Кстати а шо то был за строительный институт шо с него в армию забирали?

Скорее всего, проще - институт был уже после армии. а у вас армії не було? як же так... й ця людина направляє всіх, хто не подобається на фронт...

Я ж не винуватий , що свою біографію до 1985 року, я тут описував 10-15 років тому....Тому нагадаю і поясню1 Я займався спортом в клубі СКА8 ( Львів) з 1974 року , але після поступлення в 1982 році в Політехнічний,на денну форму, я зобовязаний був узгоджувати свої виступи і з спортклубом Буревісник.2 Так як у Львові є Інститут Фізкультури , то дивного в тому що всі збірні Буревісника формувались на базі студентів ІнФізу - думаю нікого не здивує , але Буревісник мав право ЗАПЕРЕЧУВАТИ мій виступ під прапорами збірної СКАТаким чином частенько ставались ситуації коли я НЕ МІГ на обласних або Українських змаганнях виступати за СКА (бо Буревісник ЗАПЕРЕЧУВАВ ) і в той самий час той самий Буревісник не викликав мене в збірні під свої прапори.Моєму тренеру це не сподобалось і він запропонував перевестись в спортротуЯ погодився, але тут почались гонки генсеків на лафетах і замість спортроти СКА Львів, я опинився в ГСВГ...3 В 1985 році, так як в мене були 2 курси вищої денної форми , я пішов в школу прапорщиків ( в тій самій Німеччині) і після закінчення якої остався служити там де і служив сержантом але в ранзі старшини роти, одночасно перевівшись з денної на вечірню форму навчання, яку і закінчив в 1991 році.