Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 17:07

  fler написав:
  Vadim_ написав:Усі недолугі коменти про лаптеногих і їх неспроможність можете забути ..., шо показали сьогоднішня ніч і ранок у Дніпрі

Прийміть щирі співчуття. Але шо тоді показує весь тиждень у Туапсе, яке постійно у диму та пожежах?

вони теж можуть, нажаль...
Дніпро сьогодні...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 25 кві, 2026 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 17:14

❗️Бронювання знімуть майже з всіх українців, це одна з ідей щодо реформи мобілізації, — журналістка Забєліна

Також розглядають:
▪️Зняття бронювання взагалі з усіх, залишивши заброньованими лише тих, хто працює на підприємствах оборони.
▪️Зняття усіх з розшуку.
▪️Набирати людей по віку — у війську потрібні молоді люди 25+, або по фаху.
▪️Чіткі терміни служби.
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:39

Интересные нынче коммунисты в РФ - "Лидер российских коммунистов предупреждает парламент об опасности революции из-за ухудшения экономической ситуации."
Краткое содержание
- За первые два месяца экономика сократилась на 1,8%.
- Путин обратился к чиновникам с просьбой разработать политику экономического роста.
- Коммунистический лидер предупреждает, что экономические последствия могут спровоцировать недовольство.
- Комментарии, похоже, адресованы избирателям перед парламентским голосованием.

МОСКВА, 22 апреля (Reuters) - Ветеран Коммунистической партии России предупредил парламент о том, что ослабление экономики страны рискует спровоцировать революцию в стиле 1917 года и что правительству необходимо принять срочные меры для исправления ситуации.
«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать (президента Владимира) Путина, его стратегию и политику, но вы (правительство) нас не слушаете», — заявил он во вторник. Его слова вызвали аплодисменты, и его внимательно выслушал Вячеслав Володин, спикер Думы и близкий соратник Путина.
Зюганов заявил, что недавнее заседание правительства, созванное Путиным, было самым мрачным за долгое время.
«Если вы (правительство) в срочном порядке не примете финансовые, экономические и другие меры, к осени нас ждет повторение событий 1917 года. Мы не имеем права это повторять. Давайте примем какие-нибудь решения».
Несмотря на его предупреждение, в настоящее время в России нет признаков серьезных социальных волнений на фоне жесткой военной цензуры, запретов на протесты, длительных тюремных сроков для диссидентов и роста влияния Федеральной службы безопасности, главного преемника КГБ советской эпохи.
.............Его комментарии, в которых также упоминалась недавняя вирусная критика, сделанная известным блогером, выглядели как попытка заручиться голосами россиян, ощущающих экономические трудности, дистанцироваться от экономических проблем и показать, что политическая система осознает наличие проблем, требующих решения.
Зюганов старался не обвинять Путина лично, вместо этого, похоже, нацелившись на правительство, центральный банк и правящую партию, рейтинги которой, согласно государственным опросам общественного мнения, находятся под давлением.
..............Война США и Израиля против Ирана привела к росту цен на нефть, что, в случае сохранения такой тенденции, вероятно, будет способствовать развитию российской экономики. Международный валютный фонд повысил свой прогноз экономического роста России в этом году до 1,1% с 0,8%.
https://www.reuters.com/world/leader-russias-communists-warns-parliament-risk-revolution-due-faltering-economy-2026-04-22/
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:44

подобається нам чи ні
«Серйозні переговори припинилися». Європа не має стратегії припинення війни в Україні і готується до того, що вона триватиме — NYT
Видання додало, що Європа готується до тривалішої війни в Україні, зі зменшенням очікувань щодо врегулювання шляхом переговорів між Москвою та Києвом.

Через це Україна змушена продовжувати війну на виснаження з Росією без жодних ознак її кінця найближчим часом.

У статті констатується, що ніхто не очікує закінчення війни без активної участі США та їхнього тиску на Росію, який Трамп завжди здійснював неохоче, а іншого посередника, який мав би вплив як на Україну, так і на Росію, наразі немає.

Через п’ятнадцять місяців після того, як Трамп пообіцяв припинити війну за один день, «ми опинилися в основному там, де почали переговори»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі контактної групи з питань України цього місяця заявив, що «правда в тому, що Росія ніколи не сприймала їх (переговори з Україною та США про припинення війни — ред.) серйозно», додавши, що через це «ще важливіше підтримувати Україну».
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:47

а це просто базові речі, які вчергове озвучують
Хто в Росії може усунути Путіна: голова МЗС Польщі Сікорський дав прогноз
Російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути представники його близького кола, після чого переговори про мир з Україною вестиме вже його наступник.

Таку думку в опублікованому 24 квітня інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera висловив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, у світовій історії регулярно траплялися випадки, коли «війни, як правило, закінчувалися тим, що перемагає не та сторона, яка їх почала».

Крім того, Сікорський нагадав, що багатьох диктаторів скидало їхнє власне оточення.

«Тут, у Римі, мені не потрібно вам розповідати, скільки імператорів було вкрай рішуче усунуто власними гвардійцями-преторіанцями. (…) Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно», — заявив глава МЗС Польщі.

Сікорський вважає, що диктатор Путін вважає продовження невдалої війни безпечнішим для себе варіантом, ніж її закінчення без видимої перемоги.

«Проблема диктаторів, які вступили у війну, в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою. Боюся, що для Путіна невдала війна краща, ніж мир, який ставить їхню владу під загрозу»", — заявив він.

Крім того, Сікорський додав, що російські генерали не говорять Путіну всієї правди про ситуацію на фронті, що заганяє Кремль у дедалі глухіший глухий кут.

це погане поєднання, що війна для влади на Раші краще, ніж мир. а за умови брехні, ця ситуація просто затягується...
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:47

спасибо Кэп!
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:50

ЛАД

В России начали маркировать произведения Пушкина, Гоголя и других классиков из-за закона о запрете пропаганды наркотиков

Электронные сервисы и официальные порталы начали ставить предупреждение о наркотиках на книги русских классиков, обратила внимание «Вёрстка». В частности, маркировке подвергся сборник стихотворений Пушкина, написанных в 1814–1836 годах.

У Гоголя нашли упоминания запрещенных веществ в повестях «Нос», «Вий» и «Шинель», а у Тургенева — в «Асе» и «Отцах и детях». Также маркировка сопровождает сборник детских рассказов Льва Толстого, романы «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и повесть «Морфий» Михаила Булгакова.


у вас є питання до влади рф, захисник російської культури ви наш :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:50

Хто б міг би подумати ...

До них дійшло те, про що давно пишуть "незламники" ...
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:51


це видно й на гілці, що обговорюється все що завгодно, окрім війни...
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:52

які питання - якщо роблять, значить так треба :lol:
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 6536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 8281
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 280785
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

