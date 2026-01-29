Додано: Чет 16 кві, 2026 17:33

Счастливые люди, более серьёзных проблем у них нет. Там ещё много. Опять памятник Высоцкому, бюст Жуковскому, мурал с изображением Гагарина и бюст с ним. Вроде, никто из них в поддержке "СВО" и вообще в каких-то антиукраинских действиях и выступлениях не был замечен.А уж Гагарин...Мы, вроде, гордимся тем, что мы "космическая держава". Так должны были бы гордиться тем, что принимали участие в полёте в космос первого человека, и гордиться им, а не требовать снести бюст.Счастливые люди, более серьёзных проблем у них нет.

Після свого історичного польоту в космос 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін відвідав близько 30 країн. Загалом він здійснив 46 зарубіжних візитів у межах своєї «місії миру».



Серед країн, які відвідав перший космонавт:

Європа: Чехословаччина, Болгарія, Фінляндія, Великобританія, Франція, Польща, НДР (Німецька Демократична Республіка), Швеція, Норвегія, Австрія, Угорщина, Греція.

Азія та Африка: Єгипет (Об'єднана Арабська Республіка), Індія, Японія.

Америка: Куба, Бразилія, Канада, США.



Під час цих поїздок Гагарін зустрічався з лідерами держав, королями, прем'єр-міністрами, а також звичайними людьми, ставши найвідомішою людиною у світі на той час.

памятники радянським генералам, письменникам, діячам та інше мають бути прибрані, як символи країни , яка намагається нас знищититільки помполіт не розуміє, що де пам'ятник -там територія країни агресора ( тут ми, тут руський дух)скільки можна пояснювати-це як собака мітить свою територію, коли Римська імперія (або Британська) завойовувала країну, то вони прибирали моменти місцевим (богам) і установлювали свої.Висоцький? типова вата, давно визнали українські люди (хоч колись дуже подобався), але це не міняє фактуГагарін-це не тільки перша людина в космосі, це був великій піар проект ссср, якби просто космонавт(яких після нього було ще 130), для того Гагарін після польоту мав тур по 30 країнамтому пам'ятники Гагаріну треба прибрати і назви вулиць/домів піонерів та інше такождо речі, якось років 20 тому в Італії питали на вулицях, хто перший космонавт у світі?про Гагаріна згадали тільки 2% опитаних (ті були у віці 65+ (тобто сьогодні це 85+)стосовно гордості за космос: УССР так, Україна майже ніостанні 20 років намагаються довести українську ідентичність Корольова (народився в Житомірі, мати Москаленко з українських козаків)в часи сталіна і хрущева/брежнева 99% людей вважали себе, як "радянські люди", тобто про свою національну приналежність говорити було соромно, виставляти це на люди в університеті/технікумі , або в СА тим більше. Всі олівці (карандаші) мають бути рівними. Це національна політика імперії (де навіть грузин сталін декларував себе як руський, те саме і Ісус Христос)