Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 15:10

  Alla77777 написав:Letusrock так, бачила. Знаю, що він (Успіх) служив в ЗСУ, часто нам писав. І Холяву давно не бачила (з цікавістю завжди його читала, відгукніться))

Успіх давно звільнився з ЗСУ, останні місці перед зникненням писав вже як цивільний.
А пан Холява періодично заходить, правда без конструктиву)
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 15:11

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:А где вы увидели, что я "розповідаю як там"?

Ну якщо ви кажете форумчанину шо він влаштується дуже бистро, то можливо припустить шо особисто ви знаєте як він там влаштується. Чи ви знаєте з чиїхсь розповідей?

Я вижу как прилаштувався Соловьёв

Це хтось з окупованих територій?
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 15:19

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:......
й взагалі мова йшла про те, як всі поїдуть, коли відкриють кордони. от я й питаю - куди поїдуть?.. щось ніхто відповісти не може...

Казалось бы - "ехать народу некуда" - значит кордоны можно спокойно открывать. А почему не открывают? - щось ніхто відповісти не може...

питання - куди поїдуть, коли цей режим захисту буде скасовано?..

Как кордоны откроют - поедут куда глаза глядят - по безвизу. так зрозуміло?
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 15:19

  Letusrock написав:
  Alla77777 написав:Letusrock так, бачила. Знаю, що він (Успіх) служив в ЗСУ, часто нам писав. І Холяву давно не бачила (з цікавістю завжди його читала, відгукніться))

Успіх давно звільнився з ЗСУ, останні місці перед зникненням писав вже як цивільний.
А пан Холява періодично заходить, правда без конструктиву)


Рада, що всі живі й здорові!
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 15:24

Цюю

  барабашов написав:
  холява написав:Нажаль стерли .....

ДЛЯ БЕТОНА

Всім добрий день всіи здоров'я .
Ви кажіть тільки за себе - я ухилянт ,я не здатен захищати те що є у мене , я БРЕХЛО у якого 2 сини у Полщі ,разом з мамою ...страшно мучаться ....можу ще

Тов.Семинарист здраствуйте.
Вы выехали с этой территории? Или в Запоре?
Как там с дронами по жилым домам и линиям электроснабжения обстановка? Лучше чем в Никополе и Марганце?


Бажаю здоровʼя.

Я багато раз писав що находжусь у Запоріжжі .Працюю .
Їздив у відпустку до дочки у Польщу.
Ми тут гарно живемо. Ціни у нас на ринку дешевші а про смак і казати дарма .
Колись (років 15—20) пив там пиво «Варка стронг»спробував і зараз —велика різниця у худшу сторону.Але як там спокійно.

У Запоріжжі іде війна дронів . Гучно постійно. Людей дуже мало а прилітає постійно
По жилих домах прилітає.
Є загиблі….
Що вам ще сказати….ми НЕ ЗДАЄМСЯ …

Добавили пенсію , виплати незначні (1500).

)))….. поїхав на станцію масло міняти сказали 700 , приїхав взяли 1200 —Поддон знімали …
Заробляють як можуть —жулики….)))
