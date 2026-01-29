Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 20:16

  flyman написав:
  killer_of_liars написав:66-67 не равно 74-75!
чи ти не внікаєш в те що тут постиш?


https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20251205-yaka-serednya-tryvalist-zhyttya-v-ukrayini-shho-govoryt-statystyka/

Згідно з проєктом Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, середня тривалість життя в нашій країні відчутно скоротилася в попередні роки. У документі наведено порівняння середньої тривалості життя українців у 2020 та 2023 роках. Згідно з експертною оцінкою:

середня тривалість життя чоловіків в Україні за цей період знизилася із 66,4 року до 57,3 року;

Яка середня тривалість життя в Україні 2025 — наразі сказати неможливо, оскільки точних даних немає.
Данные при желании найти можно, статистика смертей ведётся. Правда, много людей за границей, но они там были и в 2023.
Скорее, не хочется показывать реальные цифры. Возможно, они уж слишком грустные.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 20:18

Ганебна для нашої демократичної країни «спецоперація» з виловлювання двох роботяг-будівельників, які, тікаючи від «людоловів», намагались врятуватися на будівельній люльці…
Іншого, який забрався було на кран (і грозився звідти вистрибнути), зрештою, відпустили, бо йому було за 59 років (хоча могли і на ньому совкову галочку поставити…).
Випадково дізнався про цю, вибачте, дику ситуацію. Був неподалік, підскочив.
.......
Домовились, що в такому разі немало поліцейських і ТЦКашників відійдуть на безпечну відстань, а бідолаг-будівельників в моєму супроводі повезуть не у «відстійник» (екс-пологовий), а в міський ТЦК.
Старшого з них (1990 р.н.) справді відвезли в міський ТЦК, я поїхав з ним і його дружиною в поліцейській машині туди, і зайшов з ним а ТЦК, щоби йому оформили протокол про адмінвідповідальність - штраф).
Але другого (25-річного) чомусь таки повезли одразу у «відстійник»:(
І я про це дізнався вже пізніше…
Хоча результат в обох випадках виявився однаковим. Старшого також відправили на ВЛК, посилаючись на директиви від ГШ і т.п. - мовляв, не можуть оштрафувати і дати повістку, типу мусять одразу на ВЛК і мобілізувати (ВЛК, зрозуміло, формальність)…
Мої намагання переконати, щоби все ж просто виписали повістку (бо ж за неявку, і другий раз, передбачена окрема відповідальність) не увінчались успіхом. І апеляція до того, що такі дії працюють на збільшення статистики СЗЧ і т.п., - також, бо це, мовляв, вже не проблеми ТЦК, їм головне мобілізувати і доставити в навчальні центри
Переконаний, це не просто не перспективний вектор, а, вибачте, вбивчий для нашої країни…:(
.....
В цілому ці події прибили ще частину з рештки надій, що ми можемо, як країна, якось вирулити з цієї клятої війни з хоча би не дуже катастрофічними наслідками…
Українці ненавидять українців:((, «представники держави» виловлюють неспроможних служити/воювати співгромадян і заганяють їх в армію тупо «для кількості», а далі - «не наші проблеми»:((
Так добитися виграти війну неможливо…
І, ще раз, велике прохання до українців, які відчувають, що потенційно могли би приносити користь Силам оборони, - виходьте на звʼязок з підрозділами, про які дізналися, що ставляться гідніше до військових і не жертвують людьми заради чергової якоїсь посадки, пробуйте знайти себе в армії.
Це важливо.
А якщо неспроможні служити/воювати, і маєте можливість вибратися за кордон, - можете розглядати такий варіант, бо внутрішні агресори не дадуть вам просто працювати на Справу оборони роботою на економіку, не дадуть в такий спосіб допомагати Армії і Захисникам:((
Внутрішні агресори плювати хотіли на людську гідність, конституційні права і свободи і т.п. Вони бачать у всіх відповідного віку і статус лише «мʼясо» для фронту, або донорів для бусифікаційного схематозу:((
Вибачте, що не дуже оптимістичний пост…
Депутат Мазурашу
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 20:19

ЕШБ: +15 р дожитія для М після 60

хотаб та ЕШБ кажуть, що якщо пережити для М2260 60р+1день то дожитіє триватиме ще +15 років в середньому
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 20:20

  budivelnik написав:
  killer_of_liars написав:66-67 не равно 74-75!
чи ти не внікаєш в те що тут постиш?
Може ти не вникаєш?
Якщо серед УСІХ чоловіків від народження до смерті - то середній 66-67
Якщо серед чоловіків які ДОСЯГЛИ 60 років - то середній вік досягнувших - 74-75...

Сам розберешся де помилився?


Дійсно, Хотаб і ви тут праві.
Я ще поки не думав про такий вік і нюанси, кинулась в очі невідповідність цифр.
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 20:22

щороку 300тис смаглявих хлопців стукають в двері кордону

Депутат Мазурашу

щороку 300тис смаглявих хлопців стукають в двері кордону:
"Насальніка, слишь: работа давай"!
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 кві, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 20:24

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  killer_of_liars написав:----------------------------
Hotab
Щоб умнічати, треба трохи розбиратися в питанні.

* Загальна середня тривалість життя:
* Чоловіки: ~66–67 років

Якщо вже дожили до 60 років:
* Чоловіки: ще ~14–15 років → тобто в середньому до 74–75
-----------------------------
ти поумнічав не розібравшись в брехні ші? :mrgreen:

Ну так уж не надо.
Середня очікувана тривалість життя
..........Обидві статі.... чоловіки.... жінки
2019... 72,01.............. 66,92......... 76,98
Данные отсюда - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
В 2021-2022 немного упала.
Время доживания искать не стал.

Ну у вас же не повинно бути амнезії! Хай той болван не розуміє про що пише, він тут за петрушку. Але ж з вами це питання детально розбирали на ковідній гілці.

Умовні батьки Бігора не могли бути серед тих, хто помер у місячному віці від краснухи. Вони не могли загинути в 12 на мотоциклі, чи вмерти від рвотних мас в 14. Їх не могли вбити на дискотеці ножем , бо вони б не зробили Бігора.
Тоді до чого оте «очікуване при народжені»?
Я взяв «якщо вже дожили до пенсії, то..»
Можна взяти, «якщо дожили до 25 і зробили Бігора, то..»
Але ніяк не «при народженні».
Я, вообще-то, просто подтвердил ваши цифры. :)
А к времени жизни на пенсии имеет отношение цитата, которую я привёл в viewtopic.php?p=5950147#p5950147.
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 20:24

Але флайману не вистачає трьох дипломів (або дефіцит харчування) зрозуміти прості речі. Треба ФДУ (філіппінський державний університет ).
