Додано: Суб 02 тра, 2026 15:29
ЛАД написав:
Но необходимо ещё одно условие - страх.
И страх не только оказаться в воронке, а даже подумать о сопротивлении.
+ вера значительных масс людей (желательно заметного большинства) в то, что "воронок" не ошибается.
Пока что нет ни одного, ни другого.
не погоджусь.
якраз для страху безпомилковість шкідлива, має бути ВИПАДКОВІСТЬ і відсутність гарантій. Віра в те що воронки не помиляються зявляється опісля в намаганні структурувати хаос.
В покаранні невинних і нагородженні непричастних є своя логіка, оскільки коли влада намагається дотримуватись справедливості зявляються окремі індивіди які бачать справедливість інакше і починають її відстоювати.
Зло не сама мобілізація а невизначеність рамок в яких можно працювати і чим далі від великих міст тим рамки розмитіші...
це індивідуальний терор має причиннонаслідкові звязки,
для масового потрібна випадковість жертви + мультиплікація через засоби масової інформації.
Без роликів в телеграм ефект від терору тцк буде мінімальним.
- Повідомлень: 5113
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:35
Hotab написав:
Як вчинить держава? Пробачити - прецедент для наступних, якщо знов трапиться війна.
Залежить від того, що саме хоче "держава" і хто прийматиме рішення від імені держави. Якщо держава хотітиме, щоб громадяни повернулись або хоча не побігли завчасно перед можливою новою війною, то жодних репресій не буде. Якщо державі буде наплювати на те, хто тут залишиться, то репресії можливі.
Адміністративні порушення, пов'язані із військовим обліком, мають конкретний строк давності - 90 днів, тому ніхто нікого роками ловити не буде. Не оштрафували протягом 90 днів? Усе, потяг пройшов. Кримінальні порушення можуть розслідуватись роками, але їх занадто мало.
Виїзд по "Шляху", неповернення, виїзд по "ліповим" довідкам, які жодний закон не вимагає - не злочини, в принципі.
Не забуваємо, що українці просто вимирають, тому розкидуватись громадянами просто недалекоглядно, але не я рішення приймаю.
- Повідомлень: 847
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:45
Hotab написав:
Ніяких «воронків» як і «груп оповіщення» не буде наступного дня зі стійким РПВ (чи мирним договором).
чому має наступити стійке рпв чи мирний договір?
для чого це їм потрібно? Особистої небезпеки в них і членів їх сімей нема.
Реальних бізнес інтересів, що страждають через війну в них теж нема.
Гроші з заходу поступають... ризиків програти вибори нема . То для чого мир?
- Повідомлень: 5113
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:47
АндрейМ
виїзд по "ліповим" довідкам, які жодний закон не вимагає - не злочини,
Це як мінімум вироблення, використання фальшивих документів.. Хоч законно вимагала їх держава , хоч незаконно .
Адміністративні порушення, пов'язані із військовим обліком, мають конкретний строк давності
У випадку з «триваючим» порушенням 90 днів не закінчиться
чому має наступити стійке рпв чи мирний договір?
для чого це їм потрібно? Особистої небезпеки в них нема
Є . Перші особи під час війни завжди цілі для знищення. Як мінімум для психологічного ефекту
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 02 тра, 2026 15:54, всього редагувалось 1 раз.
- Повідомлень: 18863
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2604 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:54
Hotab написав:
..............
Ніяких «воронків» як і «груп оповіщення» не буде наступного дня зі стійким РПВ (чи мирним договором). Буде масове звільнення, а не набір.
Вы не хотите понять.
Ни _hunter
, ни Banderlog
не говорят о призыве. Речь об установлении диктатуры с использованием созданной структуры принуждения. Достаточно эффективной структуры.
Несмотря на все огрехи, свои функции она более-менее выполняет. Людей в армию набирают.
Но согласен с вами, в то, что её смогут использовать в качестве инструмента диктатуры, я не верю.
Мене найбільше цікавить трохи інше:
Велика кількість людей вчинила кримінальні злочини (СЗЧ), ще більша - адміністративні порушення (не прибуття на виклик ТЦК, не оновлення даних і т.д).
Буде амністія, чи ще по інерції роками карати/виловлювати щоб покарати?
Бігугці за кордон по купленим медичним довідкам - окремий вид. Це теж злочин , і не всі хочуть залишитись за кордоном.
Всякі «хантери» і інші липові «шляховики», які не мали стосунку до «шлях» і також не повернулись.
Є кілька колег пілотів і бортпровідників , які проміняли роботу в авіакомпанії на можливість залишитись за кордоном .
Як вчинить держава? Пробачити - прецедент для наступних, якщо знов трапиться війна.
Не знаю, будет ли официальная амнистия или обо всём этом "забудут по умолчанию", но вы же понимаете, что невозможно наказать за нарушение сотни тысяч людей. Максимум, что можно сделать, какой-нибудь относительно символический штраф, который люди согласятся добровольно заплатить, лишь бы "закрыть вопрос". И то вряд ли.
А на случай новой войны надо принимать новые законы, новый порядок учёта военнообязанных. Возможно, для этого будет достаточно развить систему Резерв+. И начать наказывать за её нарушение в мирное время.
- Повідомлень: 40031
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 15:59
ЛАД
невозможно наказать за нарушение сотни тысяч людей.
У нас щороку лише по 130 статті (там здається від 11 тисяч грн штраф) карають 100-130 тисяч водіїв .
Можна скільки завгодно притягувати, якщо є дієвий механізм стягнення. А він є: виконавча, збільшення штрафу, блокування рахунків в автоматичному режимі виконавцем і водій зайчиком біжить платить. Бо ще і автомобіль можуть забрати на штрафмайданчик .
