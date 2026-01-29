Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 16:29

АндрейМ


Жодний суд не притягне когось до відповідальності за незаконну вимогу Постанови КМУ.


Це ви так перестрибнули з підробки документів (щоб обійти постанову) ?


справ про "виїзд по Шляху" чи "не повернувся" просто немає


По моєму знайомому який виїхав з повністю підробленим (купленим) пакетом документів (включно з повністю фальшивим рішенням ТЦК ) теж нема ніякої справи. Але ж це не тому що «постанова не така», а тому що проходив в конкретний день в конкретний час в конкретному ПП , і «конкретний» чувак кинув папери в архів і більше ніхто не перевіряв , що там все фальшивка.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 тра, 2026 16:33, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 16:31

  Hotab написав:Є . Перші особи під час війни завжди цілі для знищення. Як мінімум для психологічного ефекту

серйозно? І кого з перших осіб з обох сторін на 5й рік війни знищили ?
Ладно не їх, хто з членів їх сімей пострадав?
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 16:35

Так вони ж і охороняються.
Але ж це особливий стиль життя з обмеженнями. Не поїдеш сам куди завгодно і коли завгодно наприклад у відпустку.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 16:45

Так это так в сегодняшнем мире и без войны.
Сколько покушений на Трампа уже было?

Вы напрасно пытаетесь что-то объяснить Андрею. Он как глухарь на току повторяет свою песню и ничего другого не воспринимает.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 16:48

  Hotab написав:Це ви так перестрибнули з підробки документів (щоб обійти постанову) ?

Я вже пояснював, що підробка документів має значення, якщо людина отримала неправомірну вигоду на підставі цих документів. Ось, наприклад, є закон, який вимагає певний рівень освіти для певної посади, і якщо людина підробила диплом, то вона порушила закон і отримала неправомірну вигоду. Або є закон, який вимагає пред'явлення якоїсь довідки для отримання податкової пільги, і якщо людина таку довідку підробила, то вона порушила закон. Не існує жодного, жодного, закону, який вимагає пред'явлення якихось довідок для виїзду, то і підроблених довідок не існує. Людина не використовує ці намальовані довідки для виїзду з точки зору закону. Вона їх використовує для того, щоб обійти незаконні вимоги прикордонників, але тут вже питання хто повинен відповідати перед законом.

  Hotab написав:По моєму знайомому який виїхав з повністю підробленим (купленим) пакетом документів (включно з повністю фальшивим рішенням ТЦК ) теж нема ніякої справи. Але ж це не тому що «постанова не така», а тому що проходив в конкретний день в конкретний час в конкретному ПП , і «конкретний» чувак кинув папери в архів і більше ніхто не перевіряв , що там все фальшивка.

Справа не у Постанові, а у відсутності закону. Жодної справи не існує щодо виїзду, про який Ви пишите ("Шлях", "липові довідки" і т..). Війна вже йде 5-ий рік. Ваш знайомий - не виключення, а законний і нормальний результат. Немає закону, немає встановленої законом відповідальності, то немає і законних причин когось судити.

  ЛАД написав:Вы напрасно пытаетесь что-то объяснить Андрею. Он как глухарь на току повторяет свою песню и ничего другого не воспринимает.

Что именно я должен воспринимать? Что людей можно наказывать просто потому, что кому-то очень так хочется? Или то, что Юлия Свириденко совершила подвиг для государства и выполнила какую-то "обязанность" перед ним, найдя себе работу за вполне приличную ЗП?

ЛАД, я же Вам уже писал - я не обязан с Вами или кем-либо другим соглашаться. Я в чем-то соглашаюсь с Хотабом, но трактовка законов у нас разная, а Ваши фантазии об обязанностях даже обсуждать нет смысла. Когда у Вас будут аргументы, с которыми я соглашусь, тогда Вы меня переубедите. Вы почему-то хотите, чтобы я принял Вашу точку зрения только потому, что это - Вы. Так не бывает.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 02 тра, 2026 17:06, всього редагувалось 3 разів.
АндрейМ
 
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 16:53

У мене нема ні часу ні бажання по 10-му колу

АндрейМ


Коротко: так, підробка документів і їх використання — це окремий злочин, незалежно від того, як хтось оцінює саму постанову.

Чому аргумент “це не закон” не працює

В Україні діє ієрархія актів:

* закон (зокрема про правовий режим воєнного стану)
* підзаконні акти (постанови КМУ тощо)

Саме законом Кабміну надано повноваження встановлювати порядок, у тому числі перетину кордону під час воєнного стану. Тобто постанова — це легальний інструмент реалізації закону. Поки її не скасовано судом, вона обов’язкова до виконання.

Що з підробкою

Якщо людина:

* виготовляє фальшиві документи, або
* користується ними на кордоні,

це підпадає під ст. 358 КК України:

* підроблення документів,
* використання завідомо підроблених документів.

І тут важливо:
→ склад злочину не залежить від того, “справедлива” чи ні постанова, яку намагались обійти.

Додаткові ризики

Залежно від ситуації можуть додаватися:

* сприяння незаконному переправленню через кордон (якщо є посередники)
* відповідальність для тих, хто ці документи “робив”



Висновок

Навіть якщо хтось вважає обмеження сумнівними:

* оскаржувати їх треба в суді,
* а не через підробку документів.

Бо в такому випадку виникає вже не адмінпитання, а кримінальна відповідальність.


Hotab
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 16:55

  Banderlog написав: Особистої небезпеки в них і членів їх сімей нема.

Це якраз є. На високопосадовців завжди є полювання.
  Banderlog написав:Реальних бізнес інтересів, що страждають через війну в них теж нема.

Хз, хз які в них бізнес інтереси, але якісь точно є.
  Banderlog написав: Гроші з заходу поступають... ризиків програти вибори нема . То для чого мир?

Ти забуваєш про головне - мобресурс вичерпується, а рОботами замінити швидко не вийде. У разі настання миру Зе піде з посади переможцем, бо зберіг суверенітет країни. Зараз укласти мир - це може найкращий час, ніж наступного року чи ще пізніше.
fler
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 16:56

ЛАД


Так это так в сегодняшнем мире и без войны.
Сколько покушений на Трампа уже было?


Трамп - президент країни , яку третину світу вважає осередком зла і бажає її зникнення))
Там і війна не треба
Що для світу Україна і її президент, коли Україна не в стані війни? Ніхто і ніщо
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 16:56

були ракети по урядовому кварталу? По верховній раді? якої ще їм відпустки треба? Де ще світом не носило потужного ? :lol: та і взагалі всю їхню братву... чи мож були намагання штрикнуть юзика отравленим зонтиком коли він яйця в барселоні купляв? :lol:
В них джентельменська угода про особисту недоторканість та недоторканість членів сімей.
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 17:01

Banderlog

були ракети по урядовому кварталу? По верховній раді?


Так ракети в більшості в Києві збивають останні роки. А шахеди ж були .
І це я думаю той квартал прикритий краще інших.


юзика отравленим зонтиком


Цінність юзіка десь як у Барабашова.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 тра, 2026 17:02, всього редагувалось 1 раз.
