барабашов написав:Ты будешь нэньку захыщать хотя б когда Львив(и шалман главного налогоплательщика города) окружат буряты с кадыровцами???
якби раптом москалі булт б під Львовом, уровень спротиву був би інший, ніж зараз при захисті Харкові чи Дніпра... але оскільки цього не буде, то перевірити ми цього не зможемо...
свій контейнер я так розумію вже сам здав на брухт, хто там буде захищати?..
Вот это да! Настоящий каминг-аут! Т.е. проблема в том, что Харьков или Днепр защищать не очень хочется? Вот если бы оплот украинства, истинно украинский Львов (который, правда, стал таким всего каких-то 80 лет назад благодаря войне), вот тогда бы все диванные патриоты показали Путину кузькину мать! Это ж надо такое написать.
5 часов назад 20:58 EEST Теперь я могу поделиться с вами подробностями моего разговора с высокопоставленным иранским чиновником, состоявшегося ранее .
По его словам, между Ираном и США сохраняются существенные разногласия относительно достижения соглашения, направленного на прекращение войны .
Он добавил, что сохранение открытого Ормузского пролива "зависит от соблюдения Соединенными Штатами условий прекращения огня".
Чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что «по деталям ядерных вопросов соглашение не достигнуто», и для преодоления разногласий необходимы серьезные переговоры.
Он сказал, что Тегеран надеется на достижение предварительного соглашения в ближайшие дни благодаря усилиям пакистанского посредника, с возможностью продления режима прекращения огня, чтобы «создать пространство для дальнейших переговоров о снятии санкций с Ирана и обеспечении компенсации за военный ущерб».
«В обмен на это Иран предоставит международному сообществу гарантии мирного характера своей ядерной программы», — сказал он, добавив, что любая другая «информация о продолжающихся переговорах является искажением ситуации»
«Мы всё уладим. Мы начнём сотрудничество с Ираном в спокойном, неторопливом темпе, спустимся вниз и начнём раскопки с помощью крупной техники... Мы вернём всё это в Соединённые Штаты», — заявил Трамп в телефонном интервью. Он упомянул «ядерную пыль» и добавил, что её извлекут «очень скоро». Иран опроверг информацию о том, что он согласился на передачу обогащенного урана Соединенным Штатам. «Иранский обогащенный уран никуда не будет переправляться; передача урана в Соединенные Штаты для нас не рассматривается», — заявил позже представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи государственному телевидению. Упоминание Трампом «ядерной пыли» относится к тому, что, по его мнению, осталось после бомбардировки Соединенными Штатами и Израилем иранских ядерных объектов в июне прошлого года. .....В ответ на сообщение о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сделки по обмену урана на 20 миллиардов долларов наличными, Трамп заявил: «Это полная ложь. Никаких денег не передается из рук в руки».
ЛАД написав:Вот если бы оплот украинства, истинно украинский Львов (который, правда, стал таким всего каких-то 80 лет назад благодаря войне), вот тогда бы все диванные патриоты показали Путину кузькину мать! Это ж надо такое написать.
1 Твоєму татові гебешнику, українці у Львові показали таку кузькіну мать, що ти бідний втік поближче до педерації і звідти тявкаєш москальською на Державу яке тебе годує.... 2 Твій пуйло навіть в 2022 НЕ МРІЯВ отримати Львів під контроль( і стоячи в колінно-ліктевій позі благав поляків з угорцями забрати Львів собі)... Знала енкаведешна су.ка з документів до яких мала доступ-чим це могло для нього закінчитись
Тому Може перестанеш 3,14здіти , що Львів став українським 80 років тому? Львів загарбав совок - 80 років тому А Українським він був з часів Данила Галицького....