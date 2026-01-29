_hunter написав:Ну да - сейчас ЗАЦІКАВЛЕНІ. Но после Пэромогы - от кого нужно будет обороняться-то?
Так після Перемоги зникає тиск як ідеологічний так і фінансовий зі сторони педерації.... Далі ти вільний робити для СЕБЕ все що можеш і хочеш. тобто РОЗВИВАЙ свої можливості, створюй свою продуктивність ,збільшуй своє ВВП..... ......
Ну, супер. А что делать с
«Через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії загальна вартість відновлення та відбудови України наразі оцінюється у майже 588 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік. (...) Нам все ще вдається швидко відновлюватися та розвиватися далі», — прокоментувала ситуацію прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про це повідомляє RFI Українською з посиланням на інформацію ООН.
Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков вирішив подати у відставку на тлі стрілянини в Голосіївському районі Києва, де є підозра про неналежну поведінку правоохоронців. Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net з пресконференції міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка 19 квітня.
Жуков обіймав цю посаду з 2015 року. Він наголосив, що відповідальність понесуть усі, хто є керівниками у двох поліцейських, які залишили місце стрілянини напередодні в Києві.
"В цьому випадку я як офіцер, як бойовий офіцер прийняв рішення подати рапорт на звільнення мене з займаної посади, – сказав він на брифінгу. – Дійсно ганебна ситуація. Поліцейські вчинили непрофесійно і недостойно як для офіцерів поліції. Вони приїхали на виклик, вони мали допомагати, рятувати наших громадян. Вони погано зорієнтувалися і залишили в небезпеці цивільних людей, поранених цивільних людей".
негативний сценарій розвитку можливий. але те, що країна воює п'ятий рік дає вагомі підстави вважати, що є необхідна кількість людей - а це менше 50%, які витягнуть баласт ЛАДів, хунтерів та летусроків...
Фраза не очень понятная, как часто у вас бывает. Это вы мне предлагаете пойти на фронт? А о балласте в лице шамана вы не забыли?
режим дурника? розмова йшла про розвинення країни після війни
Вообще-то, речь шла о войне. А если говорить о том, что "після війни", то вы для начала договоритесь с будивельником. А то вы говорите о западной помощи, а он утверждает, что она вообще не нужна: "З якого будуна ТИ вирішив, що здоровій людині потрібно щоб її ГОДУВАЛИ ?" И о границах 1991. Я сомневаюсь, что в границах 1991 ВВП будет расти быстрее, чем в сегодняшних. На оккупированных территориях, особенно на Донбассе, очень много придётся восстанавливать и стоить это будет очень дорого.
ЛАД написав:Shaman продолжает шаманствовать. Сложно сказать, кого Трамп принудил больше - Путина или нас. Вы уже забыли о запрете вести переговоры? И о том, кто разорвал переговоры в 2022?
фінський варіант, політична залежність - це все слова. як на мене, просто завуальована капітуляція.
Финны очень неплохо жили после той "капитуляции". Не было ни оккупации, ни "ссылок в Сибирь". Если для вас условия договора с Финляндией это "капитуляция", то да, я на такую "капитуляцию" согласен. При том, что от нас никто не требует репараций, как от финнов. А в 2022 не требовали и уступок территорий, кроме тех, которые мы потеряли ещё в 2014. ...
навіть не хочу витрачати час на цю демагогію, що Україна щось не так зробила. бо чомусь це завжди лише про минуле. зараз ми все правильно робимо для перемовин?
по-перше, у фінів не було вибору - як союзників програвшої Німеччини... по друге, не знаю й не хочу шукати, але незалежність Фінляндії базувалась на чомусь, навряд чи на добрій волі срср. а країнам Балтії чогось так не пощастило...
знову за рибу гроші. але витратимо час. така капітуляція - як ви бачите владу в Україні за цих умов? проросійські партії в Україні не оберуть, а проукраїнські не визнає Раша. як призначати владу в Україні? бачення Раші - при владі ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, а вибори вони малюють. тобто нав'язана окупантами колабораційна влада. як Віші у Франції. чи як ви бачите?
що з українською мовою? факультатив? що з тими, хто воював? що з українською церквою, яку Раша взагалі не визнає - на окупованих територіях гадаю заборонені й ПЦУ, й УГКЦ. до речі, а яка ваша думка з цього приводу? чи РПЦ достатньо?
що з історією ОУН-УПА? російсько-радянська трактовка? чи маємо право на власну?
Раша нападає на країни Балтії - якою має бути реакція України?
ви не розумієте ЛАД одного. в нас не буде фінського варіанту, бо його не допустить Раша. поточна ідеологія Раші - українців та української мови не існує, тотальна русифікація (але з вашої точки зору це не проблема). або знищення. помилку срср вони не повторять. про те, щоб без обіцянки окремої республіки може й срср не стався б взагалі - це інше питання.
чекаю ваших відповідей.
а те що ви згодні на капітуляцію - ви й в окупації якось жили б. а чого ні - родичі в Німеччині, у вас ще одна пенсія. хоча ні ЛАД, зять в ЗСУ - вже "ЧСВН"
ЛАД написав:А если говорить о том, что "після війни", то вы для начала договоритесь с будивельником. А то вы говорите о западной помощи, а он утверждает, что она вообще не нужна: "З якого будуна ТИ вирішив, що здоровій людині потрібно щоб її ГОДУВАЛИ ?"
Ти звик жерти те що хтось вже жував, тому для тебе треба тільки пережоване.... Я звик собі готувати самостійно, але це не говорить про те що я буду відмовлятись від допомоги.... А інвестори діють як банки.. Спочатку вони дивляться чи даєш ти собі раду БЕЗ їх грошей... і переконавшись що даєш -відразу пропонують тобі кредит.. Тому в мене поштова скринька забита пропозиціями кредитування під 0-5-7-17% річних у гривні А в хантера підозрюю що тільки під 48..... Різницю розумієш?