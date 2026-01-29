Додано: Нед 19 кві, 2026 17:05

ЛАД написав: Shaman продолжает шаманствовать.

Сложно сказать, кого Трамп принудил больше - Путина или нас.

Вы уже забыли о запрете вести переговоры?

И о том, кто разорвал переговоры в 2022?

фінський варіант, політична залежність - це все слова. як на мене, просто завуальована капітуляція. Финны очень неплохо жили после той "капитуляции". Не было ни оккупации, ни "ссылок в Сибирь".

Если для вас условия договора с Финляндией это "капитуляция", то да, я на такую "капитуляцию" согласен. При том, что от нас никто не требует репараций, как от финнов. А в 2022 не требовали и уступок территорий, кроме тех, которые мы потеряли ещё в 2014.

...

навіть не хочу витрачати час на цю демагогію, що Україна щось не так зробила. бо чомусь це завжди лише про минуле. зараз ми все правильно робимо для перемовин?по-перше, у фінів не було вибору - як союзників програвшої Німеччини... по друге, не знаю й не хочу шукати, але незалежність Фінляндії базувалась на чомусь, навряд чи на добрій волі срср. а країнам Балтії чогось так не пощастило...знову за рибу гроші. але витратимо час. така капітуляція - як ви бачите владу в Україні за цих умов? проросійські партії в Україні не оберуть, а проукраїнські не визнає Раша. як призначати владу в Україні? бачення Раші - при владі ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, а вибори вони малюють. тобто нав'язана окупантами колабораційна влада. як Віші у Франції. чи як ви бачите?що з українською мовою? факультатив? що з тими, хто воював? що з українською церквою, яку Раша взагалі не визнає - на окупованих територіях гадаю заборонені й ПЦУ, й УГКЦ. до речі, а яка ваша думка з цього приводу? чи РПЦ достатньо?що з історією ОУН-УПА? російсько-радянська трактовка? чи маємо право на власну?Раша нападає на країни Балтії - якою має бути реакція України?ви не розумієте ЛАД одного. в нас не буде фінського варіанту, бо його не допустить Раша. поточна ідеологія Раші - українців та української мови не існує, тотальна русифікація (але з вашої точки зору це не проблема). або знищення. помилку срср вони не повторять. про те, щоб без обіцянки окремої республіки може й срср не стався б взагалі - це інше питання.а те що ви згодні на капітуляцію - ви й в окупації якось жили б. а чого ні - родичі в Німеччині, у вас ще одна пенсія. хоча ні ЛАД, зять в ЗСУ - вже "ЧСВН"