тобто водій тролейбуса що хоче емігрувати - це клятий ухилянт, зрадник а ти "ета другое" ?)) Хто ж тоді у Львові буде чинити шалений спротив обвішавшись гранатами, якщо ти емігруєш? Лицемірство 9000 левела
Ну то так, а ось коли ти пишеш "як гарно в окупації - жити можно, випускають", але сам жити в окупації не хочеш "якщо підійдуть до хребта, то всі втечуть за кордон", то це не лицемірство ? ))
ЛАД написав:Вот интересно, кто из форумчан будет постоянно носить пистолет?
залежить якої степені "сомалізації" буде досягнуто. Хоча якщо рівень демократії та свободи стане настільки великим, що без пістолета не вийдеш на вулицю, тоді скоріш за все форумчани будуть любити Україну з умовного Аліканте))
Це ти інших приписуєш свої бажання - це ж ти пишеш, що твої діти будуть "за всім спостерігати здалеку" )
Xenon написав:похоже Трампон Дональдакович рискует войти в 3ку самый худших президентов США - ибо так обгадиться во всём куда он сунул своё рыло, не каждый смог бы
❗️Іран відмовляється від переговорів зі США та погрожує жорсткою розплатою
Дипломатичні відносини між Тегераном та Вашингтоном остаточно зайшли у глухий кут.
Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї офіційно заявив, що країна припиняє будь-які раунди переговорів зі США. Причиною стали зухвалі дії Білого дому: блокада Ормузької протоки, що триває з 13 квітня, та силове захоплення іранського контейнера.
У Тегерані підкреслили, що Вашингтон вкотре порушив домовленості ще на етапі їх реалізації, довівши свою недоговороспроможність.
Дивно, нам більше року розповідали "які чудови умови від Трампа, Україні потрібно погоджуватись для припинення війни"
Зараз, чомусь, вже не чутно "які чудові умови від Трампа, Ірану потрібно погоджуватись для припинення війни"
_hunter написав:Казалось бы - "ехать народу некуда" - значит кордоны можно спокойно открывать. А почему не открывают? - щось ніхто відповісти не може...
питання - куди поїдуть, коли цей режим захисту буде скасовано?..
Как кордоны откроют - поедут куда глаза глядят - по безвизу. так зрозуміло?
ні, не поїдуть. бо безвіз - це 90 днів перебування, й він не дає права ані працювати, ані на допомогу. а всі потенційні емігранти вже поїхали...
можливий варіант - чоловіки поїдуть до жінок. але як я бачу на п'ятому році війни - серед моїх знайомих багато жінок навпаки повернулися до чоловіків, й це в Харкові. а на форумі хтось жалівся, що купа випадків, коли жінки навпаки - кажуть рідний, все було добре, але я йду далі. чотири роки - великий термін. й їхати вже нема куди чоловікам...
У матеріалі йдеться про те, що в питанні українських біженців ірландські міністри схиляються або до припинення дії директиви про тимчасовий захист, або до альтернативного варіанту, який би обмежував підтримку винятково людьми з найбільш постраждалих районів України. ... Він також зазначив, що українським біженцям потрібно буде покинути країну через припинення дії контрактів. За його словами, графік, який має затвердити уряд, може бути реалізований протягом найближчих 12 місяців.
За словами Брофі, чиновники працюють над тим, як повертатимуть українців додому після закінчення дії директиви. Згідно з нею, українців проситимуть повернутися додому і пропонуватимуть їм фінансову допомогу для цього.
Наразі особи, які шукають притулку, можуть подати заявку на отримання до 2,5 тисячі євро на особу або до 10 тисяч євро на сім'ю для повернення в країну походження.
це вже буде стосуватися всіх.
й те саме буде в інших країнах, коли відкриють кордони..
хунтер, хутко до Ірландії - є можливість отримати на халяву ще 2,5 койро але часу все менше...