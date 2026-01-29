Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Яким реєстрам?

Данные в Обериг на сегодня подтягиваются из реестров пенсионного фонда, РАГСа и Миграционной службы.
  Water написав:Громадяни Нігерії з українськими паспортами, вони стоять на обліку?

Если гр Нигерии въехал в Украину и получил гражданство - выезжать он обязан как гражданин Украины.
Если получится выехать по паспорту Нигерии - то это недосмотр пограничника.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:18

з якою метою?

  TUR написав:
  flyman написав:а як щодо стати на облік і виконати почесний обов"язок новогромадянами?

Что вы имеете ввиду?
Сейчас уже не надо самому никуда идти для постановки на первичный учет - действует автоматическая постановка на учет М18-60 согласно реестрам.
Лица, снятые с воинского учета, а также женщины должны обращаться в ТЦК и СП лично.

з якою метою?
  TUR написав:
  Water написав:Яким реєстрам?

Данные в Обериг на сегодня подтягиваются из реестров пенсионного фонда, РАГСа и Миграционной службы.

в Дію (портал) і Резерв+
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:21

  Hotab написав:ЛАД
И какими правами гражданина Украины они могу воспользоваться, уже будучи гражданами Австралии или Германии?

Я ж не знаю , але ж людина страждає, що 20 років в Австралії, і хоче мати загран України. Явно ж не для того щоб обовʼязки в 3-й штурмовій виконувати, а саме для привілегій. Чи як?
Не притворяйтесь, что вы не поняли с первого раза.
Вы же умнее... некоторых.
Он не страждає. Я здесь вижу исключительно моральные проблемы. Человек просто хочет сохранить какую-то связь с родиной предков. Возможно, таким образом хочет выразить поддержку Украине.
Какие привилегии может иметь гражданин Австралии благодаря обладанию укр. паспортом?
По-моему, абсолютно никаких.

Основное - опасность правового нигилизма и нарушения законов.

В цю тезу входить не постановка на в/облік 20-річного хлопчика?
Ну зачем вы вынуждаете меня писать очевидные вещи, которые вы понимаете точно не хуже меня?
Не постановка на в/облік это нарушение действующего закона и должно быть наказано.
Но исключительно на основе закона.
И никак иначе.
Государство имеет все возможности для наказания гражданина за нарушение закона.
Обратное работает значительно хуже - гражданину намного сложнее противостоять государству, когда оно начинает нарушать закон.
Поэтому правовой нигилизм значительно опаснее, чем нарушение закона отдельным гражданином. И последствия гораздо хуже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 кві, 2026 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:з якою метою?

Что с какой целью?
Вы слова в вопросе экономите так же как и деньги? :lol:
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:24

лаконічність

  TUR написав:
  flyman написав:з якою метою?

Что с какой целью?
Вы слова в вопросе экономите так же как и деньги? :lol:


Лица, снятые с воинского учета, а также женщины должны обращаться в ТЦК и СП лично.

питання було зразу за цим твердженням
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:26

ЛАД
Какие привилегии может иметь гражданин Австралии благодаря обладанию укр. паспортом?
По-моему, абсолютно никаких.


Може пан TUR знає, спитайте у нього .
А де ви про «моральні аспекти» і «бажання зберегти звʼязок» прочитали?
У мене ніколи не виникало бажання вивчати переваги саме українського громадянства, але з того що просто само потрапляло на очі:
різні податки при наприклад продажу нерухомості громадянином і не громадянином. Може «хлопчик» там успадкував щось, може ж бути?
Можливо ще якість фінансові моменти.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я здесь вижу исключительно моральные проблемы.

Не только.
У человека (ему сейчас 59) и его сына (19 лет) здесь престарелая мать (83 года).
И они хотят, в случае крайней необходимости, иметь возможность срочно приехать.
Но, так как у них есть гражданство Украины, въезжать надо по загранпаспорту Украины или свидетельству на возвращение (оформляется до 5 дней)

Хотаб,

Для финансовых моментов данная ситуация не подходит.
В случае наследования они заплатят 23% налогов (18+5) как налоговые нерезиденты вне зависимости от гражданства.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:46

ВАШИНГТОН/ДУБАЙ/ИСЛАМАБАД, 21 апреля (Reuters) - Президент США Дональд Трамп во вторник, за несколько часов до истечения срока действия соглашения о прекращении огня с Ираном, бессрочно продлил его, чтобы позволить двум странам продолжить мирные переговоры по прекращению войны, которая унесла жизни тысяч людей и потрясла мировую экономику.
В заявлении в социальных сетях Трамп сказал, что согласился с просьбой Пакистана, который выступал посредником в мирных переговорах, «приостановить нападение на Иран до тех пор, пока его лидеры и представители не смогут выработать единое предложение».
Трамп заявил, что продлил режим прекращения огня, начавшийся две недели назад, до тех пор, пока «не будет представлено предложение Ирана и не завершатся переговоры в ту или иную сторону».

Трамп заявил, что продлил режим прекращения огня, начавшийся две недели назад, до тех пор, пока «не будет представлено предложение Ирана и не завершатся переговоры в ту или иную сторону».
Это был очередной случай, когда Трамп отступил от своих неоднократных угроз бомбить электростанции и другую гражданскую инфраструктуру в Иране. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и другие заявили, что международное гуманитарное право запрещает подобные нападения.

Иран, Израиль и Пакистан пока не прокомментировали ситуацию.
Трамп, который вместе с Израилем начал войну против Ирана 28 февраля, заявил, что решил продлить перемирие, потому что «правительство Ирана серьезно расколото, что неудивительно», имея в виду убийства некоторых лидеров страны, совершенные США и Израилем, включая покойного верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, преемником которого стал его сын.

Трамп заявил, что продолжит блокаду иранских портов и берегов со стороны ВМС США, которую иранские лидеры назвали актом войны. Блокада со стороны США стала камнем преткновения, поскольку на этой неделе обе страны колебались в вопросе о том, следует ли направлять переговорщиков на второй раунд мирных переговоров в Исламабад, столицу Пакистана.
Продление режима прекращения огня произошло всего через несколько часов после того, как Трамп заявил, что не склонен продлевать временное перемирие и что американские военные «готовы к бою». В интервью CNBC он заявил, что США находятся в сильной переговорной позиции и в итоге получат то, что он назвал «отличной сделкой».
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-positive-iran-deal-talks-still-uncertain-ceasefire-end-nears-2026-04-21/
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 23:54

TUR
случае наследования они заплатят 23% налогов (18+5) как налоговые нерезиденты вне зависимости от гражданства


Хто і як при оформлені спадщини буде зʼясовувати , що хлопчик платить податки в Австралії, якщо у нього на руках є укр.паспорт на зустрічі з нотаріусом?

въезжать надо по загранпаспорту Украины

Якщо вони 20 років не були в Україні , по яким біометричним даним на кордоні зʼясують , що вони громадяни України?
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 00:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хто і як при оформлені спадщини буде зʼясовувати ,

Нотариус. Как спросите - у отца нет внутреннего паспорта а есть только загран, выданный в Австралии со штампом "на консульском учете с..."
Но это полный офтоп для этой ветки.

  Hotab написав:Якщо вони 20 років не були в Україні , по яким біометричним даним на кордоні зʼясують , що вони громадяни України?

У отца биометрический загран, который заканчивается скоро,, у сына - тоже биозагран, который закончился 2 года назад.
