Международный валютный фонд и Всемирный банк исторически являются маяками свободной торговли, капитализма и мудрости финансовых рынков.



По словам правительственных чиновников и других участников, выступавших в первые дни переговоров, мир переживает не просто очередной шок. Они предупреждают, что, скорее всего, произойдут структурные изменения, связанные с ростом издержек, увеличением протяженности торговых путей и усилением геополитической неопределенности, что приведет к замедлению темпов роста в мире.



«Мы видим лишь верхушку айсберга», — заявил в среду на заседании МВФ министр финансов Катара Али бин Ахмед Аль Кувари , в то время как американские акции приближались к рекордным максимумам, а цены на нефть оставались ниже 100 долларов за баррель.



Аль-Кувари, экономика которого сильно пострадала из-за сокращения экспорта сжиженного природного газа, изложил сценарий, согласно которому нынешний ценовой шок на энергоносители перерастет в дефицит для некоторых правительств, которым «не хватит энергии, чтобы осветить свои страны».



Он предупредил, что продовольственный кризис , вызванный нехваткой удобрений, не за горами. Катар, напомнил он аудитории, является источником почти трети мирового гелия, необходимого для производства полупроводников. «Вы увидите огромные экономические последствия этой войны, — сказал Аль-Кувари. — Это произойдет совсем скоро».

Министр финансов США Скотт Бессент попытался представить конфликт и вызванный им скачок цен как временное явление и заявил, что ожидает быстрого снижения резкого роста цен на энергоносители после окончания боевых действий.



«Эта война закончится. Я не знаю, через три дня, три недели или три месяца, но она закончится», — заявил Бессент в среду на форуме CNBC, добавив, что «рынки живут будущим».



Подобный оптимизм трудно воспринять многими из тех, кто присутствует на встрече МВФ и Всемирного банка, которая проходит всего в нескольких кварталах от Белого дома.

За растущей обеспокоенностью скрывается ощущение, что война, продолжающаяся уже шесть недель, бросит гораздо более серьезную тень на мировую экономику, даже если США и Иран в ближайшее время договорятся о ее прекращении.



«Не стоит воспринимать это как еще один месяц страданий. Воспринимайте это как более длительный период, потому что системе поставок потребуется время, чтобы стабилизироваться, даже если предположить, что больше не будет боевых действий и, следовательно, не будет больше структурных повреждений энергетических установок», — заявил во вторник президент Всемирного банка Аджай Банга .

«Март был очень сложным месяцем для всего мира с точки зрения энергетики и экономики, и апрель вполне может оказаться еще хуже, чем март», — заявил глава МЭА Фатих Бироль журналистам в кулуарах весенних заседаний.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что еще одной причиной оптимизма рынка является относительное состояние экономики США и ее меньшая подверженность энергетическому шоку — как страны-экспортера нефти. «Но могу сказать вам, что в остальном мире ситуация иная. В остальном мире уже сейчас очень тяжело», — сказала она.



Георгиевой прямо задали вопрос: следует ли рынкам проявлять большую осторожность? «Я бы сказала, да, потому что то, что мы видим в виде сбоев в цепочках поставок, уже довольно значительно», — ответила она.