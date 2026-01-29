|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 19 кві, 2026 11:06
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
це я пишу для того, щоб потім різні балаболи не розповідали, що Україна втратила свій шанс, якого не було.
з того, що ти затих, ти підтверджуєш що жодних прикладів, що хтось закликає до вічної війни (окрім зрадофілів) - немає?
Но именно по причине давно потерянного в Стамбуле шанса сейчас происходит то, что происходит. Что - как показалось - было провернути? 🤔
Ну вот смотри: "предположим" что готовность к переговорам так и не появится - через 10 лет, 20. Действия "не зрадофілів"
- “продолжаем"?
я ж кажу - втратили те, чого не було...
перша маніпуляція - ніяких 10-20 років не буде. 1СВ показує, як воно буває.
Говори - факт от этого не изменится 🤷
А "столетняя война" что показывает? - WW I - далеко не единственный конфликт в истории, что бы к нему цепляться.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11899
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 19 кві, 2026 11:14
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Но именно по причине давно потерянного в Стамбуле шанса сейчас происходит то, что происходит. Что - как показалось - было провернути? 🤔
Ну вот смотри: "предположим" что готовность к переговорам так и не появится - через 10 лет, 20. Действия "не зрадофілів"
- “продолжаем"?
я ж кажу - втратили те, чого не було...
перша маніпуляція - ніяких 10-20 років не буде. 1СВ показує, як воно буває.
Говори - факт от этого не изменится 🤷
А "столетняя война" что показывает? - WW I - далеко не единственный конфликт в истории, что бы к нему цепляться.
а чого не монгольська навала? чи війна Риму та Карфагену?
не натягуй сову на глобус
1СВ актуальна тим, що внаслідок неї на Раші сталися деякі цікаві події. одну еліту в підвал зводили, когось підняли на штики. для Раші схожий сценарій у майбутньому доволі вірогідний. Вагнер вже проводив репетицію
немає ресурсів на Раші вести довгу війну, це ВЖЕ видно...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12483
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 830 раз.
- Подякували: 1767 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 19 кві, 2026 11:14
ЛАД написав:
"марксистів-леніністів"" качественно зачистил товарищ Сталин ещё 90-100 лет назад. Те, кто был потом..
А ти коли був і яким
Правильним чи НЕПРАВИЛЬНИМ ?
Ти ж все своє життя провів під тими кого називаєш НЕПРАВИЛЬНИМИ.... але чому коли неправельні збанкрутували , ти дереш глотку за них розповідаючи що демонтаж ТІЄЇ системи ми робимо НЕ ПРАВИЛЬНО..
Цікаво
Як це можна НЕ ПРАВИЛЬНО демонтовувати НЕПРАВИЛЬНЕ
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28483
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 3019 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 19 кві, 2026 11:23
Letusrock написав:
Злочинна бездіяльність поліції протягом 40-50 хвилин (коли вони ховались, тікали та чекали КОРД) призвела до ЗНАЧНО БІЛЬШОЇ кількості жертв. Ти здатен своїм мозком це осягнути чи ні?
Давай по порядку
З тих відео що я бачив , можна сконфігурувати наступну послідовність подій
1 Терорист підпалює своє житло , бере карабін і йде
2 Десь приблизно на 5-10 хвилині (орієнтуюсь по густині диму з його квартири на одному з відео) він впритул підходить до людини і стріляє їй в голову , ще через 5-10 хвилин від вбиває подружжя і заходить в супермаркет .
Кількість загиблих 3 особи ДО МОМЕНТУ коли взагалі хтось зміг зреагувати ( цей самий терорист легко міг підпаливши квартиру чекати приїзду пожежників і розстріляти в підїзді команду яка б розгортала пожежний шланг+мешканців підїзду які б втікали від пожежі ( прогнозовано -20 осіб -легко)
То про що ти тут виступаєш?
Є протоколи
Всі діяли по протоколу
Оточили , почали перемовини з метою вивести заложників, потім після того як перемовини провалились -терориста знищили , ба більше знищили його в тому самому проміжку між вітринами з якого є відео, тобто той дурник навіть не переміщався і не барикадувався...
Швидше за все кукуха поїхала...
