Додано: Пон 04 тра, 2026 19:57

АндрейМ написав: Ні, це не я не зрозумів. Ні, це не я не зрозумів.

Той хто відразу лізе вирішувати світові проблеми , як правило помирає бідним під парканом....1 Спочатку виріши СВОЇ проблеми шляхом отримання доходу на рівні середнього по Україні - і цим доведи що ти можеш конкурувати з 30% найуспішніших Українців.Повір , тут тобі нафік не потрібні зустріч з чиновниками , бо середній по україні це настільки мало , що ти не цікавиш ЖОДНОГО чиновника бо на їх думку ти люмпен2 Пройшовши крок 1 , підніми свій дохід до рівня 5*середню по Україні... на цьому рівні тобі прийдеться стикнутись з начальником районної податкової і мілкими клєрками в міськ раді ( якими як правило є твої однокласники або однокланиці з дружинами)...От тільки пройшовши перших ДВА кроки , тобі реально почнуть докучати різні там дурні закони, але так як в тебе вже буде якийсь ресурс то ти даш собі з ними раду.ПСякщо не пройдеш цих два кроки , то щоб ти не писав(чи думав) ти як був ніким так ніким і залитшишся і нікого ТВОЯ думка цікавити не буде , бо завжди зявиться питанняЧого ж ти такий бідний?і в того в кого це питання зявитьс-автоматично прийде відповідь у виглядіТМ(с) Народна МудрістьЧого бідний-бо ДурнийЧого Дурний- бо бідний..Ти ж розумієш , що народ це сказав, а те що народ каже протягом столітть -має свій РОЗУМ.ПСлікбез про чиновникаОдин чиновник популість прийняв Закон згідно якого КОЖЕН мешканець міста МАЄ право отримати 12 соток землі в місті, а кожен мешканець України може приватизувати 2 га землі....Ти знаєш хоч одне місто де ВСІ мешканці цього міста зможуть використати своє конституційне право? або де знайти в Україні 80 млн індентичних га землі щоб кожен українець міг їх приватизувати?Не знаєш , отже ЧИНОВНИК який прийме рішення НЕ В ТВОЮ користь але на користь ІНШОГО ГРОМАДЯНИНА України - з тволєї точки зору корупціонер....А тепер варіант без чоновникаКомерційна контора, яка на аукціоні продає землю кому хоче і де хоче... при умові що 95-97% ціни аукціону йдуть в Державний Бюджет..Так, тут ти також не отримаєш 12 соток на Хрещатику , або 2 га десь в Черкаській ... але хоч претензій в тебе не буде....