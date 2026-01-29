На російське місто Туапсе, яке розташоване на узбережжі Чорного моря, випав забруднений дощ. Водночас місцева влада намагається загасити пожежу на нафтопереробних обʼєктах, яка сталася через атаку дронів, що свідчить про екологічні наслідки війни в Україні. Про це пише Bloomberg. ... Раніше військовий експерт Павло Нарожний пояснив, для чого ЗСУ двічі за лічені дні уразили НПЗ в Туапсе. За його словами, горіти він буде ще довго.
"Це удар і по військовій складовій, це удар і по економічній складовій", - наголосив експерт.
Свого часу в Ойропі я бачив дівчат, які працювали водіями бетонозмішувальних машин, виконували монтаж металевих труб та були механіками по обслуговуванню верстатів. В нас я ніколи не бачив жінку-механіка. Чому? Наші якісь не такі, чи це суто чоловіча справа?
Можу висловити версію, що різні підходи до «водія бетономішалки» у нас і у них. Принаймні в збройних силах наших і «їхніх» точно різні. У нас водій - це і механік-ремонтник. Сибаріта можна спитати детальніше(здається він в ЗСУ водій), але я і так бачив все, як воно є. Нема ніякого чудового телефону, по якому треба зателефонувати коли ти встав на дорозі , і типу хтось приїде і зробить все. Все на водію. І в мороз і в спеку. І запросто можна вдвох чи трьох водіям самим на дорозі знімати двигун чи коробку, перебирати там щось, засилати гонця в найближче місто за запчастинами. Спати біля того Камаза чи Урал 40-річного на обочині, поки він ремонтується. Може це жінка робити? 2 Андрій
Що саме неповажливого у моєму повідомленні? Ви ж писали, що звільнилися з ЗСУ, тобто пішли туди добровільно; це було Вашою професією.
Там було вище уточнення , що на момент початку війни це не було моєю професією. Як і багатьох інших людей, які пішли (вперше, чи повторно) після 24-го лютого на захист держави. Ви все ще стверджуєте що вони для вас нічого не зробили, вони просто заробляли гроші?
Американські військові почали використовувати українські технології боротьби з безпілотниками на ключовій базі в Саудівській Аравії після серії атак іранських дронів і ракет. Йдеться про платформу "Карта неба", яку розгорнули на авіабазі Принца Султана, пише Reuters.
За даними джерел, систему "Карта неба", створену Sky Fortress, впровадили протягом останніх тижнів. Українські військові також прибули для навчання американських підрозділів.
Платформа Sky Map використовується для виявлення повітряних загроз, зокрема іранських дронів Shahed, і координації їх перехоплення. Вона об’єднує дані з радарів і сенсорів у єдину систему управління.
Faceless написав:І взагалі мені дуже цікаво, якби дійсно була однакова мобілізація і жінок і чоловіків, він дійсно умовній дружині б сказав - "давай ти за мене підеш в посадку, а я вдома буду"
В нас були й є жінки з бойовим досвідом, або мінімум які вміють стрілять. А наприклад чоловік ніколи в житті не стріляв, але приносить користь у вигляді немаленьких грошей. То хто буде стрілять? У мене в гаражному кооперативі була сусідка-працівниця СБУ, вона ввечорі, 23 лютого, зі своєю власною сім`єю завантажилась у Кукурузер, і поїхала собі геть. Питання, ти, ука, могла шось сусіду бовкнуть, тіпа пакуй валізи і вали звідси, чи нє, ось так тупо спакувать речі і рятувать власну дупу, без усіляких питань до власної совісті?
Это в Киеве, Ковеле, Херсоне или Изюме было то? Если не на ТОТ и баба-майор хотя бы, то наверно ща 4 года озолотилась бы на этой мошиахом проклятой территории
Hotab написав:Ні, не стверджуєте, чи ні, не зробили? 😅
Не стверджую.
А, ну то я ж повертаюсь знов до стартового питання, то «це лише я для вас нічого не зробив»? )) Добре, проїхали. Наступне.
По-друге, я не розумію яким чином в Україні між громадянами обовʼязки розподіляються по «гендерному принципу»
Так я ж вам кажу, не лише по гендерному, а і по віковому. І по фізичному стану. Хворі ж (принаймні по закону) звільненні від обовʼязку захищати. Чому? Бо захист вимагає підвищених фізичних навантажень на більшості посад. Чому 60-річні звільнені? Бо це теж межа, хоча можна ж апелювати що є 60-річні, які міцніші за деяких 30-річних . Але в масі - ні! Жінки також в більшості не відповідають тим фізичним навантаженням. Хоча є такі які міцніші за деяких чоловіків. Але в масі - ні! Тому для них захист за бажанням. Як і для хворих. Діти (16 років) також є міцніші від деяких 30-річних чоловіків. Але в масі - ні, тому є мінімальний віковий поріг. Що у вас не сходиться там?))