pesikot написав:терориста ліквідували ? Так чи ні ? І знову - винувата поліція, а не терорист. "Чудова" життєва позиція
в Беслані та в Норд Ості теж ліквідували. По твоєму це цілком нормально що поліція ховалась та тікала майже годину, головне що ПОТІМ ліквідували. Могли вже до понеділка почекати, головне ж ліквідувати, рано чи пізно
pesikot написав:І знову - винувата поліція, а не терорист.
якщо на місті тої дитини яку залишили поліцаї тікаючи, була твоя дитина, ти б теж бурмотів "все ок, це терорист винен". Так на відео через кілька секунд після втечі хтось падає як від пострілу - пряма вина цих двох ненавчених
Востаннє редагувалось Letusrock в Нед 19 кві, 2026 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:А де ті товариші що писали тут "поліцію на фронт не можна, бо хто ж захистить від терористів та маняків"? Виходить що 200 тис поліцаїв у нас в тилу для того щоб у випадку чогось втекти, сховатись у кущах і звонити в КОРД: "Альо, спасітє, памагітє". Дідуля нарізав круги 40-50 хв в районі Голосіївського відділку відстрілюючи людей, поки поліцаї були зайняті втечею або полюванням на особливо небезпечних інсультників у тролейбусах
тобі з твого схрону краще всіх видно. для достовірності своїх висновків повтори його дії - подивимось, скільки ти протримаєшся...
ви з песікотом одноутробні близнята? Спробуйте хтось з вас хоч раз відповісти на зміст комантаря і не намагатись зачепити коментуючого.
Змісту немає - коментувати нічого )
Letusrock написав:Адекватна людина (а не "диванний потужник") написала б щось типу:
То як терориста вбито ? Чи ні ? Ти засуджуєшь терориста ? Так чи ні ?
Ти здатен відповісти на прості питання чи продовжиш стрибати на кістях загиблих ?
Letusrock написав:А де ті товариші що писали тут "поліцію на фронт не можна, бо хто ж захистить від терористів та маняків"? Виходить що 200 тис поліцаїв у нас в тилу для того щоб у випадку чогось втекти, сховатись у кущах і звонити в КОРД: "Альо, спасітє, памагітє". Дідуля нарізав круги 40-50 хв в районі Голосіївського відділку відстрілюючи людей, поки поліцаї були зайняті втечею або полюванням на особливо небезпечних інсультників у тролейбусах
тобі з твого схрону краще всіх видно. для достовірності своїх висновків повтори його дії - подивимось, скільки ти протримаєшся...
ви з песікотом одноутробні близнята? Спробуйте хтось з вас хоч раз відповісти на зміст комантаря і не намагатись зачепити коментуючого. Адекватна людина (а не "диванний потужник") написала б щось типу: Так ще жахлива подія яка показала повну некомпетентність нашої поліції, яка зараз служить не для захисту населення а для ослуговування еліт. Це випадок мав би привести до повної відставки керівництва (від міністра до київських керівників), судового вироку для тих поліцаїх що тікали/ховались і повної переатестації поліцейських та їх скорочення мінімум в два рази На таке щось ти здатний, чи продовжиш дурня клеїти?
помилка в першому реченні - змісту не було в твоєму дописі, там лише беззмістовний накид - тому відповідь, яку заслуговуєш... у другому дописі ти вже щось напружинився (ШІ?), але все одно елементи маячні - про захист еліт наприклад. для того, щоб робити висновки, спочатку нехай складуть картинку, що сталося - й може там виявиться некомплект поліції...
а можливо згоден моральна неготовність поліція - коли п'яного рагуля-нападника вбили в Дніпрі - скільки було вереску на форумі - що ж це коїться. тому так, всім доведеться звикати (в першу чергу суспільству), що агресивні дії мають наслідки...
pesikot написав:І знову - винувата поліція, а не терорист.
якщо на місті тої дитини яку залишили поліцаї тікаючи, була твоя дитина, ти б теж бурмотів "все ок, це терорист винен". Так на відео через кілька секунд після втечі хтось падає як від пострілу - пряма вина цих двох ненавчених
дай посилання на відео... окремі представники поліції може й зробили недолугі дії - перевірка розбереться... але ти ж відразу - ВСІ, половину ВСІЄЇ поліції - звичайні накиди та перебільшення.
й головне, з-зі монітору всі такі компетентні та сміливі - де в реалі все поділося?
pesikot написав:То як терориста вбито ? Чи ні ? Ти засуджуєшь терориста ? Так чи ні ?
Ти хто такий взагалі? Питання він мені ставить. Можна було ще Фламінго вдарити по терористу. Злочинна бездіяльність поліції протягом 40-50 хвилин (коли вони ховались, тікали та чекали КОРД) призвела до ЗНАЧНО БІЛЬШОЇ кількості жертв. Ти здатен своїм мозком це осягнути чи ні? і в Норд-Ост та Беслані теж все було правильно зроблено, якщо по песікотовські.
Xenon написав:Иранцы опять поводмли по губакам Трампону
(Не прошло и трех дней,)
Заявления Трампа не имеют никакой ценности, и суда должны следить за обновлениями только из официальных источников наших военно-морских сил, — КСИР
Спикер парламента Ирана Галибаф:
"В Исламабаде я сказал американской делегации, что если их минный тральщик сдвинется хоть на шаг вперед, мы обязательно откроем по нему огонь. Они попросили 15 минут, чтобы отдать приказ на возвращение, и отдали."
pesikot написав:І знову - винувата поліція, а не терорист.
якщо на місті тої дитини яку залишили поліцаї тікаючи, була твоя дитина, ти б теж бурмотів "все ок, це терорист винен". Так на відео через кілька секунд після втечі хтось падає як від пострілу - пряма вина цих двох ненавчених
дай посилання на відео... окремі представники поліції може й зробили недолугі дії - перевірка розбереться... але ти ж відразу - ВСІ, половину ВСІЄЇ поліції - звичайні накиди та перебільшення. й головне, з-зі монітору всі такі компетентні та сміливі - де в реалі все поділося?
pesikot написав:То як терориста вбито ? Чи ні ? Ти засуджуєшь терориста ? Так чи ні ?
Ти хто такий взагалі? Питання він мені ставить. Можна було ще Фламінго вдарити по терористу. Злочинна бездіяльність поліції протягом 40-50 хвилин (коли вони ховались, тікали та чекали КОРД) призвела до ЗНАЧНО БІЛЬШОЇ кількості жертв. Ти здатен своїм мозком це осягнути чи ні? і в Норд-Ост та Беслані теж все було правильно зроблено, якщо по песікотовські.
ти реально такий неадекват??? кількість жертв на Раші в цих терактах - це наслідок прямих дій влади, для яких головне було знищити всіх терористів, а заручники на Раші нікого не хвилювали. знаєш, що в норд-ості зробили з захопленими терористами? це лайно ти взагалі навіщо сюди тягнеш?..
ось з якоїсь спроби щось виходить об'єктивне... можлива злочинна бездіяльність окремих представників поліції - так коректно