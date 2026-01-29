Додано: Нед 19 кві, 2026 21:18

Клименко після теракту в Києві анонсував законопроєкт про легалізацію зброї для цивільних

У неділю, 19 квітня, Клименко зазначив у Telegram, що найближчим часом відбудеться розмова з народними депутатами, громадськістю, журналістами та ветеранською спільнотою стосовно підготовки фінальної версії документу.



«Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву», — додав Клименко.

це просто визнання реальності. зброї в країні багато. погані хлопці її й так отримають. ми ВЖЕ живемо в іншій реальності, питання ми це визнаємо чи ховаємо голову в пісок?

Называется, решили переложить на граждан функции полиции. По принципу: "Спасение утопающих дело рук самих утопающих". После 2МВ в стране тоже было "багато зброї".Но как-то справились.Я не приводил здесь примеры зверских преступлений с объектив.тв, но они есть.С легализацией оружия их станет ещё больше.Называется, решили переложить на граждан функции полиции. По принципу: "".

Был бы пистолет у погибшей семьи, то ее мужчина бы защищал своего ребеночка так, что даже вооруженный псих бы дрогнул и отступил. Мотив защиты своей семьи заложен в генах у любого мужчины. И кстати, у него был бы шанс своим сопротивлением спасти и других людей, которые были убиты безоружными беззащитными, как в тире. А суд бы потом уже решал есть ли превышение или нет в его действиях.В любом случае для мужчины лучше пролить кровь и спасти семью. И в этом его поддержат в любом здоровом обществе.Вообще-то ситуация с сошедшим с ума стрелком какая-то нездоровая. Мне очень не нравится. Кто-то его довел.Что касается полиции, то на видео видны вполне адекватные действия двух полицейских, которые неожиданно в далеком от фронта городе Киеве попали под обстрел одиночными выстрелами мощными охотничьими патронами из оружия внешне напоминающего АК. Они искали укрытие, увидев из чего стреляет по ним нападающий. И после вызвали свое специальное подразделение. Ситуация слишком заполитизирована, поэтому верить ничему нельзя. Нападающего убили, хотя снайпер мог бы его ранить чтобы потом его смогли допросить.