмом і відбувалось все в поляків/шведів.....[.....
Ага: или алкомаркет или такси
Я ж о чем: человек _вообще нифига_ даже в среднем бизнесе не понимает, но на серьезных щах пытается в макроэкономику...
людина, яка до бізнесу немає ніякого відношення, повчає людину, яка на практиці зробила далеко не один бізнес - але хунтер та його однодумці не бачать протиріччя та самовпевнено повчають інших
в хантера навіть клепки не вистарчило зрозуміти про які два варіанти йдеться..
Я писав не про варіанти БІЗНЕСУ
я писав про варіанти СВІТОГЛЯДУ
перший - лежати на дивані і чекати чуда=потомственний люмпен
другий - пахати як віл
і тут в нього знову два варіанти
якщо він дурень - то паши/не паши -станеш потомственним люмпеном
Якщо має клепку хоч в якійсь галузі - може стати багатим...
Отже
Тільки до цієї точки в нього 75% що він далі люмпена не просунеться і тільки 25% що підніметься вище...
І от так покроково, в нього є варіант піднятись в 5%..... але тоді треба заощадити в тому чи іншому вигляді(фінанси/авторські права/майно...) суму еквівалентну 500 середньомісчних зарплат.
При цьому країна перебування ролі не грає
Просто в Африці він буде вождем який входить в 5% найуспішніших -маючи 100 корів
В Україні - 10 млн грн
В США - 10 млн доларів....
Додано: Сер 15 кві, 2026 15:51
Нічого не зрозумів.
Взагалі то контекст розмови - вступ в ЕС.
Додано: Сер 15 кві, 2026 16:16
andrijk777 написав:
Нічого не зрозумів.
Взагалі то контекст розмови - вступ в ЕС.
1 Не дивно
2 Нікого не цікавить боротьба з тим що допомагає пришвидшити економічний розвиток
3 Якщо мета поставлена не вірно - то правильно прийти не вийде
Перевожу
Якщо корупція зменшує перерозподіл ВВП на 1% (тобто ті хто створюють залишають в своєму розпорядженні на 1% більше ніж мали на це право) - , а власне нехлюйство погіршує власне майбутнє в рази - то боротьба з корупцією це просто зайві витрачені зусилля не туди де треба.
ПС
те що ЄС виставляє нам ці умови - то варто згадати , що первинне ЄС в себе виконала( їх економічний розвиток в рази кращий ніж в нас) тому для ЄС -корупція це суттєво
Для нас - це навіть не насморк в порівнянні з раком.
Додано: Сер 15 кві, 2026 16:21
Сейчас был интересный звонок.
От агентства Рейтинг.
Характеризует качество социологии, точности определений и не только.
Опрос был на тему бездомности, насколько критична эта проблема и увеличилась ли она благодаря войне. Я сначала решил, что это о людях, которые потеряли жильё - разрушено или осталось в оккупации. Но первые же вопросы вызвали у меня сомнения и я начал уточнять, правильно ли я понимаю термин "бездомность". Относится ли это к потере жилья или речь просто о бомжах, которые живут на улице. Считаются ли бездомными те, кто потерял жильё и живут в школах, гостиницах и т.п. местах, предоставленных им государством для временного проживания.
Это всё-таки разные темы.
Девочка-интервьюер, понятно, ответить мне не смогла, поэтому быстренько свернула разговор, поблагодарила меня и попрощалась.
Додано: Сер 15 кві, 2026 16:44
Каг бы, для Китая пролив и не был закрыт ))
