Додано: Чет 23 кві, 2026 10:22
prodigy написав:важко сказати як дійсно діяли поліцейські
-суд дасть правову оцінку їх діям (сподіваюсь не на справедливість, а на законність)
резонанс дій поліцейських це завіса (відволікти від діла Міндіча, Тимошенко, Чернишова)
є відео з бодікам, я не бачу вини поліціантки яка побізла за аптечкою в авто...
але комусь потрібна жертва та багато шуму.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2654
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1092 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 23 кві, 2026 10:23
andrijk777 написав:
Так склались обставини що "вічна" війна вигідна усім(окрім "простих" українців, яких ніхто не питає).
Війна це один з видів конкуренції, так поганий і кривавий, але не більш страшний ніж ідеологічна/фінансова/технологічні і інші конкуренції.
так як педераційна економіка базується на експорті природних ресурсів , то Україна в якої таких обємів природних ресурсів приречена бути занепалою у випадку якщо на її території буде домінувати економіна політика педерації.
Саме за економіку ( а економіка створює й політику, бо в педерації потрібна вертикаль влади на якій буде сидіти чмо , яке повинно мало вкрасти(бо воно одне) і справедливо розділити між населенням доходи від експорту ) , то Україні така вертикаль не потрібна, бо у нас відсутні напрямки які можуть дати надприбутки здатні нагодувати всіх
Тому в педерації - диктатура
в Україні -демократія.
Поки що дивна, бо наші керівники вихідці все одно з совка а тому постійно дивляться як з совка скопіювати модель управління.
Сьогоднішня Війна-чітко показала як малим Українцям так і їх Керівникам - хто друг . А в наших Друзів (Європа) в основній своїй масі Демократичне керівництво
Тому , простому українцю треба пережити і перемогти в сьогоднішній важкий час, щоб його діти/внуки змогли побудувати суспільство з більш якісним життям.
Тому
Втрати сьогоднішні-це ПРИБУТКИ завтрішніх.
Так ніхто сьогодні не хоче ділитись ні з ким завтрішнім, але сьогоднішні в підпорядкування педерації жили б гірше ніж сьогоднішні живуть в боротьбі з педерацією..
Але боротьба=виграш наших дітей/внуків
Здатись= боротьба наших дітей/внуків=виграш правінуків...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28530
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 3020 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 23 кві, 2026 10:25
budivelnik написав: _hunter написав:
Разные были. Подозреваю, что главной - что-то рода "сейчас мы шапками за 2-3 недели как закидаем!"...
Ти в тих чергах був?
В них ніякого -шапками закидаємо... не було...
Люди думали(знали) що йдуть практично на смерть...
......
А сам-то - был?
Бандерлог, например, много раз повторял, что на "пожизненное" - не подписывался...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11946
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 23 кві, 2026 10:26
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Так я і решту «дат» називав, що там трапилось з памʼяттю? 😅
Ничего не "трапилось": просто забыл - не настолько уж важное событие, что бы запоминать
Так всетаки - когда?
Так а що там з повагою до тих, хто хотів за 2-3 тижні закидати шапками?)
увы, ответ на второй вопрос зависит от первого
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11946
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 23 кві, 2026 10:33
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Ти в тих чергах був?
В них ніякого -шапками закидаємо... не було...
Люди думали(знали) що йдуть практично на смерть...
......
А сам-то - был?
Бандерлог, например, много раз повторял, что на "пожизненное" - не подписывался...
А втягнутись в драку-це одне
Битись роками - можуть тільки профі.
Бинго! Я - в том числе - и про это.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11946
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:04
Уявна казка від пана журналіста, навіяна одеськими подіями
Очевидне й невдобне*
В одному уявному місті, є одна уявна організація, завдання якої, привозити до себе людей, які підпадають під певні критерії відбору. Але проблема в тому, що люди не дуже хочуть щоб їх привозили в цю уявну організацію і тим більше, передавали далі, в не менш уявні організації.
І тут з’являється корупційна складова. Ті хто займаються відловом (уявним звісно ж), приймають «лоха» на вулиці, оцінюють його на предмет «взлохматить» на певну суму у.е., якщо пацієнт безперспективний, його здають як стеклотару за місцем призначення (навіть з порушеннями), якщо є потенціал, то починаються розмови.
