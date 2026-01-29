Додано: Чет 16 кві, 2026 12:56
ЛАД написав:
Далеко не все проблемы "технічні".
А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема.
Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy
Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.[/quote]
они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала.
вони жили або в школу ходили, але вата в голові засіла від їх батьків, і вони цю нелюбов до України навіть не скривають.
Яніна Соколова піднімає питання мови(в закладах, в публічній сфері і де інде)-мої спостереження, що українською в Одесі розмовляє 1-2%, це факт
Так, вас в кафе запитають українською, але навіть проміж себе офіціанти спілкуються російською. Українська мова як була, та залишилась мовою села(з великим відчаєм визнаю). Навіть діти 9-11 років біля мого мешкання розмовляють виключно російською.
я кожного дня читаю коменти на ФБ і бачу, що націоналістів-патріотів один на 30
і коментують (переважно) або жінки у віці 55-60, або чоловіки у віці 65+
про вік маю тільки догадуватись по фото(бо профілі у всіх закриті)
пишуть 99,9% російською
-при ссср Одеса мала великий флот 300 пасажирських суден
на 1990р всього було 320 суден (30 пасажирських, з яких більшість у віці 25+років)
-Одеса возвращайся в родную гавань
куди в мордор?
-Маринеско багато зробив для Одеси
і що саме він зробив крім того що навчався у ОМУ
люди і близько не розуміють , що 20% суден, які були закуплені у 1985-1990рр власником виявився Совкомфлот(Москва), а ЧМП -тільки мав ці судна в операторстві
не сперечаюсь, що флот розпродали швидко(менше 10 років) -за борги, борги часто створювали фіктивно (я про це писав років 10 тому і потім), спеціально не гасили борт (скажімо 50 тис. дол) а накопичували до 250-300 і потім на аукціоні судно замість 2млн дол. продавали за 800тисяч(гасили борги, судові витрати, юристи)-в залишку "рыбья чещуя"
тому ваші страхи націоналістів залишаються страшилками
Додано: Чет 16 кві, 2026 13:44
prodigy написав:
тому ваші страхи націоналістів залишаються страшилками
1. Одесса не вся Украина.
2. Если вы признаёте, что Одесса в массе говорит по-русски (Харьков тоже), то, может, этот факт надо признать и не считать их неполноценными гражданами Украины?
И привести законы в соответствие с реальностью?
А Янина Соколова имеет полное право "піднімати питання мови" и заботиться о развитии украинского языка, только не надо делать это силой. И дать возможность и право людям говорить на родном для них языке.
Понимаю, что вы можете слушать очень длинные видео Солонина, но Дацюка вы смотреть не будете.
А вообще, вам ещё не надоело "мовне питання"?
Сомневаюсь, что в Одессе (так же, как и в Харькове) много русскоязычных, которые мечтают о присоединении к РФ. А если их не будут считать "неполноценными гражданами", то будет ещё меньше.
P.s. Если вы сами пишете, что "українською в Одесі розмовляє 1-2%, це факт", то вряд ли в 2014 эти 1-2% сумели предотвратить образование какой-нибудь "Одесской народной республики" и "победили" 98-99% русскоязычных. Так же, как и в Харькове. Наверное, стоит всё же признать, что против этого в массе своей были и русскоязычные. Если это не так, то выводы надо делать намного более грустные.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 16 кві, 2026 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 кві, 2026 13:59
тому ваші страхи націоналістів залишаються страшилками
1. Одесса не вся Украина.
2. Если вы признаёте, что Одесса в массе говорит по-русски (Харьков тоже), то, может, этот факт надо признать и не считать их неполноценными гражданами Украины?
И привести законы в соответствие с реальностью?
А Янина Соколова имеет полное право "піднімати питання мови" и заботиться о развитии украинского языка, только не надо делать это силой. И дать возможность и право людям говорить на родном для них языке.
Понимаю, что вы можете слушать очень длинные видео Солонина, но Дацюка вы смотреть не будете.
А вообще, вам ещё не надоело "мовне питання"?
Сомневаюсь, что в Одессе (так же, как и в Харькове) много русскоязычных, которые мечтают о присоединении к РФ. А если их не будут считать "неполноценными гражданами", то будет ещё меньше.
P.s. Если вы сами пишете, что "українською в Одесі розмовляє 1-2%, це факт", то вряд ли в 2014 эти 1-2% сумели предотвратить образование какой-нибудь "Одесской народной республики" и "победили" 98-99% русскоязычных. Так же, как и в Харькове. Наверное, стоит всё же признать, что против этого в массе своей были и русскоязычные. Если это не так, то выводы надо делать намного более грустные.
а хто їх вважає неповноцінними громадянами? окрім ЛАДа щось більше ніде такого не бачу. й роблю інший висновок - оці всі розмови про утиски "язика" дуже перебільшені...
Додано: Чет 16 кві, 2026 14:09
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Далеко не все проблемы "технічні".
А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема.
Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy
.
Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.
й? жодної проблеми не вказали - тобто бачимо, що корупція - це головна проблема для вступу. а ні, забув популізм. в ЄС енергоносії дешевше собіварті населенню не продають. проблем дві - корупція та популізм. в Польщі останнього не було, було важко при переході, але без популізму...
Одну указал.
Но вы сделали вид, что не увидели.
В 90-е у нас было, возможно, важче, чем в Польше. И продолжалось дольше.
Но вот результаты...
ви серйозно вважаєте, що націоналісти проблема для ЄС? так вони в кожній країні є - й що? Орбан був проблемою, бо в першу чергу був корумпований автократ. Мадяр теж націоналіст так до відома...
то все, дві проблеми на вашу думку для вступу в ЄС - корупція та націоналісти?..
