Згідно з проєктом Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, середня тривалість життя в нашій країні відчутно скоротилася в попередні роки. У документі наведено порівняння середньої тривалості життя українців у 2020 та 2023 роках. Згідно з експертною оцінкою:
середня тривалість життя чоловіків в Україні за цей період знизилася із 66,4 року до 57,3 року;
Яка середня тривалість життя в Україні 2025 — наразі сказати неможливо, оскільки точних даних немає.
Данные при желании найти можно, статистика смертей ведётся. Правда, много людей за границей, но они там были и в 2023. Скорее, не хочется показывать реальные цифры. Возможно, они уж слишком грустные.
Ганебна для нашої демократичної країни «спецоперація» з виловлювання двох роботяг-будівельників, які, тікаючи від «людоловів», намагались врятуватися на будівельній люльці… Іншого, який забрався було на кран (і грозився звідти вистрибнути), зрештою, відпустили, бо йому було за 59 років (хоча могли і на ньому совкову галочку поставити…). Випадково дізнався про цю, вибачте, дику ситуацію. Був неподалік, підскочив. ....... Домовились, що в такому разі немало поліцейських і ТЦКашників відійдуть на безпечну відстань, а бідолаг-будівельників в моєму супроводі повезуть не у «відстійник» (екс-пологовий), а в міський ТЦК. Старшого з них (1990 р.н.) справді відвезли в міський ТЦК, я поїхав з ним і його дружиною в поліцейській машині туди, і зайшов з ним а ТЦК, щоби йому оформили протокол про адмінвідповідальність - штраф). Але другого (25-річного) чомусь таки повезли одразу у «відстійник»:( І я про це дізнався вже пізніше… Хоча результат в обох випадках виявився однаковим. Старшого також відправили на ВЛК, посилаючись на директиви від ГШ і т.п. - мовляв, не можуть оштрафувати і дати повістку, типу мусять одразу на ВЛК і мобілізувати (ВЛК, зрозуміло, формальність)… Мої намагання переконати, щоби все ж просто виписали повістку (бо ж за неявку, і другий раз, передбачена окрема відповідальність) не увінчались успіхом. І апеляція до того, що такі дії працюють на збільшення статистики СЗЧ і т.п., - також, бо це, мовляв, вже не проблеми ТЦК, їм головне мобілізувати і доставити в навчальні центри… Переконаний, це не просто не перспективний вектор, а, вибачте, вбивчий для нашої країни…:( ..... В цілому ці події прибили ще частину з рештки надій, що ми можемо, як країна, якось вирулити з цієї клятої війни з хоча би не дуже катастрофічними наслідками… Українці ненавидять українців:((, «представники держави» виловлюють неспроможних служити/воювати співгромадян і заганяють їх в армію тупо «для кількості», а далі - «не наші проблеми»:(( Так добитися виграти війну неможливо… І, ще раз, велике прохання до українців, які відчувають, що потенційно могли би приносити користь Силам оборони, - виходьте на звʼязок з підрозділами, про які дізналися, що ставляться гідніше до військових і не жертвують людьми заради чергової якоїсь посадки, пробуйте знайти себе в армії. Це важливо. А якщо неспроможні служити/воювати, і маєте можливість вибратися за кордон, - можете розглядати такий варіант, бо внутрішні агресори не дадуть вам просто працювати на Справу оборони роботою на економіку, не дадуть в такий спосіб допомагати Армії і Захисникам:(( Внутрішні агресори плювати хотіли на людську гідність, конституційні права і свободи і т.п. Вони бачать у всіх відповідного віку і статус лише «мʼясо» для фронту, або донорів для бусифікаційного схематозу:(( Вибачте, що не дуже оптимістичний пост… Депутат Мазурашу
хотаб та ЕШБ кажуть, що якщо пережити для М2260 60р+1день то дожитіє триватиме ще +15 років в середньому
Ну у вас же не повинно бути амнезії! Хай той болван не розуміє про що пише, він тут за петрушку. Але ж з вами це питання детально розбирали на ковідній гілці.
Умовні батьки Бігора не могли бути серед тих, хто помер у місячному віці від краснухи. Вони не могли загинути в 12 на мотоциклі, чи вмерти від рвотних мас в 14. Їх не могли вбити на дискотеці ножем , бо вони б не зробили Бігора. Тоді до чого оте «очікуване при народжені»? Я взяв «якщо вже дожили до пенсії, то..» Можна взяти, «якщо дожили до 25 і зробили Бігора, то..» Але ніяк не «при народженні».