Трамп стебався з Байдена (sleepy Joe)
|
|
|
Додано: Нед 03 тра, 2026 07:40
Трамп зробив заяву про закінчення війни (щоб не мати ухвалення в Сенаті, коли термін БД 40+ діб), також він знов відкрив протоку Хормуз...уві сні
Трамп стебався з Байдена (sleepy Joe)
Додано: Нед 03 тра, 2026 08:01
На форумі здебільшого пенсіонери чи передпенсійні розминаються. А ЗСУ чи Убд різко зменшилось, тут декого згадували час від часу, а я би ще з десяток привів, що якось зійшли з форуму. І дуже добре, якщо сам форум їм якось став не цікавий, а не з інших причин.
По "лохторату", то хоча в історії імовірності не розглядають, але маю припущення, що можливо війни в такому форматі взагалі би не було, за іншого вибору.
Рекомендую, Ладу зокрема, хоча в чомусь когось переконувати даремна справа, вчорашній "Суботній політклуб" де дуже доступно Портніков на початку пояснює причинно-наслідкові 2019 р. і з теперішньою ситуацією:
Додано: Нед 03 тра, 2026 08:17
правильно кажете ЛАД - залишайте особисті накида дивиться ЛАД - в нас демократія, тому назвати ім'я людини, за яку можна голосувати задовго до виборів - то марна праця. це в Раші відомий переможець виборів 2030
моя кандидатура - умовний Притула. людина, яка під час війни робила корисну справу, а не займалася піаром. як ви та ще дехто намагається применшити роль волонтерів, вони роблять ДУЖЕ велику справу, й інколи підштовхують державу в правильному напрямку. чому умовний? бо це може бути не Притула, Стерненко, ще хтось. й так, організувати таку мережу - це складна справа, треба мати чималий організаторський хист...
військовий на чому держави в мирний час - як на мене не найкращий вибір, але... якщо переможе Залужний питань не маю. ба більше може за нього й голосуватиму - але це вже номер 2. може не Залужний, ще хтось.
за кого не буду - за Зе, за Тимошенко. за всіх цих нащадків ПР/ОПЗЖ/Опоблоків -ці люди принципово не зможуть вивести Україну на правильний шлях.
Порошенко - треба думати, можливий варіант. я би взагалі міг за Авакова голосувати за можливості
так зрозуміла позиція? чи у вас людина має мати лише одно вождя/царя? демократія так не працює
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 03 тра, 2026 08:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 03 тра, 2026 08:19
Непросто, особливо якщо знати, чия дурість призвела до сьогоднішнього стану речей. Ще важче розділяти їх безпідставний оптимізм, потужнічання і віру в чудо, розуміючи, чим це все закінчиться.
Додано: Нед 03 тра, 2026 08:35
Це з чого ти взяв про погляди Потужного? Вони нічим від поглядів Шоколадного не відрізняються та і в Залізного генерала те саме- Армовір.
Додано: Нед 03 тра, 2026 08:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кожен з нас - сходить з розуму по своєму...
Тому
Якщо артист - то буде будувати театр (гарна сцена..всі сміються...про те що треба працювати -ніхто не памятає)
Якщо бізнесмена - буде будувати бізнес ( всі гроші в заводи , обрізати халяву для халявщиків.... - хантер(фоайман,андрійчики) на вухах... це ж як їх ЗМУШУЮТЬ працювати.... )
Якщо військового - буде будувати армію ( це гірше театру бо не смішно , і гірше бізнесу, бо ефективність там до дупи, головне щоб всі строєм ходили)
От з цього й треба виходити.
Поставити СОБІ ПИТАННЯ -ЩО ХОЧУ
і на це поставлене питання СОБІ дати відповідь...
Додано: Нед 03 тра, 2026 08:42
Додано: Нед 03 тра, 2026 08:44
я просто вам пояснюю очевидну річ - не треба вирішувати за інших. а то чим голосніше хтось розповідає, хто чим має займатися, тим потім виявляється ця ж людина свого часу робить зовсім по іншому. за вашою ознакою, ви теж "сорт дерьма" - бо теж не на фронті. а так держава встановила певні правила, й треба їх виконувати та боротися з порушеннями - бо так, відстрочки зараз напевне більш купуються, бо оформити реальну - ще той квест...
ні, мене не "не спіймали" - але не збираюсь вам звітувати про себе. вже один раз відповів на цю тупу розводку - результат передбачуваний. але ви все хочете від мене ще більш особистої інфо
ви ж розумієте, що такі речі треба доводити. так накинути може будь-який дурень - що власне й відбувається. вам не подобаються ті може й не дуже очевидні, але зрозумілі більшості розумних людей, ідеї? які не вписуються у ваші радянські наративи, в яких вт досі живете? так спробуйте довести їх хибність - зазвичай ви зливаєтесь "не буду отвечать","не вижу смысла","не буду тратить время", о нове "отвечать на вопросы надоело". бо важко заперечувати очевидні речі, але визнати їх не дозволяє віра, яка як відомо не потребує доказів. а на форумі докази потрібні - тому без доказів саме ви ЛАД демагог та балабол
так, для Раші це тупик - але варіантів в них не так багато. вони вже розбуркали цей печерний націоналізм. добре, не будемо сперечатися в термінах - як ми назвемо ідеологія, де заперечується право на існування іншої нації, в нашому випадку - українців? рашизм? не проти цього терміну.
а про умови миру й що таке "антиросійська" політика - поговоримо окремо
Додано: Нед 03 тра, 2026 08:45
всі вони будують одне і те ж. Колоніальну державу. План нахапати грошей і поїхати жити в лондон. Жодної різниці. Політичні гасла і риторика не мають жодного значення, єдина між ними різниця в професійності.
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 03 тра, 2026 08:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 03 тра, 2026 08:46
що за фантазії? які олігархи? РЛА чи може ІВК? може ти не помітив, але під час війни вплив олігархів значно скоротився, якщо взагалі не зник..
|