ПС по відео
Два поліцейські стоять коло дитини , потім отримавши від неї якусь інформацію РОЗХОДЯТЬСЯ в сторони , потім СПОКІЙНИМ кроком ПОВЕРТТАЮТЬСЯ ... на цей проміжок часу ніякої критичної ситуації ніхто не бачить....
Тепер питання
Чому поліцейські побігли ВІД точки куди прибіг чоловік якого ймовірно застрелили...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28483
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 3019 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 19 кві, 2026 11:28
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
я ж кажу - втратили те, чого не було...
перша маніпуляція - ніяких 10-20 років не буде. 1СВ показує, як воно буває.
Говори - факт от этого не изменится 🤷
А "столетняя война" что показывает? - WW I - далеко не единственный конфликт в истории, что бы к нему цепляться.
а чого не монгольська навала? чи війна Риму та Карфагену? ......
немає ресурсів на Раші вести довгу війну, це ВЖЕ видно...
О! - наконец-то проблески понимания...
"довгу" - это сколько в годах? - что бы заскринить дату.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11899
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 19 кві, 2026 11:30
_hunter написав:
довгу" - это сколько в годах? - что бы заскринить дату.
12 років педерація вже воює , за перших 10 в неї проблем ні економічних ні суспільних не було
А от за останні 1,5 року , якось різко почали наростати.....
А у нас навпаки , спочатку нам казали здавайте Крим, потім казали не відстрілюйтесь в ОРДЛО , потім дали 2000 гранатометів, потім навіщось дали 8 Хаймарсів, потім навіщось сотню Леопардів 1 , потім навіщось Ф16 , потім заявили що 90 млрд на ДВА роки нам мало , треба ще 60 млрд докинути , потім різні королі/королеви/премєри до нас зачастили
Зараз в ЄС наскрізна думка що ТРЕБА готуватись до війни з ПЕДЕРАЦІЄЮ , але знаючи Бюргерів ( які не хочуть=бояться воювати) швидше за все нас просто закидають зброєю , щоб МИ ЗНЯЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПЕДЕРАЦІЙНОЇ атаки -Європи
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28483
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 3019 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 19 кві, 2026 11:41
budivelnik написав: _hunter написав:
довгу" - это сколько в годах? - что бы заскринить дату.
......
Зараз в ЄС наскрізна думка що ТРЕБА готуватись до війни з ПЕДЕРАЦІЄЮ , але знаючи Бюргерів ( які не хочуть=бояться воювати) швидше за все нас просто закидають зброєю , щоб МИ ЗНЯЛИ МОЖЛИВІСТЬ ПЕДЕРАЦІЙНОЇ атаки -Європи
А есть чем закидывать? - если без Штатов? - вот недавно передали Корабль...
Про Леопарды, кстати, уже с год, наверное, потужных роликов не выходило - интересно почему?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11899
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 19 кві, 2026 11:48
Поліція що розбігається в розсипну від діда з гвинтівкою кидаючи дитину. І це в військовий час.
Їх кожного дня більше на вулицях.
Міністра у відставку!!! Згадайте, як він їх захищав від фронту.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6180
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Нед 19 кві, 2026 11:51
Vadim_ написав: Бетон написав: Letusrock написав:
А де ті товариші що писали тут "поліцію на фронт не можна, бо хто ж захистить від терористів та маняків"?
Виходить що 200 тис поліцаїв у нас в тилу для того щоб у випадку чогось втекти, сховатись у кущах і звонити в КОРД: "Альо, спасітє, памагітє".
Дідуля нарізав круги 40-50 хв в районі Голосіївського відділку відстрілюючи людей, поки поліцаї були зайняті втечею або полюванням на особливо небезпечних інсультників у тролейбусах
Доречі, я був менше кілометра від цих подій.
Бачили б ви як мене пакували
і везли з мигалками на весь київ як терориста ні за що.
Просто так.
Ці бійці у формі можуть тільки толпою бити дітей і бабусь
Чем ты так выделялся?
Чем выделялись несколько десятков убитых тцкашниками? Чем выделялись сотни тысяч запакованных по всей стране??
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6180
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Нед 19 кві, 2026 12:01
Бетон написав:
Поліція що розбігається в розсипну від діда
А шо там з твоїм випадком, піймали, поставили на коліна?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4145
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|4592
|
|
|0
|6344
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|274397
|
|