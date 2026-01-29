Щодо ситуації взагалі, я порівнюю це з Ізраїлем. Ми дуже часто спостерігаємо схожі дії на вулицях міст Ізраїлю.
Якщо подивитися статистику і провести аналіз, дуже часто саме звичайні пересічні громадяни [реагують у подібних випадках], маючи на законних підставах зброю при собі, розуміючи, як нею користуватися.
Ми знаємо, що в Ізраїлі військову службу проходять практично всі. Це також момент до розуміння, хто і як володіє зброєю.
І пересічні громадяни часто, маючи законні підстави, припиняють схожі дії терористів, суїцидників, кого завгодно.
До речі, дуже схожу ситуацію ми маємо, наприклад, в Техасі, це штат Сполучених Штатів Америки. Я там навчався, жив, спостерігав якісь речі. Там навіть біля входу будинки, квартири, люди полюбляють такий напис робити: «Ми ніколи не телефонуємо в поліцію».
У них дозвіл на зброю — це мастхев, те, що багато людей мають не одну одиницю. І, знову ж таки, часто припиняють [незаконні] дії самостійно.
"не телефонуємо в поліцію" - сподобалось. про таке не чув а от при ситуації зі злочинністю в якомусь, штаті де приховане носіння зброї заборонено, а відкрите можливе. так от в районі, де патрулюють місцеві мешканці - аля дружинники з гвинтівками через плече - дуже низька статистика зі злочинами проти власності...
За даними Генштабу, у Таганрозі захисники вдарили по підприємству військово-промислового комплексу РФ "Атлант Аеро" – на об'єкті спалахнула пожежа.
"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також компонентів до БпЛА "Оріон". Останній – вагою близько однієї тонни і здатен нести до 250 кг корисного навантаження, яке може включати системи для аерофотозйомки, модулі радіотехнічної розвідки, оптико-електронні системи, кореговані авіабомби КАБ-20, [авіаційні] ракети Х-50 та Х-БпЛА тощо", – йдеться у дописі.
За інформацією пресслужби Чернігівської міськради, попередньо зафіксували чотири локації російських ударів: заклад освіти, нефункціонуючий медичний заклад, а також кілька приватних будинків у різних мікрорайонах міста.
Shaman написав:---------------------------- fler Росія не розглядає відновлення переговорів з Україною як пріоритет, і найближчим часом таких планів у Москви немає. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментар якого поширило російське державне агентство. На тлі цих заяв Україна продовжує дипломатичні зусилля. Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним за участю міжнародних посередників, серед яких можуть бути Реджеп Таїп Ердоган і Дональд Трамп. https://socportal.info/ua/news/u-moskvi ... ukrainoiu/ ---------------------------- так що, хто зараз намагається ігнорувати перемовини?..
Но какая разница? - ведь "пидштовхування до готовности" идет полным ходом. И до полного развала осталось недели две-три? 🤔
це я пишу для того, щоб потім різні балаболи не розповідали, що Україна втратила свій шанс, якого не було.
з того, що ти затих, ти підтверджуєш що жодних прикладів, що хтось закликає до вічної війни (окрім зрадофілів) - немає?
й ще тебе спитаю - а на які поступки взагалі пішла Раша в цих перемовинах? бо щось жодної не можу згадати...
Чтобы не было лишних вопросов. В агрессии виновата РФ и лично Путин. В том, что мир до сих пор не заключён тоже виновата РФ и лично Путин. И не будет заключён, т.к. они не добились тех целей, которые ставили, начиная "СВО" (их цели обсуждать не буду, но точно не бесконечная война). Режим Путина диктаторский, ему плевать на народ, ему не жаль погибших россиян и т.д. по списку. У нас режим демократический, мы заботимся о своих людях, следовательно, мы должны искать пути к миру независимо от желаний врага. Да, вы не призывали прямо к "вечной войне", но вы говорите о том, что вариантов мира нет (из-за нежелания и неуступчивости Путина) и, следовательно, надо ждать краха РФ (экономического или просто развала/смены режима). Пока что ни того, ни другого не просматривается. Вас не раз просили назвать хоть какие-то сроки год? два? пять? Понятно, что этого сделать вы не можете. И никто не сможет. Но тогда это и есть призыв к "вечной войне". Ладно, пусть не вечной, а "до краха России". Это немного отличается, но не сильно. Или предложите свой выход. Вы рассказываете, что неоднократно писали. Может быть, я неправильно понял, но ничего другого, кроме того, что я написал выше, не увидел. Вы предлагали спрашивать, вот я и спрашиваю - что мы должны делать, по вашему мнению?
P.s. Вы там проводили аналогию с 1МВ. flyman уже ответил, что аналогия липовая - тогда была массовая принудительная мобилизация, численность армии превышала 5,3 млн. и никакой демобилизации. В окопах гнили одни и те же люди и выход из армии только на тот свет или тяжёлые ранения. Скорее, похоже на нашу ситуацию. И вы уж как-то договоритесь - а то один рассказывает, что революция результат успешного заговора германского Генштаба, а вы рассказываете о "толпах озверевших солдат, которые хлынули в столицу" (кстати, этого тоже не было, учите историю, не было сколько-нибудь заметного перемещения войск с фронта. Точнее, попытки были, но как раз с целью подавить революцию).
