Удари по параду збільшать бажання воювати... гра в демокраиію завершилась. щодо кроликів з капелюха все залежить від методів доставання. Їх там в капелюсі іще багато. Репресивний апарат працює самодостаточно, головне платити і давати владу. Для прикладу, рабів з африки до кораблів гнали призначаючи погоничів з числа рабів. При посадці на корабль батоги забирались і погонич повертався в загальну масу. Ви просто не розумієте як можно воювати ухилянтами) но армія це механізм примусу Військових цього спеціально вчуть) Нормально все буде з умовним "шаманом", в штурм його не пошлеш але засунути на позицію і маринувати 2 місяці можно без значних зусиль. Ви так і не читали, що таке війна на виснаження...
sashaqbl написав:Як на мене, попахує ... В РФ з ескалації лишилася хіба мобілізація і ЯЗ.
Цього мало? Ну ЯЗ путін не застосує бо його просто вб'ють. А мобілізація? Якщо пу мобілізує 2-3 мільйони то що буде робити Україна? Напевно здаватись. Чи може він це зробити? Думаю може. Не бачу жодних проблем. Тому я вважаю мобілізація - фактично останній, але дуже серйозний аргумент(по-Трамповськи "карта") путіна.
budivelnik написав:......... І що Ну поспілкуйся з власником простого розбомбленого магазину в Харкові і спитай що йому краще... Щоб йому дали 0,5-1 млн грн компенсації за розбомблене і після того наклали 80% податків на бізнес.. Чи просто відмінили б податки на якийсь час.. Послухаєш відповідь -і тоді повертайся.....
Смотря какой власник. Если это владелец АТБ, у которого этот магазин был один из многих, то он, конечно, предпочтёт уменьшение налогов. А если у человека это был единственный магазин, который он купил/построил в результате 10-20 лет труда, и у него нет золотого унитаза, который он мог бы продать, чтобы построить новый магазин, то, подозреваю, ответ будет другой.
Владелец разбитого дома/квартиры тоже на ваше предложение уменьшить ему налоги с тем, чтобы он сам заработал себе на новую, посмотрит на вас несколько странно.
Давай на цифрах 1 Ні власнику АТБ ні власнику кіоска, ні власнику КВАРТИРИ -Держава НІЧОГО не повертає. От нема такого закону ( за виключенням після оцінки... може 10% повернуть) 2 Якщо в тебе зряплата мінімальна і ти в рік платиш 40 000 грн податків, то ясно що тобі краще падати на коліна перед державою , щоб та зібрала з навколишніх 10 млн і скомпенсувала тобі 1 млн.... По іншому не буде А от якщо ти можеш заробити 100 000 з яких маєш сплатити 40 000 податків- от тут вже в тебе відразу виникне бажання отримати звільнення від податків щоб за себе самостійно подбати і не оплачувати роботу чиновників/депутатів/міністрів/мерів... які з простих громадян будуть тобі збирати....
budivelnik написав:І останнє Ну є в Харкові 350 000 000 соток землі (ВСЬОГО, разом з будинками/парками/дорогами/річкою...) Чи може чиновник забезпечити конституційне право кожному харківянину надати 12 соток для приватизації ? Не може Але ж комусь надасть... Тоді по якому критерію обирати цього КОГОСЬ ? по національному? гендерному? довжині пеніса? по якому-щоб всі були задоволені.... І по якому критерію обирати черговість ... тобто хто перший буде обирати з усієї території, а хто останній з тих обїдків що залишились?.... І як врахувати що щороку в Харкові народжувалось десь 15 000 дітей? , скільки зарезервувати (на скільки років народження)т ? і як обмежети бажання навколишніх сіл народити в Харкові чи переїхати в Харків щоб отримати...
Есть очень простое решение - не надо/нельзя принимать популистические законы, которые невозможно выполнить. То, что этот закон обычная глупость было понятно ещё в момент принятия. Зачем его приняли, могу высказать предположения, но не буду.
Молодець ... 5.. От тільки тобі ще за совка ОБІЦЯЛИ щорічний відпочинок за який профсоюз мав заплатити 90% вартості а ти доплачував 10%.... Профвнески - здавали всі.... а от путівки 10% отримували в сезон і в хороший санаторій 60% отримували в несезон і в те що нікому не треба 30% не отримували нічого , хоча й сплачували профвнески на рівні з усіма.. Ось це і є яскравий приклад роботи Держави... Чиновник не може бути потрібним там де нічого ділити.. Тому як тільки чиновник приходить в кабінет , відразу генерує постанову/закон/вказівку з допомогою якої обмежує ЩОСЬ... Наприклад Зараз в Країні є 100 мазераті, 1000 майбахів,10 000 ауді, 100 000 опелів, 1 млн таврій, 10 млн велосипедів.. І хоча проста людина й возбкухає проти власника мазераті... але так чи інакше вона розуміє різницю у вартості... А як було в совку 1000 чайок, 10 000 волг, 100 000 жигулів, 300 000 москвичів,500 000 запорожців... І чиновник вирішував кому на яку машину можна стати в чергу..... Ясно що відразу той кому навіть велосипеда не дісталось , починав бухтіти про корупцію , а так як таких бухтящих завжди була більшість , то чиновники й вигравали будь-які вибори обіцяючи кисейні берега і перемогу над корупцією....
Banderlog написав:не вірю це хороше слово не вірю в шо ? В репресивний апарат рф? Вважаєте Україна може при в 5 раз меншому ресурсі дозволити собі бусифікацію, що забезпечує підвоз 1 до 1,2 з москалями на проміжку 3 роки а вони значить надірвуться?
Розвідданих не маю на жаль. І в репресивний апарат теж не вірю. Значну частину боєздатного мяса вони вибрали. Не бусиками, але іншим способом. Зрештою, витягуй кроликів лівою рукою з клітки чи правою - результат один - їх там стає менше. А те, що лишилося - то воно теж не хоче воювати. Як шаман не хоче чи летюсрок. Надірвуться. Репресивний апарат працює тільки в умовах підтримки репресій. В нас можна ставитися до ТЦК по різному, але є більшість, яка вважає, що мобілізаці в умовах війни необхідна. В РФ такої більшості вже не має. І наші удари по параду, якщо будуть - ще знизять її.
По-моєму у вас якесь дитяче представлення про РФ/путіна. Розсилають 4 мільйони повісток і 2-3 мільйони приходять в воєнкомами. ВСЕ!! Все просто як двері. В чому проблема? В Україні було щось подібне в 2022 і нічого, ніяких проблем. Фактично в РФ мобілізації ще не було, трішки в 2022 і все. *питання навчання і забезпечення 2-3 мільйонів обговорювати не будемо, це звичайно проблема, але все-таки другорядна.