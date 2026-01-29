Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 16:51

  budivelnik написав:_hunter
...
З якого будуна ТИ вирішив, що здоровій людині потрібно щоб її ГОДУВАЛИ ?

так він так живе - його хтось має годувати. він ЗАРОБЛЯТИ гроші - не буде. він вважає, що й інші такі :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 16:52

  budivelnik написав:
  Shaman написав:в цьому випадку його треба відразу, за кораблем.
Дурнів -треба використовувати , поки вони думають що демонструють свій розум.
хіба так. 8)

бо бач, теж втягнувся в дискусії з ним по питанню, що в усьому, чому не йдуть перемовини винна Україна...
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 17:01

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Ну да - сейчас ЗАЦІКАВЛЕНІ. Но после Пэромогы - от кого нужно будет обороняться-то?
Так після Перемоги зникає тиск як ідеологічний так і фінансовий зі сторони педерації....
Далі ти вільний робити для СЕБЕ все що можеш і хочеш. тобто РОЗВИВАЙ свої можливості, створюй свою продуктивність ,збільшуй своє ВВП.....
......

Ну, супер. А что делать с
«Через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії загальна вартість відновлення та відбудови України наразі оцінюється у майже 588 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік. (...) Нам все ще вдається швидко відновлюватися та розвиватися далі», — прокоментувала ситуацію прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про це повідомляє RFI Українською з посиланням на інформацію ООН.
_hunter
 
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 17:03

Керівник патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Голосіївському районі столиці
Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков вирішив подати у відставку на тлі стрілянини в Голосіївському районі Києва, де є підозра про неналежну поведінку правоохоронців. Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net з пресконференції міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка 19 квітня.

Жуков обіймав цю посаду з 2015 року. Він наголосив, що відповідальність понесуть усі, хто є керівниками у двох поліцейських, які залишили місце стрілянини напередодні в Києві.

"В цьому випадку я як офіцер, як бойовий офіцер прийняв рішення подати рапорт на звільнення мене з займаної посади, – сказав він на брифінгу. – Дійсно ганебна ситуація. Поліцейські вчинили непрофесійно і недостойно як для офіцерів поліції. Вони приїхали на виклик, вони мали допомагати, рятувати наших громадян. Вони погано зорієнтувалися і залишили в небезпеці цивільних людей, поранених цивільних людей".
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 17:03

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
негативний сценарій розвитку можливий. але те, що країна воює п'ятий рік дає вагомі підстави вважати, що є необхідна кількість людей - а це менше 50%, які витягнуть баласт ЛАДів, хунтерів та летусроків...
Фраза не очень понятная, как часто у вас бывает.
Это вы мне предлагаете пойти на фронт?
А о балласте в лице шамана вы не забыли?

режим дурника? :lol: розмова йшла про розвинення країни після війни

Вообще-то, речь шла о войне.
А если говорить о том, что "після війни", то вы для начала договоритесь с будивельником. А то вы говорите о западной помощи, а он утверждает, что она вообще не нужна: "З якого будуна ТИ вирішив, що здоровій людині потрібно щоб її ГОДУВАЛИ ?"
И о границах 1991. Я сомневаюсь, что в границах 1991 ВВП будет расти быстрее, чем в сегодняшних. На оккупированных территориях, особенно на Донбассе, очень много придётся восстанавливать и стоить это будет очень дорого.
6
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 17:03

❗️Начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку

Возьму его грузчиком.
Хотя...
Хотя...
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 17:04

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 17:05

  ЛАД написав:Shaman продолжает шаманствовать.
Сложно сказать, кого Трамп принудил больше - Путина или нас.
Вы уже забыли о запрете вести переговоры?
И о том, кто разорвал переговоры в 2022?
фінський варіант, політична залежність - це все слова. як на мене, просто завуальована капітуляція.
Финны очень неплохо жили после той "капитуляции". Не было ни оккупации, ни "ссылок в Сибирь".
Если для вас условия договора с Финляндией это "капитуляция", то да, я на такую "капитуляцию" согласен. При том, что от нас никто не требует репараций, как от финнов. А в 2022 не требовали и уступок территорий, кроме тех, которые мы потеряли ещё в 2014.
...

навіть не хочу витрачати час на цю демагогію, що Україна щось не так зробила. бо чомусь це завжди лише про минуле. зараз ми все правильно робимо для перемовин?

по-перше, у фінів не було вибору - як союзників програвшої Німеччини... по друге, не знаю й не хочу шукати, але незалежність Фінляндії базувалась на чомусь, навряд чи на добрій волі срср. а країнам Балтії чогось так не пощастило...

знову за рибу гроші. але витратимо час. така капітуляція - як ви бачите владу в Україні за цих умов? проросійські партії в Україні не оберуть, а проукраїнські не визнає Раша. як призначати владу в Україні? бачення Раші - при владі ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, а вибори вони малюють. тобто нав'язана окупантами колабораційна влада. як Віші у Франції. чи як ви бачите?

що з українською мовою? факультатив? що з тими, хто воював? що з українською церквою, яку Раша взагалі не визнає - на окупованих територіях гадаю заборонені й ПЦУ, й УГКЦ. до речі, а яка ваша думка з цього приводу? чи РПЦ достатньо?

що з історією ОУН-УПА? російсько-радянська трактовка? чи маємо право на власну?

Раша нападає на країни Балтії - якою має бути реакція України?

ви не розумієте ЛАД одного. в нас не буде фінського варіанту, бо його не допустить Раша. поточна ідеологія Раші - українців та української мови не існує, тотальна русифікація (але з вашої точки зору це не проблема). або знищення. помилку срср вони не повторять. про те, щоб без обіцянки окремої республіки може й срср не стався б взагалі - це інше питання.

чекаю ваших відповідей.

а те що ви згодні на капітуляцію - ви й в окупації якось жили б. а чого ні - родичі в Німеччині, у вас ще одна пенсія. хоча ні ЛАД, зять в ЗСУ - вже "ЧСВН" :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 19 кві, 2026 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 17:08

  ЛАД написав:А если говорить о том, что "після війни", то вы для начала договоритесь с будивельником. А то вы говорите о западной помощи, а он утверждает, что она вообще не нужна: "З якого будуна ТИ вирішив, що здоровій людині потрібно щоб її ГОДУВАЛИ ?"
Ти звик жерти те що хтось вже жував, тому для тебе треба тільки пережоване....
Я звик собі готувати самостійно, але це не говорить про те що я буду відмовлятись від допомоги....
А інвестори діють як банки..
Спочатку вони дивляться чи даєш ти собі раду БЕЗ їх грошей... і переконавшись що даєш -відразу пропонують тобі кредит..
Тому в мене поштова скринька забита пропозиціями кредитування під 0-5-7-17% річних у гривні
А в хантера підозрюю що тільки під 48.....
Різницю розумієш?
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 17:09

  Бетон написав:❗️Начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку

Возьму его грузчиком.
Хотя...

квартиру йому продаш...
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 4685
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 6437
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 274748
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

