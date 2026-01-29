Letusrock написав:тобто корупції та відкатів нема,
Є і корупція Є і відкати.... От тільки питання Чому про корупцію і відкати в основному переживають ті які ВЗАГАЛІ нічого не зробили?
Это как? И пох ли тебе на то, что некоторые чинуши, принимая со своими подручными депутатиками и министерскими "органчиками" такие законы/поправки/циркуляры, становятся божками на выдаче индивидуальных разрешений и лицензий, отчего у них образовываются капитальцы в десятки лям уе за годик-полтора? Кстати, как коренной львовянин, расскажи ка как Садовый миллиардером стал не приватизировав даже километра госграницы с началом приватизации?
А хто в цьому винуватий? Я , який ніколи нічого не просив у чиновників? чи ти , який постійно вимагав створення органу, який проконтролює дії органу, що контролює прокуратуру...всякі там обеп, беб ,набу, сап і так далі.... От і вийшло ти з флайманом, летуорком, ладом і ще десятком популістів постійно вимагаєш навести порядок.. Ті хто йдуть на вибори , тримають дулю в кишені і ОБІЦЯЮТЬ навести якщо ти їх оберер , але при умові що ти даш їм право створити НОВИЙ орган який дасть прикурити всім органам......
Тому ще раз Мій алгоритм Ми нічого не просимо і вибираємо виключно тих хто ОБІЦЯЄ менше збирати , а не тих хто обіцяє за наші гроші нас обмежувати.
ПС я вже 100 разів приводив приклад митниці... Заганяють товар , 100 (1000....100 000 ) дають митнику щоб не платити мито в 500(5000,,,), потім продають населенню дешевше від якби заплатили мито на 3000.... Найбільше виграло населення Але те ж населення ВИМАГАЄ створити нагляд і заплатити йому по 5000, щоб митник 100 не отримав... Така собі унтерофіцерська вдова.. Чи приклад коли суддя з зарплатою в 5000 в день , разом з прокурором з зарплатою 1000 в день , і опером з зарплатою в 500 в день визначають кому призначити штаф у 850 грн на протязі трьох засідань і двох апеляційних судів....
Дюрі-бачі написав:budivelnik однозначно нам треба жити в різних країнах. Вам десь в капіталістичних США (республіканських штатах), а нам - в добрій соціалістичній Європі.
Ви тому й живете в блідій копії США приблизно 1900 року випуску, що застрягли ментально в тому самому 1900 році.. Вам для того щоб жити в Державі 2020 року-треба свою ментальність поміняти.. Бо ніхто з техномагнатів (кап/соц урядів) Європи/США не буде навіть думати як допомогти менталітету африканця в Європі....
Дюрі-бачі написав:Є одна маленька відмінність: ВВП послуг дуте (викопай окоп - вже плюс ВВП, закопай той же окоп - теж полюс) і воно дуже сильно залежить від купівельної спроможності населення.
+1000 Якщо перукарка, ведуча сімейних свят та гадальниця на картах будуть цілий тиждень ходити одна до одної в гості надаючи послуги то ВВП взлетить до небес, але є нюанс))
Приезжает богатый турист в маленький провинциальный городок. Заходит в отель, кладет на стойку $100 и говорит хозяину, что хочет посмотреть номера, чтобы выбрать подходящий. Как только турист поднимается наверх, хозяин берет купюру и бежит к мяснику отдать долг. Мясник с этой купюрой бежит к фермеру и отдает долг за мясо. Фермер бежит к местной девице легкого поведения и отдает долг. Девица бежит в отель и отдает хозяину долг за аренду комнаты, которую она использовала для клиентов. В этот момент турист спускается, говорит, что номера ему не понравились, забирает свои $100 и уезжает. Итог: все жители городка оказались без долгов, и у них в кармане прибавилось по $100, а турист просто так подержал деньги в руках и весь город живет с оптимизмом! Вот так, по мнению экономистов, работает ВВП страны.
ЕШБ, навіть, може точно порахувати по паритету спроможності.
дядя Петя, а что мог ЗАБРАТЬ турист если это 100 уже ушли??? ситкивка не позволяет увидеть этот бред???
flyman написав:а як же неоплатний борг, він тільки в холопів?
Виявляється, що саме так. Незрозуміло яким чином, але десь у 25-30% дорослих громадян України є борги і обов'язки, і як би я не замислювався над тим, яким чином решта громадян спромоглися досягти повноліття без боргів і розпочати доросле життя без будь-яких обов'язків, відповіді я досі не маю. Хто б міг подумати, що у 21 сторіччі знову будуть касти, вільні люди і невільні люди...
budivelnik написав:Будь яка корупція має якісь корені , в нашому випадку корупція живиться дуже великою часткою коштів які перерозподіляються офіційно Державою , реально чиновниками від тих хто створює -тим хто живе за кошт Бюджету
Та не у вчителях справах, а у кличках, свириденках, умерових і т.д. Корупція існує там, де чиновник щось видає від імені держави, а не у виплаті ЗП бюджетнику. Вчителі мільйонерами за ніч не стають і будинки в Англії не купують, а ті, хто робить схеми з державною землею чи видає дозволі, ліцензії і т.д., стають мільйонерами і купують усе, що завгодно.