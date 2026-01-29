ЛАД написав:... И ещё раз. Я писал только о фразе шамана: "якби раптом москалі булт б під Львовом, уровень спротиву був би інший, ніж зараз при захисті Харкові чи Дніпра". Вы тоже считаете, что Харьков или Днепр надо защищать слабее или меньше, чем Львов? Хотя, возможно, именно вы так и считаете.
бачите ЛАД, ви в черговий раз мене не розумієте, хоча начебто не складно написав. ви питайте якщо що
я мав на увазі, що якби руські були десь підо Львовом, то населення зовсім би по-іншому захищалось. не так як населення Краматорська чи Харкова зараз. чому - спитайте в цього населення. зовсім різне відношення до перебування під владою Москви у ЛАДа та у Будівельника. ЛАД постійно перепитує - а що такого поганого жити при диктатурі? у Будівельника немає такого питання. тому ЛАД, ви підете оформлювати нову пенсію, а Будівельник піде отримувати чи відкопувати автомат/кулемет
й не надо далеко в історію занурюватися, я прямо вказав на спротив ОУН-УПА, які 10 років воювали в повному оточенні, за допомоги церкви та населення. й не зважаючи на сорок років заборони церква встояла, й переважна більшість вірян - УГКЦ. активних вірян, я не як в РПЦ - на Різдво та на Пасху...
Shaman написав:в цього населення. зовсім різне відношення до перебування під владою Москви у ЛАДа та у Будівельника. ЛАД постійно перепитує - а що такого поганого жити при диктатурі? у Будівельника немає такого питання. тому ЛАД, ви підете оформлювати нову пенсію, а Будівельник піде отримувати чи відкопувати автомат/кулемет
Мені не треба відкопувати Ще в 2023 році , коли я в черговий раз проходив ВЛК , мені виписали повістку з відкритою датою і вимогою зявитись по телефонному звінку і на моє запитання Коли позвоните Відповідь працівника ТЦК була наступною Якщо москалі будуть підходити до Луцька/Рівне - дамо тобі кулемет , а місце де з ним лягти -сам вибереш.... Як я розумію , опція відкрита + експеримент коли підприємствам дозволяють створювати свої мобільні групи для боротьби з повітряними цілями - мені підходить, єдина проблема-не люблю займатись неефективною роботою , тому або не записуватись , або переміщатись десь в сторону Одеси.
Сполучені Штати продовжили тимчасовий виняток з санкцій, який дозволяє купівлю нафти РФ, що вже перебуває у морі, хоча обіцяли цього не робити. Новий документ опублікував Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. ... Нова тимчасова ліцензія для російської нафти діятиме близько місяця – з 7:01 17 квітня до 7:01 16 травня. Водночас цю нафту все ще заборонено продавати до Ірану, Північної Кореї, Куби та тимчасово окупованих регіонів України.
Попередній дозвіл діяв до 11 квітня. 15 числа глава Мінфіну США Скотт Бессент стверджував, що Америка не буде продовжувати дію ліцензій для нафти Росії та Ірану.
Особисто я не вірю, что Бессент це вирішив сам, тут явно Дональд Дак віддав наказ
Тут prodigy немного выше привёл примеры "марксистів-леніністів" - Тигипко, Турчинов, можно и ещё примеры привести. Опять же пресловутую Фарион вспомнить.[/quote]
не чіпайте Фаріон, вона не мала ніякого реального впливу, це більше російські пугалки
чого вас дивує? вся сучасна українська еліта походить з трьох джерел: -партій червоні директори(типа Кучма, В'ячеслав Богуслаєв, Павлюк ) або їх рідні(Пінчук) -комсомольці(комуністи)/кгб-шна номенклатура (Тигіпко, Тимошенко, Ющенко, Медведчук, Турчинов, Хорошковский, Пустовойтенко, Марчук, Кравчук, ) -бандюкі (Янукович, Ахметов, Труханов, Кернес, Боря Колесников, Ігор Кривецький)
Дональд -хвора на голову людина подивіться відео як америнканці і не тільки вони, стебуться з Трампа створючи огидні меми кожного дня сподобався мем про памперс, який залишився від трампа (4-5 хв)
За даними Української правди, стрілянину відкрив Дмитро Васильченков 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України. Раніше чоловік проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом переїхав до Києва. Офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронців наразі немає.
Журналіст Володимир Глагола повідомив, що, за його даними, стрілець міг мати зв’язки з РФ: зокрема, користувався електронними адресами з позначкою VDV, фігурував у російських пабліках із донатами на війну проти України, а також, ймовірно, служив у військовій частині РФ.
Трамп має прогресуючу розумову деградацію, він не здатен вимовити прості речення і слова, типу The United States(назва країни США).
Може і так, але ... чому ця деградація працює лише на користь Росії, якось дивно
лікарі пояснюють це дуже просто, літня людина сприймає погано більшість людей , а для деяких вона робить виключеняя
Впевен, що Трамп дуже давно і щиро ненавидить Зеленського, тому він більше співчуває путіну ніж Україні (на запитання стосовно масового ракетного удару він сказав одне слово: жахливо) Тобто, жодного співчуття народу, який 5й рік відстоює право на існування.