- Повідомлень: 18863
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2604 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:13
Hotab написав:
Це як мінімум вироблення, використання фальшивих документів.. Хоч законно вимагала їх держава , хоч незаконно .
Згоден з Вами, але ці "липові" довідки доведеться до чогось прив'язати. Якщо закон не вимагає пред'явлення якихось довідок для виїзду закордон, то як довести, що якісь "липові" довідки взагалі пред'являлись? За умовчуванням вважатиметься, що людина виїхала згідно закону. Немає законної вимоги щодо довідки, немає і "липової" довідки. "Липові" довідки мають значення, якщо людина отримала якусь неправомірну вигоду на її підставі.
Hotab написав:
У випадку з «триваючим» порушенням 90 днів не закінчиться
Що таке "триваюче" порушення? Для оновлення даних був встановлений фіксований строк. Після його порушення у ТЦК було 90 днів, що оштрафувати людину. За неприхід по повістці теж діє 90-денний строк. ТЦК доведеться виписувати нові повістки для того, щоб 90-денний строк починався знову, але про які повістки мова, якщо ВС буде скасовано?
ЛАД написав:
А на случай новой войны надо принимать новые законы, новый порядок учёта военнообязанных. Возможно, для этого будет достаточно развить систему Резерв+. И начать наказывать за её нарушение в мирное время.
У нас хватает законов, но они ничего не меняют. Нельзя законами поменять человека. Времена изменились. Это придется принять к сведению и с нуля думать о том, как организовывать безопасность и какие у нас друг перед другом и перед государством обязанности.
P.S. Молодые украинцы уже массово выехали. Кого Вы планируете наказывать за нежелание воевать в будущем?
- Повідомлень: 847
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:18
АндрейМ
Для оновлення даних був встановлений фіксований строк.
Рибу весною ловити теж не можна з якоїсь дати. Але штрафують щодня, якщо ловиш далі. Людина і далі не перебуває на обліку. Порушення триває щодня . Це вже не кажучи, що про нього можна раптом «дізнатись» позавчора.
Якщо закон не вимагає пред'явлення якихось довідок для виїзду закордон
То вимагає постанова КМУ. Яку ви можете продовжувати вважати якоюсь не такою, але суд так не вважає.
- Повідомлень: 18863
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2604 раз.
Banderlog написав: ЛАД написав:
Banderlog написав: ЛАД написав:
Но необходимо ещё одно условие - страх.
И страх не только оказаться в воронке, а даже подумать о сопротивлении.
+ вера значительных масс людей (желательно заметного большинства) в то, что "воронок" не ошибается.
Пока что нет ни одного, ни другого.
не погоджусь.
якраз для страху безпомилковість шкідлива, має бути ВИПАДКОВІСТЬ і відсутність гарантій. Віра в те що воронки не помиляються зявляється опісля в намаганні структурувати хаос.
В покаранні невинних і нагородженні непричастних є своя логіка, оскільки коли влада намагається дотримуватись справедливості зявляються окремі індивіди які бачать справедливість інакше і починають її відстоювати.
Зло не сама мобілізація а невизначеність рамок в яких можно працювати і чим далі від великих міст тим рамки розмитіші...
це індивідуальний терор має причиннонаслідкові звязки,
для масового потрібна випадковість жертви + мультиплікація через засоби масової інформації.
Без роликів в телеграм ефект від терору тцк буде мінімальним.
Не спорю.
Всё так.
Но для террора нужна хотя бы пассивная поддержка "ширнармасс". "На их стороне хоть и нету законов поддержка и энтузиазм миллионов". Сегодня такая поддержка всё же существует, т.к. большинство согласно с тем, что мобилизация необходима, т.к. с врагом воевать надо.
После войны такой поддержки не будет. Разве что для "особо идейных" типа песикота и продиджи придумают борьбу с "5-й колонной россиян", которые захватили все посты и контрольные точки и продолжают "диверсионную работу на Путина". Но таких "верующих", по-моему, слишком мало.
А без такой поддержки и веры "ширнармасс" террор не удастся, систему просто сметут. Даже сейчас случаются случаи сопротивления, порой достаточно активные.
И при Гитлере, и при Сталине террор поддерживался большинством и расширялся на всё более широкие слои по мере роста поддержки. И страха.. Сначала преследовали евреев и коммунистов (у нас буржуев и царских офицеров), позже добавляли социал-демократов (у нас кулаков). И только потом стало возможным объявить "врагом народа" практически любого, даже, вроде бы, и "своего" - СА в Германии, старых большевиков, делегатов съездов партии и членов ЦК у нас.
чому має наступити стійке рпв чи мирний договір?
Не бывает бесконечных войн. Любая война рано или поздно заканчивается.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 02 тра, 2026 16:36, всього редагувалось 1 раз.
- Повідомлень: 40031
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Суб 02 тра, 2026 16:24
Hotab написав:
Людина і далі не перебуває на обліку.
Тут згоден щодо неперебування на обліку, але у нас вже таких чоловіків немає. Усіх автоматично поставили на облік ще рік тому.
Hotab написав:
То вимагає постанова КМУ. Яку ви можете продовжувати вважати якоюсь не такою, але суд так не вважає.
Жодний суд не притягне когось до відповідальності за незаконну вимогу Постанови КМУ. Поки що я про жодну таку справу не чув. Є адміністративні справи про перехід кордону поза пунктів пропуску, але справ про "виїзд по Шляху" чи "не повернувся" просто немає, оскільки не існує законних підстав для них. Навіть самий кишеньковий суд не наважиться покарати людину за те, що не передбачено законом, хоча, напевно, усе можливо.
- Повідомлень: 847
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
