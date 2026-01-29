Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:21

  Banderlog написав:Що всі політики зараз контролюються олігархатом? Чи з тим що вони виводять нащадків і активи на захід?

Якась стара методичка )

Може наведеш перелік політиків, які контролюются олігархатом ?
Поіменно давай ))
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:24

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Той хто ОТРИМУЄ середню по Державі -вже живе краще ніж 70% населення Держави. яке живе ГІРШЕ від НЬОГО.

В Україні є катастрофічна проблема: розрив між мінімальною, медіанною і середньою зарплатами величезний. А в нормальних соціальних країнах ці три величини є близькими, тому наша мета має бути, щоб в Україні було щось в дусі: мінімалка 800$, медіана - 1000$, середня - 1200$
Підсумовуємо
В 70% населення-проблеми, бо їх зарплата менша середньої....
Але виявляється, що для того щоб їх вирішити треба не підняти продуктивність власної праці, а обкласти ДОДАТКОВИМИ податками щоб зрівнятись з іншими країнами..

І в голови тих хто пропонує подібну маячню , ніяк не дійде....
Якщо В МЕНЕ забрати прибуток через податки, то в МОГО ПРАЦІВНИКА зарплата точно не зросте...
От і відповідь
Чому в НАШІЙ країні з низькою продуктивністю праці-не варто дивитись на країни з ВИСОКОЮ продуктивністю праці..

Всі тут завжди
От українець поїхав на заробітки і там в нього зарплата....
А порівняти підприємця(підприємство) там (рівень капіталізації робочого місця який відповідає за продуктивність) і тут -сірої речовини не вистарчає....
І чомусь у більшості -це відібрати і поділити...
А меншість і так має море проблем від податкової до конкуренції , тому пояснювати БІЛЬШОСТІ що алгоритм відібрати/поділити -вже себе скомпроментував ще в совку.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:24

  flyman написав:
соціальних дарвінізм понадусе з убєр та унтерменшами

Стара байка- атлант розправив крила.
Для великого капіталу нема границь, але про них говорити не можно. бо я теж так хочу.) Да, я теж так хочу. Але тут при дарвінізмі нам напарюють що ми єдині)
Його таксистів можно замінити бангладешцями,
але що його таксиста теж різниці не має хто в нього хазяїн, будівельник чи якийсь багладешець чи навіть москаль то вже ні . Не патріотично, ми ж воюєм за на шу землю а те що в когось є земля а в когось ні, то вже не важно бо ми єдині, і шо забавно в кого є то й виїзний а в кого нема той має захищати землю.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:не підняти продуктивність власної праці, а обкласти ДОДАТКОВИМИ податками щоб зрівнятись з іншими країнами..

Ні, це жахливий шлях неправильних соціалістів який доводить країну до стану Венесуели. Правильний шлях - це отримати гранти від тих, хто друкує гроші, або отримати дохід від ренти.
Дюрі-бачі
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:кріпаки мають бути закріпачені а раби зараблені, понадусе так не працює
Що заважає такому кріпаку як ти стати в рази багатшим?
Ти працюєш 300 годин в місяць?
Чи 30 годин ?
Що ЗАВАЖАЄ ?
чи ти хочеш щоб я працював 300 і результат моїх 100 годин передався такому неробі як ти?

Ще раз
Всі, в кого заробіток менший ніж продавець/вантажник АТБ - відповідають за це самостійно.
Заробити середню по Україні, середній (вік/освіта/працездатність) мешканець України -в стані
Після того як заробив середню - прожити за 50-70% від заробленого -також кожен в стані...
Якщо відкладати 30-50% від середньої років 20 - перетворишся в багатого ....
То кому ще заважає фаберже?
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:30

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:не підняти продуктивність власної праці, а обкласти ДОДАТКОВИМИ податками щоб зрівнятись з іншими країнами..

Ні, це жахливий шлях неправильних соціалістів який доводить країну до стану Венесуели. Правильний шлях - це отримати гранти від тих, хто друкує гроші, або отримати дохід від ренти.
Дістав ти з своїми грантами....
В світі відсутня Держава, яка може нагодувати 10млн таких як ти зосереджених в одній державі.
Світу легше від таких як ти африканців відгородитись колючим дротом, і те що тебе ще не відділили це заслуга таких як я. Бо такі як я в інших країнах світ вперед і рухають.

1 Світ дає гроші тільки тим, від кого розраховує отримати назад те що дав+відсотки
2 Скільки африканців не годуй(давай гранти) вони все отримане візьмуть , збільшать свою кількість і далі будуть вимагати ще більше.

Тому
Тільки тоді, коли СВІТ побачить ДОЦІЛЬНІСТЬ нам допомогти (тобто побачить можливість на нас заробити)-тільки тоді почнеться фінансування.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 03 тра, 2026 10:34, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:32

budivelnik як приклад: Мадяр вже домовився про 17 млрд.
https://www.facebook.com/story.php?stor ... aBMbJs6ef2
Дюрі-бачі
  Дюрі-бачі написав:budivelnik як приклад: Мадяр вже домовився про 17 млрд.
https://www.facebook.com/story.php?stor ... aBMbJs6ef2
Це так само як Яворівщина отримала від Києва гроші зібрані у Львові...
Угорщина-член ЄС + Мадьяр не ДОДАТКОВО домовився, Мадьяр зняв блок на 90 млрд України і цим розблокував ПЛАНОВИЙ платіж У№горщині в межах Бюджету ЄС
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:40

  хорунжий Бунчук написав:
  flyman написав:
соціальних дарвінізм понадусе з убєр та унтерменшами

Стара байка- атлант розправив крила.
Для великого капіталу нема границь, але про них говорити не можно. бо я теж так хочу.) Да, я теж так хочу. Але тут при дарвінізмі нам напарюють що ми єдині)
Його таксистів можно замінити бангладешцями,
але що його таксиста теж різниці не має хто в нього хазяїн, будівельник чи якийсь багладешець чи навіть москаль то вже ні . Не патріотично, ми ж воюєм за на шу землю а те що в когось є земля а в когось ні, то вже не важно бо ми єдині, і шо забавно в кого є то й виїзний а в кого нема той має захищати землю.

1916
fox767676
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Schmit Ваши видео с каждым разом всё бредовее.


Ви їх досі відкриваєте??
Там свій прикол. Абсолютна ненависть до Зе.
AFAIC , я теж проти пана вовки. Як і все його політичне життя. Але ж треба мати межі..
Там было очень короткое видео, можно себе позволить.
И в этот раз, на удивление, не против Зе, а против "Свободи", которая завозит к нам работников-индийцев и платит им зарплаты под 40 тыс. грн. Заодно "новость" , что Тягнибок не украинец, а из "народа Зе". При этом ни одной цифры, сколько индийцев завезено - 2 человека, или 20, или 200, ... :mrgreen:
В обще, чистое ИПСО. Просто интересно, до какого маразма люди могут дойти.
