Додано: Пон 04 тра, 2026 17:41
Letusrock написав: budivelnik написав: Letusrock написав:
тобто корупції та відкатів нема,
Є і корупція
Є і відкати....
От тільки питання
Чому про корупцію і відкати в основному переживають ті які ВЗАГАЛІ нічого не зробили?
Так само корупція, проблеми в армії.. максимально замовчуються, або нормалізуються.
А це не ти розвідав, як через корупцію твій знайомий визволив співробітників з ТЦК ?
Чи "єто другоє" ? ))
pesikot
Повідомлень: 14004
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 550 раз.
- Подякували: 1261 раз.
2
2
Додано: Пон 04 тра, 2026 17:43
budivelnik написав:
Китай-це фабрика... але виробництво товарів в світовому ВВП становить 30%...( це все виробництво у всьому світі і Китай маючи 17% світового населення виготовляє десь 22% світового товарного виробництва ( і споживаючи всередині як мінімум половину виготовленного)
Тому ЄС маючи 70% у ВВП послуг , і 30% у ВВП виробництво ( з якого на китай припадає десь половина) - не сильно то й потерпає від будь яких дій китаю.
Є одна маленька відмінність: ВВП послуг дуте (викопай окоп - вже плюс ВВП, закопай той же окоп - теж полюс) і воно дуже сильно залежить від купівельної спроможності населення. Скажімо, ціна стрижки чи вечері в ресторані в Берліні, Ужгороді і Мумбаї зовсім різна. А от ВВП виробництва - справжнє. Ціна смартфона чи трактора без податків майже однакова в усьому світі.
Скоро побачимо, як економіки послуг впадуть відносно економік виробництва. Навіть драйвер росту послуг (ШІ) впирається в фізичні обмеження виробництва чіпів
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6139
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 655 раз.
1
Додано: Пон 04 тра, 2026 18:07
Дюрі-бачі написав:
Є одна маленька відмінність: ВВП послуг дуте (викопай окоп - вже плюс ВВП, закопай той же окоп - теж полюс) і воно дуже сильно залежить від купівельної спроможності населення.
+1000
Якщо перукарка, ведуча сімейних свят та гадальниця на картах будуть цілий тиждень ходити одна до одної в гості надаючи послуги то ВВП взлетить до небес, але є нюанс))
Letusrock
Повідомлень: 3179
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Пон 04 тра, 2026 18:07
Letusrock написав: vt313 написав:
Вони пробували. Не вийшло.
і багато тоді в Києві центрів прийняття рішень зрівняли з землею?
в Москві зрозуміло що 0, бо можливостей небуло
Назови хоть один такий центр, який можна було зрівняти з землею.
vt313
Повідомлень: 558
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Пон 04 тра, 2026 18:10
легендарна квартира Міндича підійде? Чи шось дрібніше, наприклад головний офіс ГУР
Letusrock
Повідомлень: 3179
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Пон 04 тра, 2026 18:13
Дюрі-бачі написав:
Скоро побачимо, як економіки послуг впадуть відносно економік виробництва. Навіть драйвер росту послуг (ШІ) впирається в фізичні обмеження виробництва чіпів
Ні. Економіка послуг буде зростати відносно економіки виробництва.
Історичний тренд, без варіантів.
Можливе коливання, не більше.
Аж доки не станеться щось ...
vt313
Повідомлень: 558
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Пон 04 тра, 2026 18:16
Letusrock написав:
легендарна квартира Міндича підійде? Чи шось дрібніше, наприклад головний офіс ГУР
Ти знаєш де знаходився головний офіс ГУР?
vt313
Повідомлень: 558
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Пон 04 тра, 2026 18:20
Letusrock написав: ЛАД написав:
Кроме того, и возможности не те. США + Израиль не приходится сравнивать с нами или РФ.
тобто ви думаєте що в лютому чи весною 2022 в РФ небуло можливості і ракет спробувати ліквідувати українську владу, і замість цього вони вирішили що шлях до перемоги це обстрілювати цивільні помешкання пересічних жителів Харкова, Одеси чи Бахмута?
P.S. Як щодо рідні еліт в Європі? Коли російський пілот викрав літак (чи вертоліт) для нас, то росіяне його швидко вистежили та вбили. Чомусь на синів Данилова чи Феді-дічь не полюють, як і на сотні інших.
Чи великі втрати у батальона Монако після 5 річних боїв з батальйоном Куршавель?
І чи під час WW2 хтось би міг уявити що батьки Паулюса жили б десь під Томськом))
Забагато питань як для боротьби проти втрати державності
Ракеты у них есть и сейчас.
Сегодня "Искандер" у нас в Мерефу прилетел. 6 убитых.
Но обратите внимание, в Иране это было сделана обстрелами авиации. Вопрос в точности.
И я не знаю, где у нас сейчас "центры принятия решений". Может быть, на какой-то глубокой станции киевского метро. Туда росс. ракетой не пробьёшь. А подавить нашу ПВО РФ не удалось.
И в первые дни не было обстрелов "цивільних помешкань пересічних жителів Харкова, Одеси чи Бахмута".
А насчёт "батальонів Монако і Куршавеля"... В ту войну не было таких "батальонів" просто потому, что не было в Европе нейтральных стран (кроме Швейцарии). А не в нейтральных такие "батальоны" просто интернировали бы (в лучшем случае). Кроме того, попытки убивать родственников бесполезны. Если вы уж взяли за пример иранскую войну. то обратите внимание, там уничтожают именно руководство, а не родственников. Не буду расписывать, подумайте, сами поймёте. Война это всё-таки не разборки уголовных банд и кланов.
А у Паулюса просто не могло быть родителей в Томске. Германия и СССР (или Россия) никогда не были одной страной. В отличие от Украины и РФ, которые ещё совсем недавно были одной страной, и наши и российские военачальники заканчивали одни и те же военные училища и академии.
ЛАД
2
Повідомлень: 40046
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4879 раз.
2
2
6
Додано: Пон 04 тра, 2026 18:20
vt313 написав:
без варіантів.
це в мирний час без варіантів, а при війні все міняється.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 6139
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 951 раз.
- Подякували: 655 раз.
1
Додано: Пон 04 тра, 2026 18:22
Ця думка є вірною лише для мирного часу та стабільної глобалізації.
Коли багаті країни продають ліцензії а бідні роблять руками
Letusrock
Повідомлень: 3179
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