Давнє правило – «лоха» потрібно взлохматить нєжно, щоб він не тільки не хтів комусь пожалітися, а ще й був вдячний, що так легко відбувся.
З того що писали в уявних інтернетах і що розповідали деякі уявні люди, прайс від 2 тис. у.е. (якщо лоха шкода і від бідний) і далі 5-7-10 і т.д. – в залежності наскільки у зловленого є бажання випорхнути і наскільки далеко він заїхав.
Це система. В цій системі все працює ідеально – зловив – тобі плюс, зловив і відпустив – також плюс, але в $. Якщо «лоха» окучувати нєжно, то всі в плюсі.
А тепер уявіть собі, що за один день ви можете заробити свою місячну зарплатню, нікого не вбиваючи, не продаючи свою ж*** комусь і т.д. Просто «закриваєте» очі, поки хтось «йде в ліс». Звісно щоб так безперешкодно їздити, потрібно щоб у разі перевірок, було вже стандартне «порушень не знайдене». В цього також є прайс. Ті хто працював в ментовці 10-х, знають як працює ця піраміда.
І коли стає зрозуміло що це система, вже не дивно що з'являються якісь люди, яких в группі прийомщиків не мало б бути, чому в масках, чому незареєстрована зброя і багато іншого.
Ну і додайте до цього, ще й підтримку від частини суспільства (також уявного, якщо шо), яке толерує навіть явні порушення. І звісно ж мовчазну підтримку самої системи, якій начхати на ресурс, головне працює (те що це "працює" не працює, нікого не хвилює)....
І поки уявне суспільство толерувало і толерує таких от уявних «котіків», ці уявні «котики» перетворюються на систему викрадання людей за гроші. І далі буде гірше, бо легкі гроші кружать голову.
*Всі імена і співпадіння випадкові і вигадані.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3142
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:19
Це нові українці з першої партії расово правильного трудового ресурсу?
"13 квітня до кафе у Білій Церкві що на Київщині зайшов 35-річний чоловік та привітався до присутніх традиційним християнським вітанням «Христос Воскрес». Один із відвідувачів, 19-річний чоловік, який сповідує іншу віру, агресивно відреагував на це. На релігійному ґрунті виникла словесна суперечка, під час якої молодик вирішив вбити опонента-християнина.
Надалі зловмисник зателефонував знайомому, який також є представником іншої релігії та запропонував йому разом вирішити виниклий конфлікт. Невдовзі приїхав 23-річний товариш та передав йому ніж. Обидва фігуранти наздогнали потерпілого, повалили його на землю та молодший з них завдав два ножові поранення в область живота та шиї.
Впевнившись, що такі поранення неодмінно призведуть до смерті постраждалого, фігуранти втекли з місця події.
Лікарі вчасно надали потерпілому медичну допомогу та врятували його".
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 3142
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:35
_hunter написав: Hotab написав: _hunter написав:
[
Ничего не "трапилось": просто забыл - не настолько уж важное событие, что бы запоминать
Так всетаки - когда?
Так а що там з повагою до тих, хто хотів за 2-3 тижні закидати шапками?)
увы, ответ на второй вопрос зависит от первого
Ні, не залежить. Я не шукаю поваги бігунців . Мова про повагу до захисників загалом, які прослужили 2-3 тижні, рік , 2, 3.
Є повага, чи «недостатньо» прозахищали?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18720
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:36
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Разные были. Подозреваю, что главной - что-то рода "сейчас мы шапками за 2-3 недели как закидаем!"...
Ти в тих чергах був?
В них ніякого -шапками закидаємо... не було...
Люди думали(знали) що йдуть практично на смерть...
......
А сам-то - был?
Бандерлог, например, много раз повторял, что на "пожизненное" - не подписывался...
Теж недостатньо заслужив повагу, бо «на пожиттєво не записувався» і хотів шапками за 2-3 тижні?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18720
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Чет 23 кві, 2026 11:38
Slon_Nosov написав:
є відео з бодікам, я не бачу вини поліціантки яка побізла за аптечкою в авто...
але комусь потрібна жертва та багато шуму.
згоден
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13552
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3405 раз.
- Подякували: 3368 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
